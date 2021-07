Storytel Reader review: e-reader leest fijner dan de app

Met de Storytel Reader lees en luister je boeken van Storytel. Of dat een voordeel biedt vergeleken met de app, lees je in onze Storytel Reader review.

Storytel Reader review

Storytel is in Nederland uitgegroeid tot één van de bekendste namen als het gaat om audioboeken, maar met de abonnementsdienst kun je ook ebooks lezen. Om het lezen van deze boeken wat prettiger te maken, is nu de Storytel Reader te koop. Een e-reader speciaal voor je Storytel-abonnement.

De Storytel Reader is eigenlijk niet nieuw. Het apparaat is al in 2018 uitgekomen, maar nu pas in Nederland verkrijgbaar. Dat is geen groot probleem. In tegenstelling tot smartphones, hebben e-readers geen jaarlijkse design-update nodig met betere hardware. Meer snelheid is nauwelijks nuttig als je 95 procent van de tijd naar een pagina met letters staart.

De Storytel Reader is een vrolijk ogend apparaatje. Dat komt voornamelijk door de opvallende oranje knop aan de voorkant, die ook terugkeert in het logo aan de achterkant. Een vreemde keuze is wel dat je de e-reader niet ontwaakt via deze knop, maar via het kleine, verstopte knopje aan de bovenkant.

Lezen

Boeken kun je natuurlijk lezen op het scherm van je iPhone of iPad via de Storytel-app, maar een e-reader biedt verschillende voordelen. Zo is lezen op een e-reader veel prettiger voor je ogen. Het is alsof je een naar een fysiek boek kijkt, in plaats van een fel display. Het scherm is tevens mat, waardoor je zonder problemen buiten kunt lezen en alles nog scherp kunt zien.

Daarnaast is het grote voordeel dat je niet afgeleid wordt. De tijd nemen om in een boek te duiken is al lastig, maar als het boek op je telefoon ook nog moet concurreren met allerlei notificaties, apps en berichtjes, is het bijna onmogelijk om je concentratie vast te houden. Dat de batterij ook nog eens veel langer meegaat, is natuurlijk helemaal leuk meegenomen.

Bladzijdes zijn met de Storytel Reader om te slaan door op het scherm te tikken, of de knoppen aan de zijkant te gebruiken. De e-reader heeft ingebouwd licht, waardoor je ook goed kunt lezen zonder de ideale lichtomstandigheden.

Luisteren

Terwijl de meeste e-readers daar ophouden, gaat de Storytel Reader nog een stapje verder. Storytel is namelijk primair een dienst voor audioboeken en daarom kun je deze ook luisteren via de e-reader. Er zit geen speakertje in het apparaat verwerkt, maar je kunt via bluetooth of een 3,5mm-jack (ze bestaan nog) een koptelefoon aansluiten.

Tijdens het luisteren heb je alle functies die je in de app ook terugvindt. Je kunt de snelheid van het boek aanpassen, een slaaptimer inschakelen, het volume aanpassen en nog veel meer. Met deze menuutjes loop je alleen al wel snel tegen de beperkingen van een e-reader aan: alles gaat wat traag.

Tijdens het luisteren biedt de Stortytel Reader ook duidelijk niet de voordelen die je tijdens het lezen ervaart. Het werkt prima en je kunt goed luisteren met je koptelefoon op, maar dat kun je veel beter via de app doen. Je smartphone neem je overal mee naartoe, zodat je ook onderweg gewoon verder kunt luisteren naar je boeken. De Storytel Reader past niet zomaar in je broekzak en is simpelweg niet zo handzaam.

Vinden

De Storytel Reader is dus vooral om te lezen interessant, maar op Storytel zijn verrassend veel boeken enkel als audioboek beschikbaar. Je kunt zelf epub-bestanden uploaden via de Storytel-website om je eigen boeken toe te voegen, maar dat kan alleen als je een Storytel-abonnement hebt.

Helaas is de e-reader ook niet sterk in het inzichtelijk maken wat het aanbod van Storytel is. Via de zoekfunctie kun je door toplijsten en categorieën struinen of nieuwe boeken bekijken. Maar dat gaat per zes boeken, met slecht zichtbare covers. Je kunt dus beter de app er even bij pakken als je een nieuw boek zoekt.

Conclusie Storytel Reader review

Lezen op de Storytel Reader is veel fijner dan lezen op je iPhone of iPad. Met een goede combinatie van touchscreen, fysieke knoppen en fijn licht kun je comfortabel en zonder afleiding overal je favoriete boeken lezen.

Wil je graag zelf door de woorden struinen en trekt het aanbod van Storytel je aan, dan doe je hier absoluut geen miskoop mee. Luister je voornamelijk je boeken? Dan blijft de Storytel-app een veel handigere en goedkopere oplossing.

Kosten

Om van de Storytel Reader gebruik te maken, heb je een Storytel-abonnement nodig. Voor 12,99 per maand kun je dan onbeperkt luisteren en lezen. De Storytel Reader is te koop via Coolblue voor 129 euro. Een beschermhoes is los verkrijgbaar voor 19,99 euro.