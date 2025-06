Soundcore AeroClip: ideale clip-on oordopjes voor buitensporters

De Soundcore AeroClip oordopjes stop je niet in je oren, maar klem je om je oorschelpen – dat heeft een aantal voordelen, maar ook nadelen.

Soundcore AeroClip

Een van de voordelen van clip-on oordopjes is natuurlijk dat ze je oren niet afsluiten. Daarom zijn ze vooral handig wanneer je ze buiten gebruikt en verkeersgeluiden toch wilt blijven horen. Daarbij zitten ze op je oorschelpen geklemd, wat betekent dat ze altijd goed op hun plek blijven zitten, wat je ook aan het doen bent. Daarom vermoeden we dat met name buitensporters de Soundcore AeroClip interessant vinden.

Pasvorm

Het in doen (of misschien beter ‘aan doen’) is in het begin even wennen, maar zou gauw de AeroClip om je oorschelp klemt, zit de speaker vrijwel direct vanzelf op de juiste plek. En daar blijft die ook zitten, ook als je een paar keer stevig met je hoofd schudt. En mocht de AeroClip bij jou toch iets te los zitten, dan gebruik je gewoon de meegeleverde ‘ear grips’. Dat zijn hoesjes in twee verschillende diktes. Daarmee maak je de achterkant van de AeroClip dikker, waardoor die strakker om je oorschelp zit.

Geluidskwaliteit

Het eerste dat opvalt wanneer je de Soundcore AeroClip gebruikt, is dat je het volume redelijk hoog moet zetten. Dat is ook wel een logisch gevolg van het design – het luidsprekertje zit immers niet in je oor, maar een stukje er vandaan. Dat los je dus op door het volume wat hoger te zetten. Dat heeft dan wel weer tot gevolg dat mensen om je heen wat beter kunnen horen waar je naar aan het luisteren bent. Tijdens buitensporten geen enkel probleem natuurlijk. Maar als je de AeroClip ook op kantoor gebruikt mogelijk iets om een beetje rekening mee te houden.

De geluidskwaliteit is verder verrassend goed! Je moet die niet direct gaan vergelijken met in-ears zoals de AirPods Pro 2, want dat geluid is (mede door het design) nou eenmaal voller en krachtiger. De kwaliteit is absoluut goed genoeg om echt te kunnen genieten van muziek en podcasts. Dat je verkeersgeluiden er nog wel doorheen hoort, is voor buitensporters uiteraard juist een pré.

Oplaadcase

Het bijzondere design van de Soundcore AeroClip vraagt om een relatief grote oplaadcase. Vergelijk je de case met die van de AirPods Pro 2, dan zie je dat die vooral een heel stuk dikker is. Dat is niet onoverkomelijk, maar het zit natuurlijk wel net wat minder fijn in je broekzak. Je kunt de oplaadcase overigens niet draadloos opladen, maar alleen via de USB C-aansluiting. Een kabel van USB A naar USB C wordt meegeleverd.

Batterijduur

Is de Soundcore AeroClip volledig opgeladen, dan kun je er zo’n 8 uur onafgebroken mee luisteren. Is de batterij onverhoopt toch een keer leeg? Dan is slechts 10 minuten opladen al voldoende om weer 3 uur naar muziek te luisteren. Bovendien is de oplaadcase volledig opgeladen goed voor zo’n 24 uur luisterplezier. Al met al een heel nette batterijduur.

Bediening

De Soundcore AeroClip is over het geheel genomen heel gebruiksvriendelijk. De eerste keer koppelen doe je eenvoudigweg door de oortjes uit de case te halen, de folie te verwijderen en ze weer terug te plaatsen. De koppelingsmodus wordt dan automatisch gestart. Je kunt ze dankzij Multipoint Connection ook met een tweede apparaat verbinden, zoals je macBook. Om Multipoint Connection in te schakelen, plaats je de oortjes weer in de case en houd je de knop die erop zit 3 seconden ingedrukt tot het lampje begint te knipperen.

Verder is er ook nog aanraakbediening, die werkt met tikken op de buitenrand van de ring. Audio stoppen en weer afspelen werkt heel intuïtief met twee keer tikken. Drie keer tikken en je gaat naar het volgende nummer. Naar het vorige nummer gaan, is standaard geen optie. Maar gelukkig kun je dit aan je eigen wensen aanpassen in de app van Soundcore.

Soundcore-app

Naast het aanpassen van de aanraakbediening, kun je de app ook gebruiken om een tweede apparaat te koppelen (Dual Connections) en om je AeroClip-oortjes terug te vinden als je ze kwijt bent. Er zit uiteraard ook een equalizer in waarmee je bijvoorbeeld de bass kunt boosten, of juist het volume. Daarnaast vind je er ook achtergrondgeluiden die je kunnen helpen om je te concentreren. Denk aan een knapperend haardvuurtje of een spinnende kat. Ook zie je in de app in een oogopslag hoe het is gesteld met de batterijen van de oortjes en de oplaadcase.

Soundcore AeroClip: conclusie

Zoek je open-ear clip-on oordopjes die goed blijven zitten tijdens het sporten, dan is de Soundcore AeroClip een uitstekende keuze. De pasvorm is uitstekend en de geluidskwaliteit is verrassend goed, al moet je het volume best wel hoog zetten. Desondanks blijf je omgevingsgeluiden horen, wat wel zo veilig is wanneer je buiten aan het sporten bent. Ook de batterijduur is goed en dankzij Multipoint Connection schakel je naadloos tussen je iPhone en bijvoorbeeld je macBook. Het enige mogelijke nadeel is de oplaadcase behoorlijk dik is en daardoor minder prettig in je broekzak zit. Wat ons betreft is het echter geen onoverkomelijk probleem. En wil je graag noise cancellation, dan ben je bij dit design uiteraard aan het verkeerde adres. Gezien de prijs van 130 euro krijg je wel relatief veel waar voor je geld. De Bose Ultra open oordopjes hebben misschien meer kwaliteit te bieden, maar daar betaal je dan ook zo’n 350 euro voor.

