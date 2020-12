Met de RoWrite 2 worden aantekeningen die je met echte inkt schrijft, digitaal bewaard. In een veel strakkere uitvoering dan zijn voorganger. Lees nu onze RoWrite 2 review.

RoWrite 2 review: met inkt digitaal schrijven

Met een iPad en een Apple Pencil kun je op bijzonder flexibele wijze tekst schrijven en tekeningen maken, zoals je normaal met pen en papier doet. Vind je deze combinatie te duur of wil je gewoonweg liever op papier schrijven? Dan is de RoWrite 2 van Royole een uitkomst.

De originele RoWrite is al een tijdje in Nederland verkrijgbaar. Met dit apparaat kun je met een speciale pen schrijven op normaal papier, waarna wat je schrijft of tekent digitaal wordt opgeslagen in de bijhorende app. Dat werkt goed, maar de RoWrite zelf liet nog veel te wensen over. Het notitieblok waar je op schrijft moet namelijk vastgeklemd worden in een zware, onhandige map vol vakjes.

Upgrade

De opvolger voelt vergeleken met het origineel als een upgrade op bijna alle fronten. De RoWrite 2 is een stuk kleiner, dunner en voelt steviger. Het apparaat is afgewerkt met lichtbruin leer, waardoor het meer oogt als een chique notitieboekje dan een lompe ordner. Waar het origineel nog 775 gram woog, is de RoWrite 2 met 420 gram een stuk lichter.

In plaats van een klem, schuif je het notitieboekje deze keer met de achterflap in een gleuf, waarna deze stevig vast zit. De meeste hardware in de RoWrite is deze keer netjes weggewerkt in de rug, met bovenin de aan/uit-knop en onderin de aansluiting voor de usb-c-oplaadkabel.

De pen werkt goed

Ook met de pen is een belangrijke vooruitgang gemaakt. Deze hoeft niet meer in een vakje te worden geschoven, maar wordt bovenin via een magneet vastgehouden. Belangrijker is dat je geen batterijen meer nodig hebt. De originele pen moest je aan de onderkant open draaien om er een enkel batterijtje in te schuiven. De nieuwe pen wordt opgeladen zodra deze in de hoes zit.

De pen is bijzonder gevoelig, zodat zelfs de kleine aanrakingen op het papier al worden geregistreerd en in de app te zien zijn. Helaas is het drukverschil niet terug te zien in de digitale versie van je tekening of aantekeningen. De RoWrite 2 is dus geen product die je koopt om je gedetailleerde tekeningen te digitaliseren.

In principe kun je de RoWrite 2 gewoon los van je telefoon gebruiken en later de aantekening synchroniseren met de app. Maar gebruik je de app en het papier samen, dan heb je een leuke wisselwerking tussen schrijven met de pen en op het scherm.

Je kunt verschillende tools kiezen, zoals een marker. Heb je deze marker geselecteerd en zet je op papier een streep ergens doorheen, dan wordt in de app dat woord juist gemarkeerd. Handig is ook dat je foutjes op papier kunt rechtzetten door op de terugknop te tikken. Natuurlijk verdwijnt het lijntje dan niet op papier, maar wel in je digitale kopie. Ook kun je snel en makkelijk via de app een foto aan je notitie toevoegen.

De app valt tegen

Er zijn inmiddels verschillende producten op de markt die soortgelijke functionaliteit bieden. Denk aan pennen die je aantekeningen digitaliseren, of papiertablets zoals de Remarkable. Gewoon papier gebruiken zoals bij RoWrite voelt dan niet zo sexy, maar werkt misschien wel het fijnst. En met het nieuwe ontwerp is het in ieder geval een apparaat dat gezien mag worden.

De RoWrite 2 laat zich alleen vooral tegenhouden door de bijbehorende app. Je kunt in de app je notities terugvinden en zelfs een digitale cover voor je notitieboek kiezen. Tijdens het werk heb je de keuze uit een gum, drie pennen en een marker, maar daar houdt het eigenlijk wel mee op. En zijn niet eens mogelijkheden aanwezig om je notities te ordenen. De stap van de RoWrite naar de RoWrite 2 voelt alsof het lelijke eendje een zwaan is geworden, maar de app moet nog op een soortgelijke manier opgroeien.





De app heeft wel tekstherkenning die Nederlands kan herkennen, en zelfs met mijn verschrikkelijke handschrift een heel eind komt. Dat is indrukwekkend, maar niet goed genoeg om de tekst na afloop niet meer te hoeven bewerken.

Conclusie RoWrite 2 review

De RoWrite 2 is op bijna alle fronten een grote verbetering ten opzichte van het origineel. Het design is strak, er is geen overbodige ruimte en het apparaat voelt licht doch stevig. Wil je graag met papier werken, maar je aantekening toch ook makkelijk digitaal hebben? Dan is de RoWrite 2 een ideaal product. Het is alleen wel erg jammer dat de app nog zo beperkt is.

