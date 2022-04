Samsung Galaxy Tab S8 Plus review: goed alternatief voor de iPad Pro?

Veel Apple-liefhebbers hebben uiteraard een iPad in huis, maar de concurrentie biedt ook tablets aan. In deze review kijken we naar de Samsung Galaxy Tab S8 Plus. Is dit apparaat een goed alternatief voor de iPad Pro?

Samsung Galaxy Tab S8 Plus review

Je zou bijna vergeten dat er nog andere tablets zijn dan de iPad. Natuurlijk, je ziet ze weleens liggen, maar dan gaat het vaak om goedkope apparaten die vooral bedoeld zijn om de kinderen zoet te houden. Ze zijn doorgaans traag en hebben geen al te best scherm.

De enige fabrikant die rechtstreeks met de iPad Pro durft te concurreren is Samsung. Begin februari onthulde het bedrijf de Galaxy Tab S8-serie, die bestaat uit drie krachtige tablets. Het gaat om een 11 inch-Tab S8, de gigantische 14,6 inch-Tab S8 Ultra en het tussenmaatje dat we in deze review bekijken: de 12,4 inch-Galaxy Tab S8 Plus, die je voor 949 euro in huis haalt. Kan hij zich meten met Apple’s beste tablets? Lees snel verder.

Een uitgerekte iPad

Het ontwerp van de iPad is behoorlijk vierkant. Dat is erg geschikt om op te browsen of om op te werken. Samsung kiest voor een andere strategie. De Samsung Galaxy Tab S8 Plus is een stuk breder dan de iPad Pro. Je kunt hem daarom prima gebruiken om bijvoorbeeld Netflix op te kijken. De zwarte randen aan de boven- en onderkant zijn dan veel kleiner. Je houdt simpelweg meer scherm over en dat is natuurlijk prettig als je helemaal op wil gaan in je favoriete serie.

De Tab S8 Plus heeft zoals gezegd een 12,4 inch-display. Vanwege de beeldverhouding is het eerder een uitgerekte 11 inch-iPad Pro dan een compactere versie van de 12,9 inch-variant. Toch vinden we het geen fijn apparaat om mee op de bank te zitten. Als je hem in portretmodus vasthoudt, is hij daar net iets te groot voor.

Op de bouwkwaliteit valt niets af te dingen. Met 5,7 millimeter is de tablet nog dunner dan de iPad Pro, maar hij voelt erg stevig aan. De schermranden zijn ongeveer net zo dik als bij Apple en ook de gebruikte materialen tonen veel overeenkomsten.

Uitstekend scherm

De Samsung Galaxy Tab S8 Plus heeft een fraai oled-scherm met een resolutie van 2800 bij 1752 pixels. Al ligt de helderheid met maximaal 500 nits wat lager, het is duidelijk mooier dan het lcd-scherm van de kleine iPad Pro. Door de perfecte zwartwaardes, en de al genoemde beeldverhouding, is deze tablet bij uitstek geschikt als (prijzige) entertainmentmachine. Ook al omdat de stereospeakers net zo goed klinken als die van de iPad Pro.

Voor HDR-content blijft de 12,9 inch-iPad wel een betere optie. Door het mini-led-display ligt de helderheid een stuk hoger. Bij een heftige explosie kan de iPad kortstondig maar liefst 1600 nits van het scherm laten knallen.

Zoals je mag verwachten heeft de Tab S8 Plus een 120Hz-display. Apple noemt dat ProMotion. Daardoor verversen de pixels 120 keer per seconde, wat er erg soepel uitziet. Helaas betreft het geen adaptief scherm dat automatisch de juiste verversingssnelheid kiest. De iPad Pro heeft dat wel. Daardoor kan het display terugschakelen naar een minimum van 24Hz als je statische content bekijkt. Zo bespaar je wat accusap.

Krachtig, maar niet zo snel als een iPad Pro

De iPad Pro én de nieuwe iPad Air 2022 (die aanzienlijk goedkoper is dan deze Samsung) draaien op de zeer snelle M1-chip. Daarmee heeft Apple de lat behoorlijk hoog gelegd. Gelukkig heeft Samsung ook een erg capabele processor in de Galaxy Tab S8-modellen gestopt: de Snapdragon 8 Gen 1. Dat is één van de rapste chips die momenteel te krijgen is voor Android-apparaten.

De Tab S8 Plus is dan ook een plezier om te gebruiken. Heel af en toe zagen we een kleine stottering, maar meestal vliegt het apparaat door de software. Dat wil helaas niet zeggen dat het apparaat net zo snel is als de iPads met M1-chip. We hebben tijdens het testen wat foto’s bewerkt in Adobe Lightroom en dat gaat de tablets van Apple toch iets gemakkelijker af. Zo moet je bij het renderen van kiekjes op de Samsung langer wachten voor ze in volle resolutie op het scherm staan.

S Pen en toetsenbord

Als je wilt tekenen op je iPad moet je de Apple Pencil er los bijkopen. Een groot voordeel van de Samsung Galaxy Tab S8 Plus is dat er gratis een vrijwel gelijkwaardige stylus wordt meegeleverd. De S Pen heeft een erg snelle reactietijd, waardoor hij zeer geschikt is voor kunstenaars. Daarnaast heeft het pennetje verschillende andere functies. Zo kun je foto’s maken door het knopje in te drukken en het volume aanpassen zonder de tablet aan te raken.

