Review smart airco van de Action: verkoel je woning tijdens de zomer via je iPhone

Met de smart airco van de Action hoef je niet meer te zweten tijdens de hete zomerdagen, maar hoe goed werkt het apparaat? Wij hebben hem voor je getest.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Strak design

Strak design Bediening via app

Bediening via app Verkoelend Minpunten Prijzig

Prijzig Afvoerslang (te) kort

Afvoerslang (te) kort Geen Nederlandse app

Mobiele smart airco van de Action

Geniet je van de warme Nederlandse zomers, maar zoek je toch iets meer verkoeling binnenshuis? Dan kom je al snel uit bij een mobiele airco. De Action biedt op dit moment de smart airco van Tristar aan. Het apparaat beschikt over drie standen, waarmee je kunt koelen, ontvochtigen en ventileren. Met deze functies moet je volgens de Action de warmte in ruimtes tot 100 m3 kunnen bestrijden tijdens warme zomerdagen.

Ook handig: de smart airco beschikt over een app, waarmee je het toestel kunt bedienen. Je krijgt de smart airco voor 299 euro bij de Action, daar komt nog 29,99 euro aan bezorgkosten bij. Een behoorlijk bedrag, maar vaak betaal je meer voor een mobiele airco met dezelfde functies. De grote vraag: is deze airco van de Action het geld waard? Wij zetten de plus- en minpunten voor je onder elkaar! Bekijk de Tristar PD 3821 Airco hier:

Installatie van de airco

Je kunt de smart airco alleen online bestellen bij de Action. Het apparaat wordt direct bij je thuis afgeleverd, dat zowel een voor- als nadeel heeft. Je betaalt met 29,99 euro veel voor de leverkosten, maar de airco staat in ieder geval wel direct in je thuis. Dat mag ook wel, want het apparaat weegt maar liefst 32 kilogram. Het is dus geen overbodige luxe om het toestel voor de deur afgeleverd te krijgen. Gelukkig kost verplaatsen een stuk minder moeite door de wieltjes onder het toestel.

Installeren is vervolgens zo gedaan, het is een kwestie van het plastic verwijderen en de stekker in het stopcontact steken. Bij de airco wordt een raamdoek geleverd, dat je aan het kozijn kunt bevestigen met klittenband. In het begin is het even zoeken waar je de airco wilt neerzetten en aan welk raamkozijn je het doek het beste kunt bevestigen. Eenmaal gevonden gaat het installeren van het raamdoek gemakkelijk, dat wijst zich vanzelf.

Vervolgens kun je de slang aansluiten aan de achterzijde van de smart airco van de Action, de andere kant van de afvoerslang maak je vast aan het raamdoek. Zo wordt de hete lucht naar buiten geblazen, zonder dat er heel veel warme buitenlucht weer naar binnenkomt. De airco moet relatief dicht bij het raam staan, want de meegeleverde afvoerslang is aan de korte kant.

Het verbinden met de app gaat snel, daarvoor moet je een aantal seconden op het wifi-symbool op het touchscreen van de airco tikken. Het toestel verschijnt vervolgens vanzelf in de gratis app. Je hoeft hiervoor weinig moeite te doen, het toevoegen is binnen een aantal seconden gebeurd. Enige nadeel is dat de app zelf wel gedeeltelijk in het Nederlands beschikbaar is, maar het menu van de airco enkel in het Engels wordt weergegeven.

Connected at Home Smartwares Safety & Lighting BV 7,4 (3 reviews) Gratis via App Store via App Store

Smart airco van Action bedienen

Het bedienen van de smart airco van de Action gaat via drie manieren. Je tikt op het touchscreen op de airco zelf, gebruikt de afstandsbediening met meegeleverde batterijen of je bepaalt de instellingen via de app. In de gratis applicatie kun je alle functies kiezen die ook op het touchscreen van het toestel te zien zijn. Erg handig, zo kun je direct vanaf je telefoon de modus van de airco aanpassen.

De bediening spreekt voor zich, mits je de Engelse termen in de app even goed bestudeert. Ook het touchscreen van de smart airco van de Action heeft een Engelse beschrijving. De gebruiksaanwijzing geeft wél een Nederlandse uitleg. Verder werkt het aanraakgevoelige scherm van de airco naar behoren, het toestel reageert snel als je een knop ‘indrukt’. Hetzelfde geldt voor de afstandsbediening, ook die doet wat je ervan verwacht.

