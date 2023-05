Ben je op zoek naar een goede robotstofzuiger? Check dan snel onze review over de iRobot Roomba Combo i8+! Deze Roomba kan stofzuigen én dweilen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iRobot Roomba Combo i8+ review

De iRobot Roomba Combo i8+ (adviesprijs: 799 euro) is misschien wel de perfecte hulp-in-huis. Deze kleine, ronde robot neemt veel van je stofzuig- en dweiltaken uit handen. Kun je die ouderwetse stofzuiger nu bij het grof vuil zetten? Wij vertellen je het in onze review!

Roomba Combo i8+ review: een robotstofzuiger die zuigt én dweilt

In de flinke doos zit de Roomba van iRobot en een speciaal oplaadstation (Clean Base). Dit is een speciale opvangbak waarin hij het vuil na zijn schoonmaakronde opzuigt. Je moet de eerste keer als dit gebeurd wel even opletten: want het gaat met een flinke hoeveelheid kabaal. Gelukkig dit het slechts een paar seconden.

Overigens is de Roomba ook zonder dit flinke station te koop en kost hij 499 euro. Maar dan moet je dus wel elke keer handmatig het kleine bakje in de Roomba zelf leeggooien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Instellen en op verkenningstocht

Na het installeren van de app en het maken van een wifi-verbinding, moet je de robot een naam geven. Na dat gedaan te hebben moesten we onze ‘meneer Janssen’ nog even op het basisstation laten staan om op te laden en de nieuwste updates te downloaden. Daarna was hij klaar voor gebruik.

De eerste paar keer moet de iRobot Roomba Combo i8+ je huis nog even in kaart brengen en de omgeving verkennen. Daarom doet hij de eerste paar keer wat langer over zijn rondjes. Voor een gemiddelde benedenverdieping van zo’n 40 vierkante meter, met vloerkleed, keukenstoelen en meubels als obstakels (en wat schoenen op de grond) deed de stofzuiger er zo’n 45 minuten over. Dit was nadat hij de woonkamer volledig in kaart had gebracht.

Stofzuigen met hindernissen

Tijdens het zuigen hoor je de Roomba goed zijn gang gaan, maar het geluid is lang niet zo hard als een reguliere stofzuiger. Op den duur wordt het wel vervelend als je bijvoorbeeld aan het werk bent of met iemand wilt praten. Daarom is het vaak net wat handiger om de stofzuigrobot zijn ding te laten doen wanneer je niet thuis bent.

Overzichtelijke app

Dat kan heel makkelijk met de Nederlandse app. Zo kun je waar dan ook de Roomba opdracht geven om aan een schoonmaakronde te beginnen. Uiteraard kun je ook instellen dat hij op vaste momenten zijn rondje moet maken. Overigens kun je de Roomba ook starten door de knop bovenop het apparaat in te drukken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook met Siri

Daarnaast kun je Siri spraakopdrachten gebruiken. Je kunt dan zeggen ‘Hey Siri, wil je de keuken even stofzuigen?’. Jammer genoeg heeft de iRobot i8+ verder geen ondersteuning voor de Woning-app van Apple. En dat is wel een gemis.

Je kunt wel met bijvoorbeeld IFTTT of Apples eigen Opdrachten-app aan de slag, maar daar moet je dan even induiken. De Roomba heeft overigens wel ondersteuning voor Google Home en Alexa.

Een laagpolig vloerkleed is geen probleem voor de iRobot Roomba Combo i8+

Vloerkleed: opgepast

Overigens maakt de Roomba goed schoon. Ook het vloerkleed was geen probleem, maar met een hoogpolig matje had hij wat meer issues. Het lukte uiteindelijk wel om schoon te maken(de Roomba doet een soort dansje om toch op alle plekjes te komen), maar het kostte hem wel veel moeite. Houd daar rekening mee als je veel van dit soort vloerkleden hebt.

Los vuil, kattenharen, kruimels en de nodige stofnesten weet de iRobot wel raad mee. Vooral egale vloeren weet hij goed schoon te krijgen. Het enige wat er soms gebeurde was dat kleine harde kruimels door de borsteltjes werden gelanceerd en op plekken kwamen waar de stofzuiger al was geweest. Maar dat kwam slechts zeer sporadisch voor.

Weggeschoven slippers

Ook moet je niet raar opkijken als hij wel eens je schoenen verplaatst. Hoewel de iRobot om obstakels heen kan rijden, duwt hij lichte objecten nog wel eens voor zich uit. Zo stonden onze slippers opeens in de keuken in plaats van bij de achterdeur.

Zo nu en dan moet je de onderkant van de iRobot i8+ zelf even stof- en haarvrij maken

Ook met dweilstand

Wanneer je de dweilstand wilt gebruiken, kun je niet zomaar de opvangbak met de dweil erin klikken. Althans, niet de eerste keer. Voordat de Roomba kan dweilen moet je de QR-code op het opvangbakje scannen met je iPhone. Vervolgens installeert de app de update en krijg je de nodige informatie te zien die je nog even moet uitvoeren.

Houd er ook rekening mee dat het opvangbakje in de iRobot Roomba Combo i8+ na het dweilen niet wordt leeggemaakt. Dat moet je dan zelf doen. Je kunt overigens op de kaart in de app aangeven waar de iRobot niet hoeft te dweilen.

Conclusie iRobot Roomba Combo i8+

De iRobot Roomba Combo i8+ is een prima robotstofzuiger. De stofzuiger moet je echter niet zien als vervanger van je wekelijkse(?) stofzuigronde, maar meer als ondersteuning. Vooral als je huisdieren hebt of kinderen die te vaak een bakje chips laten vallen is deze hulp-in-huis echt een uitkomst. Je kunt dan de stofzuiger even aanzetten als je van huis bent (of de kids naar bed brengt) en je komt weer binnen in een opgeruimde kamer. De dweilfunctie is handig, maar werkt alleen goed bij lichte vlekken. Je kunt de Roomba instellen om extra goed te boenen, maar dan zijn het nog steeds alleen de oppervlakkige vlekken die hij weghaalt. Verwacht dus niet dat je nooit meer hoeft te dweilen. De opvangbak op het laadstation is fijn en voorkomt dat je zelf elke keer het bakje moet leeggooien. Houd er dan wel rekening mee dat je zo nu en dan nieuwe stofzuigerzakken moet kopen. Gelukkig hoeft dat niet heel vaak, want we hebben de Roomba 1,5 maand getest en de bak was nog niet eens halfvol.

Pluspunten Makkelijk in te stellen en maakt goed schoon

Makkelijk in te stellen en maakt goed schoon Goede app

Goede app Opvangbak voor vuil Minpunten Dweilfunctie valt wat tegen

Dweilfunctie valt wat tegen Geen ondersteuning voor Woning-app

Geen ondersteuning voor Woning-app Behuizing is kras- en vlekgevoelig

De iRobot Roomba Combo i8+ is op dit moment het goedkoopst bij de officiële iRobot-website. Daar is op dit moment een aanbieding en kost deze versie met het speciale laadstation 599 euro (normaal ben je 799 euro kwijt).