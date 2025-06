Review Sony WH-1000XM6: in vrijwel alles beter (maar met een nadeel)

Sony heeft een nieuwe koptelefoon uitgebracht! In deze review lees je waarom de Sony WH-1000XM6 de beste koptelefoon van dit moment is.

Elke keer als Sony een nieuwe koptelefoon uitbrengt, zijn we toch weer nieuwsgierig wat er is verbeterd. De WH-1000XM4 en de Sony WH-1000XM5 waren eigenlijk al uitstekende koptelefoons waar niet zo heel veel meer aan verbeterd kon worden.

Sony was het daar niet mee eens en daarom komt het bedrijf nu met de WH-1000XM6. Deze gloednieuwe draadloze koptelefoon met noise cancelling heeft een behoorlijke lijst met verbeteringen en nieuwe functies. Maar is dat ook genoeg om het heftig prijskaartje van 449 euro goed te praten?

Bekende looks, maar net even anders

Als je de XM6 voor het eerst ziet, denk je dat er niet zo heel veel veranderd is. Maar als je hem naast de XM5 legt vallen een paar zaken meteen op. De hoofdband is wat dikker en wat breder. Daarnaast hebben de knoppen een iets andere vorm gekregen, maar zitten ze nog wel op dezelfde plek. Ook zitten de oorschelpen net wat anders en hebben ze een iets andere vorm.

Dat de knoppen een andere vorm hebben klinkt misschien verwaarloosbaar, maar stiekem is dat ontzettend fijn. Je kunt nu aan de vorm voelen bij welke knop je vinger zit. Bij de voorgaande versie was het soms lastig om de aan/uit-knop te onderscheiden van de knop voor het in- en uitschakelen van de ruisonderdrukking.

Deze XM6 heeft verder nog een kleine ergernis van de XM5 verholpen. Wanneer je de vorige koptelefoon om je nek hing, zat de opening van de oorschelpen naar voren. Dat was niet handig en het zag er nogal raar uit. Bij de XM6 zitten de openingen van de schelpen weer naar je borstkas gericht, zoals het hoort.

De WH-1000XM6 koptelefoon is beschikbaar in het zwart, blauw en zilver. Een roze variant is er op dit moment niet, maar die zou later nog kunnen komen. Bij de Sony WH-1000XM6 koptelefoon krijg je wederom een handige opbergdoos.

In de doos zit verder een usb-a naar usb-c kabel om op te laden en een koptelefoonkabel (mini-jack) om bedraad naar muziek te luisteren. Het is niet mogelijk om via de usb-c-kabel naar muziek te luisteren.

Om de koptelefoon optimaal te gebruiken moet je verder nog de Sound Connect app installeren. De app is overigens beschikbaar op Apple en Android, maar niet voor Windows-computers.

Geluid en ruisonderdrukking

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Sony WH-1000XM6 klinkt goed. Ontzettend goed zelfs, maar dat hadden we ook wel verwacht. De XM5 was al prettig om naar te luisteren, maar de bas overheerste altijd wel een beetje.

Dat is bij de Sony WH-1000XM6 verleden tijd, want het geluid klinkt een stuk beter gebalanceerd. Vind je meer bas juist mooier? Dan heb je altijd nog de mogelijkheid om het geluid meer naar je smaak in te stellen met de equalizer in de app.

De actieve ruisonderdrukking (of noise cancelling) was al zeer goed bij deze serie koptelefoons. En bij elke iteratie weet Sony weer wat meer uit de ruisonderdrukking te halen. Dat is ook bij de XM6 weet het geval.

Tijdens de review van de Sony WH-1000XM6 wisselden we regelmatig nog even naar de XM5. Na aandachtig luisteren kon de Active Noise Cancelling (ANC) van de XM6 net wat meer omgevingsgeluid blokkeren. Dit heeft ook deels te maken met de verbeterde sluiting van de koptelefoon om je oren.

Grootste verbeteringen en andere functies

De Sony WH-1000XM6 heeft een aantal verbeteringen ten opzichte van de voorganger. De belangrijkste verschillende hebben we voor je op een rij gezet.

Vouwbaar ontwerp: de XM6 kun je weer opvouwen, waardoor hij makkelijker mee te nemen is;

de XM6 kun je weer opvouwen, waardoor hij makkelijker mee te nemen is; Hoofdband is steviger en breder: de koptelefoon voelt wat steviger aan door de bredere hoofdband;

de koptelefoon voelt wat steviger aan door de bredere hoofdband; Verbeterde noise cancelling: met twaalf microfoons (in plaats van acht) en een nieuwe chip is de ruisonderdrukking van de WH-1000XM6 weer een stukje beter geworden;

met twaalf microfoons (in plaats van acht) en een nieuwe chip is de ruisonderdrukking van de WH-1000XM6 weer een stukje beter geworden; Beter gebalanceerd geluid: het geluid van de XM6 klinkt net wat beter en voelt meer gebalanceerd.

