Slimme kastverlichting van LSC Smart bij Action: voor minder dan 20 euro

Upgrade je huis met de LSC Smart kastverlichting van Action. Perfect voor donkere plekken en eenvoudig te bedienen via een app of sensor. En dat voor een klein prijsje!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geef je huis een upgrade met deze praktische kastverlichting van Action. Deze verlichting is perfect voor kasten, lades of andere donkere plekken in huis. Dankzij de eenvoudige bediening via een app of sensor creëer je altijd de juiste sfeer. En het beste van alles: je betaalt er slechts een klein bedrag voor.

Over de slimme kastverlichting

De LSC Smart Connect kastverlichting van Action is ideaal voor het verlichten van kleinere ruimtes zoals kasten. Deze energiezuinige LED-lampen kunnen eenvoudig worden bediend via de LSC Smart Connect app, waarmee je ze kunt aansteken, dimmen of van kleur kunt veranderen.

De verlichting is eenvoudig te installeren en compatibel met andere LSC Smart producten, wat het perfect maakt voor integratie in een slim huis. Dankzij de meegeleverde schakelaars is de verlichting ook handmatig te bedienen.

Gemakkelijk te bedienen voor zowel iOS als Android

De kastverlichting maakt gebruik van een gebruiksvriendelijke app voor bediening. Met de LSC Smart Connect app kun je de verlichting eenvoudig aanzetten, dimmen en de kleur aanpassen. De app is beschikbaar voor zowel Android- als iOS-apparaten en biedt een plug-and-play verbinding via Wi-Fi, zonder dat een hub nodig is.

LSC Smart Connect Electro Cirkel Retail B.V 9.2 (48.953 reviews) Gratis via App Store via App Store

Daarnaast ondersteunt de LSC Smart Connect app timerinstellingen, zodat je de verlichting kunt programmeren om op specifieke tijden in- of uit te schakelen. De app is beschikbaar in meerdere talen, waaronder Nederlands, en heeft een gebruiksvriendelijke interface die het eenvoudig maakt om je verlichting te beheren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Integratie met andere smarthome systemen

De LSC Smart Connect producten van Action, waaronder deze kastverlichting, kunnen geïntegreerd worden met andere smarthome systemen via de LSC Smart Connect app. Dit betekent dat je meerdere LSC Smart apparaten kunt koppelen en bedienen vanuit één platform. De verlichting is compatibel met populaire smarthome-systemen zoals Google Home en Amazon Alexa. Hierdoor kun je de verlichting bedienen met je stem, bijvoorbeeld door commando’s zoals “Hey Google, zet de kastverlichting aan” of “Alexa, dim de verlichting”.

Deze integratie maakt het mogelijk om je verlichting naadloos in je bredere smarthome-ecosysteem te integreren, zodat je alle apparaten met één systeem kunt aansteken, uitschakelen en aanpassen. Dit zorgt voor een extra niveau van gemak en controle in je huis.

Altijd licht zonder gedoe met opladen

De kastverlichting werkt niet op batterijen, maar is ontworpen om rechtstreeks via een stopcontact van stroom te worden voorzien. De lampen worden dus niet opgeladen zoals draadloze lampen, maar moeten via een adapter op een stroombron worden aangesloten. Dit maakt ze geschikt voor gebruik op plekken waar een stopcontact beschikbaar is, zoals in kasten of onder planken.

Dankzij de aansluiting op netstroom leveren de lampen altijd een betrouwbare en constante lichtbron. Je hoeft je geen zorgen te maken over het vervangen of opladen van batterijen, wat ze extra handig maakt. Dit betekent dat je altijd verzekerd bent van goede verlichting, zonder dat je last hebt van de beperkingen die oplaadbare batterijen soms met zich meebrengen, zoals een beperkte gebruiksduur of regelmatig opladen.

Wat betaal ik voor de slimme verlichting

Met de LSC Smart Connect kastverlichting verlicht je jouw ruimtes precies zoals jij wilt, zonder gedoe. De eenvoudige installatie en bediening via de app maken het super makkelijk, en met de mogelijkheid om de lampen te koppelen aan Google Assistant of Alexa, heb je nog meer gemak in huis. Profiteer van deze voordelige set en maak je huis slimmer en sfeervoller voor slechts 19,95 euro.

Slimme kastverlichting voor een betaalbare prijs

De LSC Smart Connect kastverlichting is een slimme keuze voor wie op zoek is naar betaalbare en handige verlichting voor kleine ruimtes. De lampen zijn eenvoudig te installeren, gemakkelijk te bedienen via een app en werken met spraakassistenten zoals Google Assistant en Alexa. Hierdoor kun je ze eenvoudig aanpassen aan jouw wensen en bedienen met je stem of telefoon. Voor minder dan 20 euro krijg je energiezuinige verlichting met functies zoals dimmen, kleurverandering en timerinstellingen. Omdat de lampen via netstroom werken, hoef je je geen zorgen te maken over batterijen. Met deze set haal je gemak en functionaliteit in huis voor een scherpe prijs!