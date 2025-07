Tapo C460 KIT: flexibele beveiligingscamera inclusief zonnepaneel

De Tapo C460 kit bevat naast een 4K-camera ook een zonnepaneel, zodat je nooit last hebt van een lege batterij en ook nooit hoeft op te laden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voordelen Goed beeld, zowel overdag als ’s nachts

Goed beeld, zowel overdag als ’s nachts Matter-ondersteuning

Matter-ondersteuning Inclusief zonnepaneel Nadelen Je hebt ook de Tapo H500 nodig

Je hebt ook de Tapo H500 nodig Sla je continu beelden op, dan ben je al snel aangewezen op de clouddienst

Tapo C460 KIT en H500 Smart HomeBase

Samen met de Tapo H500 Smart HomeBase (adviesprijs: 130 euro) , heb je dankzij een app op je iPhone altijd toegang tot de slimme camera van de Tapo C460 KIT (adviesprijs: 149 euro). De Tapo H500 Smart HomeBase + C460 KIT zijn ook als bundel (adviesprijs: 279 euro) verkrijgbaar, vaak ook wat goedkoper. We vertellen je wat de voor- en nadelen zijn van dit beveiligingssysteem van TP-Link.

Veel bevestigingsopties

Je kunt de camera en het zonnepaneel als één geheel installeren, zoals op de afbeelding hierboven. Maar de beste plek voor de camera is niet altijd gelijk aan de beste plek voor het zonnepaneel. Daar heeft de fabrikant gelukkig ook aan gedacht. Er wordt een kabel van 4 meter meegeleverd, waardoor je camera en zonnepaneel ook afzonderlijk kunt bevestigen.

En qua bevestigen heb je best wat mogelijkheden. Het meest voor de hand liggend is gaatjes boren en alles vastschroeven. Dat kan ook wanneer je camera en zonnepaneel niet als één geheel ophangt. De camera en de kom waar de camera in past zijn beide sterk magnetisch, wat ook erg helpt bij het horizontaal zetten van de camera. Wil je de camera bijvoorbeeld op een ijzeren balk monteren, dan ben je dus nog veel sneller klaar.

Het zonnepaneel en de houder zijn erg licht. Schroeven is zonder meer het mooist, maar met een tie-wrap kom je bijvoorbeeld ook een heel eind. Je hebt in elk geval wat opties als je liever niet wilt boren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruiksvriendelijke installatie

Om alle functies te kunnen gebruiken, heb je naast de Tapo C460 KIT ook de Tapo H500 Smart HomeBase nodig die je op je router aansluit. Die heeft ondersteuning voor Matter zodat je het apparaat onder meer kunt integreren in Apple HomeKit. Je kunt er optioneel nog een harde schijf van maximaal 16 TB in stoppen en er maar liefst 16 camera’s op aansluiten. Het klepje aan de voorkant fungeert opengeklapt tevens als een iPad-standaard.

Voor de verdere installatie download je de Tapo-app op je iPhone. Installeer de app en volg daarna de stappen die in beeld verschijnen. Het is allemaal heel gebruiksvriendelijk.

TP-Link Tapo TP-Link Systems Inc. 9.4 (1.124 reviews) Gratis via App Store via App Store

Na de installatie kun je direct controleren of je de camera goed (recht) hebt opgehangen. De app controleert ook gelijk of er nieuwe firmware beschikbaar is en installeert die als dat zo blijkt te zijn. Tapo wil graag dat je beelden in de cloud (Tapo Care) opslaat en daar dus een abonnement voor afsluit (vanaf 36,99 euro per jaar). Dat kan, maar hoeft niet. Het gemakkelijkst is om een sd-kaartje in de camera te stoppen. In de app zet je eenvoudig de schakelaar om van ‘cloud’ naar ‘sd’. De Tapo C460 is nu klaar voor gebruik.

Goed beeld dankzij de 4K-camera

De camera van de Tapo C460 KIT kan foto’s vastleggen met een resolutie van 3840 x 2160 pixels en filmbeelden in 4K 8MP. De camera heeft een diafragma van f/1.6. Standaard staat de instelling op 720p, maar je kunt de resolutie eenvoudig wijzigen via de app. De camera geeft ook ’s nachts scherpe beelden in kleur dankzij de nachtmodus, maar je kunt ook kiezen voor infrarood. Je kunt zelf bepalen of je de nachtmodus of de dagmodus inschakelt, maar er is ook een optie om dat automatisch te doen. Ook inzoomen is mogelijk, zij het alleen digitaal. Dat is desondanks best bruikbaar.

Batterij blijft goed opgeladen

De eerste keer moet je de batterij even handmatig (bijna) helemaal opladen. Dat kan wel een paar uur in beslag nemen, want het is een flinke batterij met een capaciteit van 10.000 mAh. Vervolgens sluit je het zonnepaneel aan op de camera. In ons geval hangt het zonnepaneel op een plek waar alleen in de ochtend een tijdje zon is. We vroegen ons al af of dat voldoende zou zijn om de batterij opgeladen te houden. We begonnen met een batterijpercentage van 93 procent en na een dag gebruik was dit 94 procent geworden. Het is dus geen probleem als het zonnepaneel niet de hele dag in de zon hangt.

Camerabeelden opslaan

Hier heb je een aantal mogelijkheden. Natuurlijk kun je gewoon handmatig een foto of een filmpje opslaan wanneer jij dat wilt. Je kunt er ook voor kiezen om continu video op te nemen, zodat je zeker weet dat je niets mist. En er is natuurlijk een optie om video op te nemen op het moment dat er beweging wordt gedetecteerd. Daarbij kan de camera desgewenst zowel personen als huisdieren herkennen (huisdierdetectie staat standaard uitgeschakeld), maar ook voertuigen. Je kunt ook aangeven of je elke keer een melding wilt ontvangen of niet.

Wat voor jou het beste werkt, is natuurlijk heel persoonlijk. Het is daarom een goed idee om de instellingen door te lopen en naar eigen inzicht aan te passen. Vervolgens merk je in de praktijk vanzelf of alles naar wens werkt. Er zijn echt allerlei opties beschikbaar. Zo kun je ‘Vertekeningscorrectie’ aan of uit zetten. Het verschil tussen die twee zie je hieronder.

Conclusie: Tapo C460 KIT en H500 Smart HomeBase

De camera van de Tapo C460 KIT levert een prachtig beeld, zowel overdag en ’s nachts (desgewenst ook in infrarood). Beweging wordt perfect gedetecteerd, en het systeem kan personen, huisdieren en voertuigen herkennen. Gebruik je maar één camera, dan is het eigenlijk jammer dat je ook per se de H500 Smart HomeBase nodig hebt. Gebruik je meerdere camera’s, dan is die hub juist handig. Het meegeleverde zonnepaneel werkt goed, zelfs op een plek waar elke dag maar beperkt zonlicht beschikbaar is. Het is handig dat je een sd-kaartje direct in de camera kunt stoppen. Wil je continu videobeelden opslaan, dan ontkom je waarschijnlijk niet aan de (betaalde) clouddienst (Tapo Care). De bijbehorende app van Tapo is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

De Tapo H500 Smart HomeBase is hier ook los verkrijgbaar:

Een ook de Tapo C460 KIT kun je los aanschaffen:

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.