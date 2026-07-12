Telesin Master Grip voor iPhone maakt van je iPhone bijna een echte camera

De Master Grip voor iPhone van Telesin voegt een handgreep en fysieke cameraknoppen toe aan je iPhone, zodat die echt voelt als een compactcamera.

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Voordelen Telesin Master Grip voor iPhone Ergonomische grip ligt prettig in de hand

Ergonomische grip ligt prettig in de hand MagSafe-bevestiging werkt snel en eenvoudig

MagSafe-bevestiging werkt snel en eenvoudig Fysieke cameraknoppen zorgen voor meer controle Nadelen Telesin Master Grip voor iPhone Ingebouwde accu laadt alleen de grip op, niet je iPhone

Ingebouwde accu laadt alleen de grip op, niet je iPhone Werkt het beste met MagSafe

Werkt het beste met MagSafe Geen echt alternatief voor een gimbal

Telesin Master Grip voor iPhone

De camera van de iPhone behoort al jaren tot de beste op een smartphone. Toch voelt fotograferen of filmen nog altijd anders dan met een echte camera. De Telesin Master Grip voor iPhone probeert dat verschil zo klein mogelijk te maken. Met een ergonomische handgreep, fysieke cameraknoppen en een magnetische bevestiging verandert je iPhone in een handomdraai in een compact fototoestel. Je koopt de Telesin Mast Grip voor iPhone voor 89,95 euro.

Eenvoudig en effectief

Het eerste wat opvalt is hoe natuurlijk de grip aanvoelt. Dankzij de MagSafe-bevestiging klik je hem eenvoudig achter op je iPhone. Geen klemmen, schroeven of ingewikkelde constructies: de magneten doen al het werk. Verder verbind je de grip eenvoudig via Bluetooth met je iPhone.

Zodra je de iPhone aan de grip vasthoudt, merk je direct het verschil. Met de Telesin Grip voelt je iPhone veel meer als een compacte systeemcamera. Je vingers rusten vanzelf op de juiste plek en je hoeft minder hard in het toestel te knijpen tijdens het fotograferen of filmen. Dat maakt langere opnames meteen een stuk comfortabeler.

Gebruiksvriendelijk

Een van de grootste voordelen is de fysieke ontspanknop. In plaats van op het scherm te tikken – waarbij je ongemerkt beweging veroorzaakt – kun je nu een gewone knop gebruiken zoals bij een gewone camera. Druk de knop half in om scherp te stellen en druk door om daadwerkelijk een foto te maken. Ook in- en uitzoomen gaat zoals je van een gewone camera gewend bent.

Voor video’s levert dat direct stabielere beelden op. Ook tijdens het lopen voelt de bediening veel natuurlijker. Je kunt de iPhone ook gemakkelijker met één hand bedienen en je wisselt snel tussen horizontaal en verticaal filmen. De Grip is bovendien compact genoeg om mee te nemen.

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De Telesin Master Grip voor iPhone is echter zeker geen vervanging van een gimbal. Er zitten nou eenmaal geen motoren in die trillingen volledig wegwerken. De kracht van deze accessoire zit juist in de eenvoud. Doordat je de iPhone steviger vasthoudt, verminder je kleine schokken vanzelf. Dat is voor de meeste dagelijkse video’s al voldoende.

Overige knoppen en aansluitingen

De ontspanknop hebben we hierboven al besproken. Daarnaast is er een draaiwieltje waar je via de Reef Color App functies zoals zoom, filtersterkte, belichtingscompensatie/EV, sluitertijd, ISO en witbalans aan kunt toewijzen. Verder zijn er nog twee aanpasbare knoppen die je kunt koppelen aan je meestgebruikte functies, zodat je sneller instellingen kunt aanpassen zonder steeds op het iPhone-scherm te tikken. Met het knopje aan de onderkant activeer je de ingebouwde 3200 mAh-batterij. Daarmee kun je dan ook nog eens je iPhone draadloos opladen.

Je kunt desgewenst een lanyard bevestigen aan de Grip. Ook zit er een USB C-aansluiting op om de interne batterij op te laden. Verder is het mogelijk om een statiefje op de Grip te schroeven.

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Reef Color App

De Reef Color App geeft je nog meer fysieke controle over filters, belichting, kleur, zoom en de instelbare knoppen. Verder kun je in de app filters toepassen die zijn geïnspireerd op klassieke filmlooks en cameraprofielen, specifiek afgestemd op iPhone-opnames. Je hoeft de app niet per se te gebruiken, maar je voegt er wel nog meer handige functies mee toe.

Magnetic Flashlight for Phones

Dit is een magnetische flitser / continue invullamp die magnetisch vastklikt op de Grip. Je kunt deze Magnetic Flashlight for Phones ook via Bluetooth met je iPhone verbinden. Wil je de flitsfunctie gebruiken, dan moet je de foto wel maken via een knopje op de Flashlight. Voor de rest is het vooral een handig en behoorlijk fel ringlampje dat je niet alleen met de hoofdcamera kunt gebruiken, maar ook met de selfiecamera. Je kunt de Magnetic Flashlight for Phones los aanschaffen voor een bedrag van 34,95 euro.

Conclusie: Telesin Master Grip voor iPhone

De Telesin Master Grip voor iPhone voegt niet alleen een handgreep toe aan je iPhone, maar ook extra knoppen, een powerbank en een statiefaansluiting. Vooral als je ervaring hebt met compacte systeemcamera’s is de Mast Grip op je iPhone erg handig. Het geheel is stevig, stijlvol en functioneel, en de magneten zorgen voor een uitstekende bevestiging. Het instellen en gebruiken gaat allemaal prima en is ook gebruiksvriendelijk. Verder is de Grip klein en licht genoeg om gemakkelijk met je mee te nemen. De Magnetic Flashlight for Phones is een mooie aanvulling op de Telesin Master Grip voor iPhone. Als flitser werkt het goed, maar als ringlampje beviel het ons eigenlijk nog beter. Je draait het lampje gemakkelijk in allerlei standen en het felle licht kun je eenvoudig in intensiteit aanpassen. Heel praktisch als je veel content maakt voor social media.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

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