Bluetooth 5.3 : de XM6 heeft ondersteuning voor Bluetooth 5.3, LC3 en LE Audio (en straks ook Auracast);

: de XM6 heeft ondersteuning voor Bluetooth 5.3, LC3 en LE Audio (en straks ook Auracast); Tegelijk opladen en luisteren : in tegenstelling tot de XM5 kun je met de XM6 muziek luisteren via Bluetooth terwijl je de koptelefoon oplaadt via usb-c;

: in tegenstelling tot de XM5 kun je met de XM6 muziek luisteren via Bluetooth terwijl je de koptelefoon oplaadt via usb-c; Verbeterde gesprekskwaliteit : vooral in rumoerige omgevingen ben je nu beter te horen;

: vooral in rumoerige omgevingen ben je nu beter te horen; Nieuwe luistermodi : de XM6 heeft drie verschillende modi om naar muziek te luisteren, dit zijn ‘Standaard’, Achtergrondmuziek’ en ‘Bioscoop’;

: de XM6 heeft drie verschillende modi om naar muziek te luisteren, dit zijn ‘Standaard’, Achtergrondmuziek’ en ‘Bioscoop’; Compactere draagcase: de nieuwe, compactere draagcase heeft nu een magnetische sluiting.

Ook blijven veel zaken hetzelfde. Zo heeft de koptelefoon nog steeds een koptelefoonaansluiting (mini-jack) om bedraad naar muziek te luisteren. Jammer genoeg heeft de XM6 geen IPX-classificatie.

Naast ruisonderdrukking heeft de XM6 weer een soort transparantiemodus, genaamd omgevingsgeluid. Hierdoor hoor je nog steeds alles in je omgeving wanneer je de koptelefoon draagt.

Daarnaast is de ‘spreek-om-the-chatten’ functie terug. Hiermee wordt de muziek tijdelijk op mute gezet (eigenlijk is het héél zachtjes) wanneer je begint met praten. Ook zet de koptelefoon de muziek automatisch op pauze wanneer je hem afdoet en schakelt hij zich na een tijdje automatisch uit. Al deze functies kun je naar wens aanpassen in de app.

Verder is de XM6 met twee apparaten tegelijk te verbinden en switch dan zelf tussen beide apparaten. De rechteroorschelp is nog steeds aanraakgevoelig, en daarmee kun je onder andere de muziek harder of zachter zetten of naar een andere liedje skippen.

De batterijduur is wederom goed genoeg, want die is dertig uur (met ruisonderdrukking aan). Maar het zou leuk zijn als Sony hier wat nog meer uit kon halen. Sommige koptelefoons van andere fabrikanten gaan hier ruimschoots overheen.

Draagcomfort Sony WH-1000XM6

Wanneer je de XM5 langere tijd droeg, kon de hoofdband wat vervelend aanvoelen. De hoofdband van de XM6 is nu wat breder en vlakker. Daardoor zit hij (vooral als je hem langer draagt) een stukje fijner op je hoofd dan de vorige versie van Sony’s koptelefoon.

De oorkussentjes zijn zacht en voelen goed aan. De sluiting om je hoofd is goed, ook wanneer je een bril draagt. Het is wel jammer dat de kussentjes net wat dunner voelen dan bij de vorige versie van de koptelefoon. Ook deze keer kunnen de kussentjes wat gaan zweten als je de koptelefoon voor langere periodes draagt.

Moet je overstappen?

Heb je al een Sony WH-1000XM5? Dan hoef je nu nog niet naar de winkel te rennen. De upgrades zijn leuk, maar je kunt dan beter eventjes wachten tot de WH-1000XM6 iets is afgeprijsd. De WH-1000XM5 is nu een stuk goedkoper te vinden en dat is ook nog een ontzettend goede koptelefoon van Sony.

Heb je nog een oudere versie, zoals de Sony WH-1000XM4 of de Sony WH-1000XM3? Dan is de overstap naar de WH-1000XM6 zeker het overwegen waard. De ruisonderdrukking en de geluidskwaliteit is dan een flink stuk beter bij het nieuwere model.

Review Sony WH-1000XM6

We moeten eerlijk zijn: de Sony WH-1000XM6 is een ontzettend goede koptelefoon. De nieuwe functies, de compactere opbergdoos en uitstekende ruisonderdrukking maakt dit een van de beste koptelefoons die je nu kunt kopen. De spreek-om-te-chatten-functie werkt nog steeds prima en de verbeterde gesprekskwaliteit is een plus. Houd er alleen wel rekening mee dat je stem in een hele luide omgeving een beetje kunstmatig gaat klinken. De nieuwe luistermodi zijn leuk om een keer te proberen, maar daarna kun je ze gerust links laten liggen. De geluidskwaliteit is natuurlijk het belangrijkste waar je een koptelefoon voor koopt en die was al goed bij de vorige versie. Maar de XM6 heeft nét dat beetje extra waardoor het luisteren naar muziek nog wat beter is en meer gebalanceerd voelt. Toch zijn er ook wat nadelen te vinden bij Sony’s nieuwste paradepaardje. De batterijduur van (wederom) 30 uur met ruisonderdrukking is voldoende, maar dat mag wel een keer wat beter. Ook kun je de nog steeds niet via een usb-c-kabel naar muziek luisteren. Daarnaast is de koptelefoon duurder geworden en dat is wel even slikken. De vorige XM5 was al behoorlijk prijzig bij de lancering en deze nieuwe versie is zelfs nog een stukkie duurder.

