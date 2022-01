Review update: iPhone XS en XR in 2022 (die wil je echt niet meer)

De iPhone XR en de iPhone XR waren prima toestellen, maar kunnen ze het geweld van de nieuwe telefoons in 2022 nog bijbenen? Dat vertelt iPhoned je!

De iPhone XR en de iPhone XS zijn (refurbished) nog steeds te koop, maar is het slim om anno 2022 nog überhaupt naar deze oudere smartphones om te kijken? Misschien, maar verstandig is het eigenlijk niet. Tegenwoordig zijn er betere keuzes.

iPhone XR en iPhone XS: opvolgers van de iPhone X

De iPhone XR was hét instapmodel van 2018. Het toestel werd samen met de iPhone XS en de iPhone XS Max uitgebracht als opvolgers van de iPhone X. Op de iPhone XR waren wel enkele concessies gedaan zoals één enkele camera achterop en geen oled-display. Dit was gedaan om de adviesprijs zo laag mogelijk te houden. Beide toestellen hebben wel dezelfde processor: de A12-chip.

Daarnaast zit er een verschil tussen de water- en stofdichtheid. De iPhone XS kun je met de IP68-rating twee meter diep tot 30 minuten onder water houden. De iPhone XR houdt het op 1 meter 30 minuten vol.

Een ander verschil is de manier waarop 3D Touch werkt. De iPhone XS heeft hetzelfde drukgevoelige scherm als de vorige iPhones, terwijl de iPhone XR gebruik maakt van haptische feedback.

Prijzen iPhone XR en iPhone XS in 2022

Een refurbished iPhone XR kost 319 euro en een refurbished iPhone XS kost 359 euro. Nieuwe modellen worden niet meer door Apple verkocht, maar zo nu en dan vind je er nog wel eens eentje bij andere shops.

De prijs van een refurbished iPhone SE 2020 is 299 euro. En daarmee heb je meteen een snellere iPhone te pakken, die een paar features mist maar wel een stukje goedkoper is.

Toch is hiermee niet de kous af. Wanneer je op zoek bent naar een iPhone met een goede prijs, is het slimmer om niet voor de iPhone XR, de iPhone XS of de iPhone SE 2020 te gaan. Verstandiger is het om nog even wat langer te wachten op de iPhone SE 2022.

Waarschijnlijk krijgt die een A15 Bionic en 5G-ondersteuning. Aan het design verandert vermoedelijk niets, want de iPhone SE 2022 behoudt zijn thuisknop en 4,7-inch scherm. Ook al krijgt de iPhone SE 2022 een chip van de vorige generatie (de A14), dat maakt het toestel nog steeds een stuk sneller dan de iPhone XR en de iPhone XS. Dit betekent uiteraard ook dat de iPhone SE 2022 langer ondersteuning krijgt van Apple. De prijs zal ongeveer rond de 490 euro liggen.

Conclusie

De iPhone XR was vorig jaar nog een goede Apple-instaptelefoon. Maar anno 2022 wordt het toch echt tijd om naar een van zijn nieuwere broertjes te kijken. Het grootste minpunt is de camera: de iPhone XR heeft slechts één lens achterop.

De iPhone XS staat er wat beter voor dan de iPhone XR, maar ook die gebruikt dezelfde A12-chip. Daar kun je nog wel even mee vooruit, maar ook bij de iPhone XR zijn er inmiddels betere keuzes. Een uitzondering is wanneer je er een goedkoop tweedehands op de kop kunt tikken.

Het is echter verstandiger om nog eventjes te wachten op de iPhone SE 2022. En als je dan toch echt per se nu een betaalbare Apple-telefoon wilt, check dan de iPhone SE 2020. Het toestel heeft een minder modern design en mist een paar features, maar heeft wel krachtigere specificaties. Ook zijn de prijzen van de iPhone SE 2020 beter dan die van de iPhone XR en iPhone XS in 2022.