Gebruik van de slimme airco

Bij de smart airco van de Action kun je kiezen uit drie verschillende modi: fan, dehumidify en cool (ventileren, ontvochtigen en koelen). Bij de tweede en derde functie wordt er water verzameld in het apparaat, waardoor je eens in de zoveel tijd het reservoir even leeg moet laten lopen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de frequentie waarin je het apparaat gebruikt, er gaat automatisch een lampje branden bij een vol waterreservoir.

We hebben de smart airco van de Action voor een kortere periode gebruikt, waarna het reservoir nog lang niet vol was. Het lijkt er dus op dat je dit slechts eens in de zoveel tijd moet doen, wat normaal is bij mobiele airco’s. Water afvoeren gaat gemakkelijk via het afvoergat aan de achterzijde. Je moet dan wel even een bakje eronder houden om het water op te vangen. Door de wieltjes onder het toestel kunt je de airco gemakkelijk verplaatsen van kamer naar kamer.

Verder beschikt de smart airco van de Action over alle functies die je van een airco in deze prijsklasse mag verwachten. De ventilator heeft drie standen (high, medium en low), die je via de app, afstandsbediening of airco zelf aan kunt passen. We merkten dat de ventilatorstand erg afhankelijk is van de ruimte waarin je zit. In kleinere kamers is de laagste stand al snel voldoende, de hoogste stand is namelijk ook écht hard.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verkoelen van ruimtes

Het belangrijkste is natuurlijk in hoeverre de smart airco van de Action de ruimte daadwerkelijk verkoelt. Daar kunnen we kort over zijn, want het apparaat zorgt absoluut voor een behoorlijke luchtstroom in een kamer. De ventilator heeft genoeg standen die zorgen voor frisse wind. Wil je echt een koude kamer? Dan is de stand cool aan te raden. Logischerwijs verkoelt de airco een kleinere ruimte beter dan een grote ruimte, maar het temperatuurverschil is bij beiden duidelijk merkbaar.

Bij het verkoelen kun je zelf de temperatuur instellen en dat werkt goed. Je hoort de airco wel tijdens het koelen, maar dit is geen (te) hard of storend geluid. Op de achtergrond is gezoem hoorbaar, zoals bij iedere airco het geval is. Ook als de swing-functie ingeschakeld is, blijft het geluid van de slimme airco van de Action beperkt. Dat maakt het een prettig apparaat om ook bijvoorbeeld in de woonkamer te plaatsen. Of om vlak voor het slapen nog even aan te zetten in de slaapkamer.

De functie dehumidify hebben we kort getest, maar daar merkten we niet direct enorm veel verschil bij. Wel handig is de slaapfunctie, het apparaat schakelt zichzelf dan na een bepaalde tijd uit. Zo voorkom je dat je ziek wordt, omdat de airco niet de hele nacht aan heeft gestaan. In praktijk werd de slimme airco van de Action inderdaad na een tijd uitgeschakeld met de slaapfunctie. Andersom werkt overigens ook, je kunt de airco vast aanzetten als je vanuit werk naar huis gaat. Zo kom in een verkoeld(er) huis aan.

Slimme airco van de Action: conclusie

De slimme airco van de Action heeft een groot aantal functies, waarbij vooral de app erg fijn is in gebruik. Je kunt het apparaat probleemloos bedienen via de app op je iPhone. Dat is vooral handig als het toestel in een andere kamer staat, of als je nog niet thuis bent. Door de keuze uit drie verschillende modi bepaal je zelf op welke manier de ruimte verkoeld wordt. Helaas is de Nederlandse versie van de app (nog) niet beschikbaar. Installeren en instellen van de slimme airco gaat erg gemakkelijk. Hetzelfde geldt voor het koppelen met de gratis app. Voordeel is dat het apparaat standaard geleverd wordt met een raamhoes, waarmee je het venster goed af kunt sluiten. Zo wordt voorkomen dat er koude lucht naar buiten ontsnapt of warmte naar binnen komt. De raamhoes is snel op te hangen met het gebruik van meegeleverd klittenband, dat je aan het kozijn vast moet maken. Al met al is het een erg goede airco, die een ruimte probleemloos en zonder teveel lawaai verkoelt. Dat is natuurlijk het belangrijkste aspect van het toestel. Dat de airco werkt met een app en is voorzien van wieltjes maakt het gebruik ervan nog prettiger. Je legt er wel een behoorlijk bedrag voor neer, maar bij de meeste concurrenten ben je al snel meer geld kwijt. De slimme airco van de Action is daarom zeker een aanrader, al helemaal als je niet meer weg wilt smelten op warme zomerdagen.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.