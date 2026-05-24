Review Zens Semi Solid State Powerbank: ultradun én genoeg inhoud

De Zens Semi Solid State Powerbank kan bijna niet compacter, maar wat betekent dat dunne ontwerp voor de accu van je iPhone? Dat lees je in onze review!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Ultradun design

Ultradun design Ondersteuning voor Qi2

Ondersteuning voor Qi2 Indicatie van accupercentage

Indicatie van accupercentage Voldoende oplaadcapaciteit Minpunten Gevoelig voor vingerafdrukken

Gevoelig voor vingerafdrukken Wordt redelijk warm

Zens Semi Solid State Powerbank

Haalt de accu van jouw smartphone het einde van de dag niet meer? Of heb je een lange reis voor de boeg? In dat geval kan een powerbank in je tas niet meer ontbreken. Tegenwoordig heb je een gigantisch aanbod aan powerbanks, waardoor het moeilijk kan zijn om de juiste keuze te maken. Zens heeft met de Semi Solid State Powerbank een hele interessante optie, die zich onderscheidt met het ultradunne ontwerp.

De powerbank van Zens is slechts acht millimeter dun, maar komt wel met een capaciteit van 5000 mAh. Is dat genoeg om je iPhone weer volledig op te laden? Of heeft Zens met dit extreem dunne ontwerp toch te veel ingeleverd op de capaciteit van de powerbank? Wij hebben de powerbank van 59,99 euro voor je getest, waarover je alles leest in deze review van de Zens Semi Solid State Powerbank!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ultradun ontwerp

Het ontwerp van de Zens Semi Solid State Powerbank valt direct op. Zens heeft gekozen voor een extreem slank design, waardoor de powerbank probleemloos in je tas of zelfs broekzak past. Wij zijn enorm te spreken over dit ontwerp, omdat powerbanks – zeker oudere modellen – nog wel eens lomp en zwaar kunnen zijn. Bij de powerbank van Zens is dat allesbehalve het geval, het apparaat is slechts acht millimeter dun en weegt 122 gram.

Vooral de dikte is een groot voordeel. De powerbank van Zens heeft een magnetische aansluiting, waardoor je het apparaat eenvoudig op de achterkant van je iPhone klikt. Het is door dit dunne design geen probleem om vervolgens de iPhone met powerbank in je broekzak te stoppen. Het ultradunne ontwerp zorgde ervoor dat we de powerbank probleemloos overal mee naar toe namen, en soms zelfs vergaten dat we het apparaatje bij ons hadden. Enige nadeel: de achterkant is nogal gevoelig voor vingerafdrukken.

Zens heeft de powerbank voorzien van een vijftal kleine lampjes aan de achterzijde, waaraan je kunt zien hoe vol (of leeg) de accu inmiddels is. Hier zijn wij erg over te spreken, omdat het zo nooit een verrassing is als de powerbank (bijna) leeg is. Nog een voordeel van het compacte ontwerp is dat het apparaatje zonder problemen onder het camera-eiland van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max past. De powerbank steekt ondanks het grote camera-eiland niet uit onder de iPhone, dat bij grotere laders vaak nog wel het geval is. Zo zit de powerbank van Zens echt stevig vast op álle iPhones.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voldoende capaciteit

Voor deze review hebben we de Zens Semi Solid State Powerbank met een capaciteit van 5.000 mAh gebruikt. Dat is de slanke uitvoering van de powerbank, Zens verkoopt ook een variant met een capaciteit van 10.000 mAh. Die is iets groter met een dikte van 14 millimeter. In praktijk blijkt dat 5.000 mAh genoeg is om de iPhone 17 Pro ongeveer een keer volledig mee op te laden. Met deze powerbank verdubbel je de accuduur van je iPhone dus.

Heb je een oudere iPhone met minder batterijcapaciteit? Dan kun je het toestel vermoedelijk nog vaker dan één keer opladen. Wij hebben de powerbank voornamelijk draadloos gebruikt, maar het apparaat beschikt ook over een usb-c-poort. Met de ingang laadt je de powerbank op óf sluit je jouw iPhone aan. In onze ervaring was de ultradunne powerbank van Zens met 5.000 mAh voldoende voor bijvoorbeeld een weekend weg. Bij langere reizen of meerdaagse festivals zonder stopcontacten kun je beter voor de optie met 10.000 mAh kiezen. Wil je meerdere apparaten opladen? Ook dan kun je beter laatstgenoemde kiezen.

Draadloos snelladen

Dat we de powerbank vooral hebben gebruikt om draadloos op te laden is niet zonder reden. De powerbank van Zens heeft ondersteuning voor Qi2, dat draadloos snelladen mogelijk maakt. Bij de iPhone 16 en nieuwer kun je zo snelladen tot 25 Watt, bij eerdere toestellen is dat tot 15 Watt. Met de iPhone 17 Pro was dit zeker te merken, want draadloos opladen ging ontzettend snel. Vooral bij een dagje weg was dit fijn, omdat het niet meer nodig is om een kabel mee te nemen voor snelladen.

De powerbank van Zens is voorzien van een magnetische ring, waardoor deze stevig op onze iPhone bleef zitten. Dat is niet het enige voordeel, want de magnetische aansluiting zorgt ervoor dat er minder energie verloren gaat tijdens het draadloos opladen. Opladen gaat dus heel snel en efficiënt, maar dat heeft ook een klein nadeel. Het apparaatje kan erg warm worden, zeker als je de iPhone met powerbank in je broekzak hebt. Dat is vooral het geval bij draadloos opladen, bekabeld is dit minder een probleem.

Conclusie

De Zens Semi Solid State Powerbank is de dunste powerbank die we ooit hebben gebruikt en heeft een indrukwekkend ontwerp. Door het compacte design neem je de powerbank probleemloos overal mee naar toe, dat hem perfect maakt voor een dagtrip of een weekend weg. Heb je de powerbank nodig om je iPhone meermaals op te laden? In dat geval biedt Zens ook een variant aan met 10.000 mAh, zodat er voor ieder wat wils is. In praktijk blijkt dat de ultradunne uitvoering met 5.000 mAh voldoende is om je iPhone één keer volledig mee op te laden. Door de ondersteuning voor Qi2 gebeurt dat draadloos én snel, dus je hoeft geen kabeltje meer mee te nemen. Het slanke ontwerp zorgt ervoor dat de powerbank gemakkelijk in je broekzak en perfect achterop de iPhone past. Door het compacte design en de capaciteit is de powerbank van Zens het meer dan waard om te halen, zeker als je veel onderweg bent en niet teveel gewicht wilt meeslepen!

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.