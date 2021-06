T-Stand review: hoge prijs stuit deze iPad-standaard tegen de borst

Als een iPad vasthouden teveel moeite is, komt de T-Stand van pas: deze standaard voor de Apple-tablet kun je zelfs liggend gebruiken.

De T-Stand die we voor deze review hebben getest is geleverd door T-Stand

T-Stand review: iPad-standaard getest

Apple zet de iPad steeds meer in de markt als een veelzijdig apparaat, dat afhankelijk van de accessoires die je ermee gebruikt op allerlei manieren kunt inzetten. Klik er een Magic Keyboard aan vast en de tablet verandert in een laptop of gebruik een Apple Pencil om er een tekentablet van te maken.

De T-Stand wil dit lijstje uitbreiden met een iPad-houder die je vooral gebruikt als je de tablet zo min mogelijk wil bedienen. De standaard is zo ontworpen om hem gemakkelijk op je borst te zetten, als je languit op de bank of in bed ligt.

Zo blijft je iPad op een fijne afstand van je gezicht overeind staan en kun jij op je gemak een serie of film kijken. Door de dubbele beugels blijft de standaard stabiel staan, als je niet teveel beweegt.

Van je borst naar het bureau

Door de standaard om te draaien verandert de T-Stand in een iPad-statief voor op een tafel of bureau. Dat komt bijvoorbeeld van pas als je de tablet net iets hoger wilt zetten, wat van pas kan komen als je de iPad als tweede scherm van je MacBook gebruikt met de SideCar-functie. Het nadeel is wel dat je de hoogte niet kunt verstellen, wat de bruikbaarheid niet ten goede komt.

De klemmetjes die de iPad op zijn plek houden zijn van zacht plastic gemaakt, zodat ze de behuizing niet beschadigen. Dat is maar goed ook, want door het elastiek dat in de standaard zit, wordt de tablet stevig vastgeklemd. Dat de T-Stand een simpel elastiekje gebruikt (dat je goed kunt zien zitten) doet de standaard wel wat goedkoop aanvoelen.

Ook zijn we bang voor de levensduur van dit elastiek. Hoe lang duurt het tot de rek uit het elastiek gaat of hij volledig knapt? Door het harde plastic en geen enkele opening is vervangen onmogelijk, wat een flink risico lijkt met het oog op de levensduur dat de makers van de T-Stand hiermee genomen hebben.

Het voordeel van de beugel is dat je hem ook voor allerlei andere apparaten kunt gebruiken. Een e-reader bijvoorbeeld, maar ook een Nintendo Switch en een iPhone.

Buitenproportionele adviesprijs

Toch zit er een grote maar aan dit verhaal. De T-Stand is met een adviesprijs van 88 euro wel erg prijzig voor iets wat we tot nu toe eigenlijk nooit gemist hebben. Een iPad met een hoes kun je ook overeind zetten en blijft prima staan op je bureau en met een paar boeken eronder kun je zelf de hoogte instellen.

Dat maakt de T-Stand een oplossing voor een probleem dat wat ons betreft niet bestaat. Enkel als je een iPad altijd in bed gebruikt en je slapende armen krijgt met het omhoog houden van de tablet, zou je deze standaard kunnen overwegen. Al vinden we zelfs in dat geval de adviesprijs van 88 euro wel erg fors.

Conclusie T-Stand review

De T-Stand is ontworpen voor een hele specifieke doelgroep en doet wat hij moet doen: je iPad op zijn plek houden als je hem handsfree op je borst wilt zetten. Maar door het gebruik van een simpel elastiekje en de wel erg hoge prijs van 88 euro kunnen we deze standaard niet aanbevelen. Zelfs de korting die je nu krijgt als je via Kickstarter bestelt voor 54 euro vinden we nog flink. Daarvoor is hetgeen wat dit iPad-accessoire doet simpelweg te beperkt.

De T-Stand is nu te bestellen via Kickstarter (link). De eerste exemplaren worden geleidelijk uitgestuurd.