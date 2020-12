Is de iPhone 11 in 2021 nog een goede koop, of kun je beter sparen voor de opvolger? Dat lees je in onze iPhone 11 review-update.

Omdat iPhones jaren meegaan en vaak ook jarenlang worden verkocht, bekijkt iPhoned in deze jaarlijkse rubriek elke iPhone die Apple nog ondersteunt met iOS-updates. Zijn deze toestellen anno 2020 nog de moeite waard om in huis te halen?

Dit jaar bespreken we alle iPhones die op iOS 14 draaien: de iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 en iPhone 11 Pro. In dit artikel kijken we of de iPhone 11 ook in 2021 nog de moeite waard is.

Groot verschil

Vorig jaar keken we terug naar de iPhone XR. Toen was dat toestel ook voor 2020 een no brainer, omdat opvolger iPhone 11 nauwelijks was veranderd. Dat is deze keer natuurlijk heel anders. Het verschil tussen de iPhone 11 en de iPhone 12 is veel groter.

De iPhone 12 heeft een heel nieuw design gekregen met platte zijkanten. Ook heeft de iPhone 12 een steviger oled-scherm, terwijl de iPhone 11 het nog met een lcd-scherm moet doen. De iPhone 12 heeft daarnaast een magnetische achterkant voor MagSafe-accessoires.

Maar het belangrijkste is dat de iPhone 12 5G ondersteunt. Daar heb je op dit moment nog niet veel aan in Nederland, maar dat gaat in de komende jaren absoluut veranderen. Koop je nu een iPhone 11 en wil je die jarenlang gaan gebruiken, dan kun je al die tijd dus niet gebruikmaken van 5G.

Snelheid, camera en prijs

De iPhone 12 is natuurlijk sneller, maar de iPhone 11 gaat ook nog prima mee. Je kunt de zwaarste games zonder problemen spelen en het toestel heeft uiteraard de nieuwste update naar iOS 14 gekregen.

Met de iPhone 12 zijn de camera’s er nauwelijks op vooruit gegaan, behalve dat Night Mode nu ook met de selfiecamera werkt. De camera van de iPhone 11 gaat nog uitstekend mee. Hoewel je jezelf misschien niet zo scherp in het donker kunt fotograferen, heeft de camera aan de achterkant van het toestel wel gewoon Night Mode en is er een wijdhoeklens aanwezig.

De iPhone 11 was bij de lancering verkrijgbaar vanaf 809 euro met 64GB opslag. Voor het 128GB-exemplaar was je 859 euro kwijt. De meest uitgebreide uitvoering met 256GB opslag kreeg een prijskaartje van 979 euro. Inmiddels is het toestel bij Apple een stuk goedkoper verkrijgbaar, met 689 euro voor 64GB, 739 euro voor 128GB en 859 euro voor 256GB.

Conclusie iPhone 11 in 2021 review

De vraag is vooral hoelang je het toestel wil gebruiken. De iPhone 12 is duidelijk een toestel die klaar is voor de toekomst. Je kunt de nieuwe MagSafe-accessories gebruiken, waar Apple in de komende jaren ongetwijfeld alleen maar meer op in gaat spelen. En je hebt het nieuwe design, dat waarschijnlijk de komende generaties ook gebruikt gaat worden. Ook 5G is een belangrijke toevoeging.

Vind je die dingen niet zo belangrijk, of wil je enkel voor het komende jaar een nieuw toestel zonder de hoofdprijs te betalen? Dan is de iPhone 11 ook in 2021 nog een uitstekende smartphone.