De S Pen heeft wel een nadeeltje: je moet hem achterop de tablet opladen. Dat is een onhandige plek en bovendien blijft hij ondanks de magneet niet zo goed zitten. De Apple Pencil klik je stevig vast op de zijkant als je hem op wil laden. Dat is een veel fijnere oplossing.

Apple krijgt vaak kritiek omdat iPadOS lang niet alles uit de snelle hardware haalt. Hier heeft Samsung een streepje voor, want je profiteert van Samsung Dex, een aangepaste versie van het besturingsysteem die veel weg heeft van Windows. Je krijgt toegang tot DeX als je de Tab S8 Plus gebruikt in combinatie met een toetsenbord óf wanneer je hem met een usb-c-kabel aan een externe monitor verbindt. Dan is deze tablet opeens een (eenvoudige) desktop.

Camera’s

Wie foto’s maakt met zijn tablet moet zich eigenlijk een beetje schamen, maar het kán natuurlijk wel. Op de achterkant van de Tab S8 Plus vind je een 13 megapixel-hoofdcamera en een 6 megapixel-groothoeklens. Die eerste levert best aardige kiekjes op, de tweede is van bedenkelijke kwaliteit. Aan de voorkant tref je ook nog een 12 megapixel-camera aan voor selfies en videogesprekken.

Hoofdcamera Ultragroothoekcamera

Accu

Apple belooft al sinds mensenheugenis dat de iPad de hele dag meegaat op een volle batterij. In de meeste gevallen klopt dat, al zitten er natuurlijk wel wat verschillen tussen de diverse modellen. De Samsung Galaxy Tab S8 Plus lukt het ook, maar alleen als je lichte taken uitvoert als browsen of eenvoudige spelletjes.

Wanneer je zware games speelt of veel foto’s bewerkt, loopt de Tab S8 Plus wat sneller leeg dan een gemiddelde iPad. Een ander nadeel is dat Samsung, in tegenstelling tot Apple, ook bij tablets geen lader meer meelevert. Die zul je dus los moeten aanschaffen als je geen geschikt exemplaar hebt liggen. De maximale oplaadsnelheid is 45 Watt. Daarmee kun je de tablet in ongeveer 80 minuten volledig voltanken.

Lange ondersteuning, brakke apps

Apple staat bekend om zijn lange software-ondersteuning. De iPad Air 2 stamt uit 2014 en draait gewoon iOS 15, de nieuwste versie van het besturingsysteem. Daar kan Samsung nog niet aan tippen, maar toch is het softwarebeleid behoorlijk goed.

De Galaxy Tab S8 Plus draait momenteel op Android 12 met daaroverheen de One UI 4.1-schil. In de toekomst krijg je vier versie-upgrades en daarnaast mag je rekenen op vijf jaar beveiligingsupdates die hackers buiten de deur (moeten) houden. Dat is prima. Samsung belooft de Tab S8-modellen bovendien te updaten naar Android 12L. Dat is een aangepaste softwareversie die speciaal is gemaakt voor het grotere scherm van tablets en vouwtelefoons.

Ook nu al kun je diverse apps naast elkaar draaien op de Tab S8 Plus. Dankzij het brede scherm hou je toch voldoende ruimte over om ze te bedienen. Het blijft wel jammer dat veel apps niet of slecht geoptimaliseerd zijn voor Android-tablets. Daardoor zie je soms dat het beeld wat uitgerekt lijkt of andere gekke foutjes.

Of je voorkeur uitgaat naar Android of iOS is natuurlijk heel persoonlijk. Toch blijft Apple’s ecosysteem voor tablets voorlopig dus superieur.

Conclusie Samsung Galaxy Tab S8 Plus review

Word je als Apple-fan gelukkig van de Samsung Galaxy Tab S8 Plus? Wel als je veel series en films kijkt, want het scherm leent zich daar uitstekend voor. Dankzij Samsung DeX is deze tablet bovendien beter geschikt als laptop-vervanger, of zelfs een eenvoudige desktop, dan de iPad. Bovendien krijg je er gratis een prima stylus bij, terwijl je die bij Apple los aan moet schaffen.

Toch kent de Tab S8 Plus ook minpunten. Apple heeft een beter ecosysteem voor tablets en de M1-chip in de iPad Pro en Air is sneller dan de processor die Samsung gebruikt.

Het grootste nadeel is natuurlijk dat een Android-tablet minder soepel samenwerkt met je iPhone en andere Apple-producten. Kun je daarmee leven? Dan is de Samsung Galaxy Tab S8 Plus een prima alternatief voor de iPad Pro. Als je iets minder te besteden hebt, zouden wij kiezen voor de iPad Air 2022.

Kopen

Wil je de Samsung Galaxy Tab S8 Plus na het lezen van deze review kopen? Het model met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte heeft een adviesprijs van 949 euro. Voor 50 euro meer verdubbel je de opslag naar 256GB. Je kiest uit de kleuren grijs, roségoud en zilver.