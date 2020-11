Inmiddels zijn er verschillende generaties AirPods op de markt verkrijgbaar, maar ik gebruik nog steeds de originele. Zo bevallen de originele AirPods in 2020.

Originele AirPods in 2020

Dat de AirPods een succes zijn, is een understatement. De oordopjes vlogen direct bij de release in 2016 als warme broodjes over de toonbank en zijn inmiddels opgevolgd door de tweede generatie en AirPods Pro. In 2021 komt er waarschijnlijk een derde generatie AirPods uit, maar ook een opvolger van de AirPods Pro en zelfs een AirPods-koptelefoon. Ik draag echter nog steeds dagelijks de originele AirPods en heb nog geen reden om daar wat aan te veranderen.

Voor de duidelijkheid: de originele AirPods heb ik niet direct bij de lancering gekocht. De oordopjes werden vanaf december 2016 verkocht in de Apple Store. Ze waren toen slecht verkrijgbaar, omdat de vraag zo groot was. Die schaarsheid wist heel wat los te maken. De dopjes werden op sociale media bijvoorbeeld massaal uitgelachen en vergeleken met de opzetstukjes van een elektrische tandenborstel. Inmiddels weten we niet beter.

Ik kocht mijn AirPods in maart 2018 en sindsdien heb ik ze praktisch dagelijks gedragen. Ik ben iemand die graag buiten loopt en dan zijn oordopjes met muziek, podcasts of audioboeken essentieel. Meestal heb ik maar één dopje in. En meestal leg ik ze onhandig zomaar ergens neer, waarna ik ze telkens weer bij elkaar moet zoeken om ze in het doosje te stoppen.

Lees verder na de advertentie.

Magie

In de eerste weken voelde de AirPods nog echt als magie. Hoewel ik er een beetje laat mee was, waren de oordopjes nog niet zoveel te zien op straat. Dat maakte het nog steeds bijzonder.

Het idee dat de dopjes in mijn oren bleven zitten tijdens ingewikkelde yogaposes voelde tevens heel tof. En met tikjes aan de zijkanten muziek pauzeren of skippen was ideaal. De geluidskwaliteit van de originele AirPods is nooit uitzonderlijk goed geweest, maar ruim voldoende voor muziek, podcasts en gesprekken onderweg.

Als ik om me heen kijk, hebben veel vrienden inmiddels nieuwe versies van de AirPods gekocht, of mopperen ze over probleempjes met hun originele AirPods. De dopjes lijken niet altijd goed te verbinden, of het geluid stoort. Het grootste probleem voor de meesten is echter dat de accuduur ernstig achteruit is gegaan.

Daar heb ik zelf geen last van. De batterij gaat logischerwijs minder lang mee, maar ik heb zelden het probleem dat ‘ie opraakt en ik niet meer kan luisteren. Mogelijk heeft dat ermee te maken dat ik vaak maar één dopje per keer draag en ik ze niet de hele dag door in m’n oren heb. Ook heb ik zelden last van connectieproblemen. Soms is er een storing waardoor de muziek een beetje hapert, maar de dopjes even opnieuw in mijn oren doen of de muziek opnieuw opstarten, verhelpt dat probleem meestal.

Vernieuwingen

Ik hoef mijn dopjes dus niet te vervangen omdat het niet meer werkt. Ze doen het voor mij nog praktisch even goed als in de maand dat ik ze kocht, afgezien van de wat verminderde batterijduur.

Functies die ik graag zou willen zien, heeft Apple nog niet toegevoegd. Eén van de dingen die ik bijvoorbeeld direct miste bij het dragen van de originele AirPods, was de mogelijkheid om de volume te regelen via de dopjes. En dan bedoel ik niet dat je Siri onder een tikje zet en dan vraagt om het volume te veranderen. Laat mij bijvoorbeeld met mijn vinger over het stokje van een dopje glijden.

Voor mij is noise cancelling tevens niet heel relevant, terwijl dat juist de reden is om de AirPods Pro aan te schaffen. Tevens ben ik niet dol op de nieuwe vorm. Bij de normale AirPods heb ik er vaak niet eens erg in dat ik ze nog in heb. Zo soepel liggen ze in mijn oor. Het design is ook niet zo erg veranderd, dat je nu voor gek loopt met die tandenborstels in je oren.

Conclusie originele AirPods in 2020

De originele AirPods gaan ook in 2020 nog bijzonder goed mee. Toch is dat wel compleet afhankelijk van het feit hoe goed de accu nog werkt. Ook zijn er genoeg verhalen over connectieproblemen met de originele AirPods om dat serieus te nemen. Het is echter absoluut niet zo dat alle originele AirPods nu spontaan onbruikbaar zijn geworden.

Ik gebruik mijn originele AirPods al 2,5 jaar bijna elke dag en ze doen het nog uitstekend. Je hebt natuurlijk niet de nieuwste functies, zoals noise-canceling en surround sound. Wil je echter gewoon makkelijk en zonder snoeren muziek en podcasts luisteren en telefoongesprekken voeren? Dan zijn de originele AirPods ook in 2020 nog een uitstekende keuze.

Alles over de komende AirPods

Wacht je toch liever op de komende AirPods? Dan leggen we uit wat je zoal kunt verwachten. Lees onze AirPods 3 verwachtingen en hoe je toekomstige AirPods mogelijk met handgebaren bedient. Check ook onze AirPods Studio-verwachtingen, met alles over de komende koptelefoon van Apple.