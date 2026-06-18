Review Mobi Fold: de ultra-portable muis die je kunt opvouwen

De Mobi Fold is misschien wel dé perfecte muis voor onderweg en in deze review vertellen we je hoe handig hij stiekem is.

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Pluspunten Opvouwbaar

Opvouwbaar Lange accutijd

Lange accutijd Koppelen met drie apparaten tegelijk Minpunten Nét iets te klein voor grote handen

Nét iets te klein voor grote handen Geen beschermhoesje meegeleverd

Geen beschermhoesje meegeleverd Niet heel ergonomisch

Review Mobi Fold

Op het eerste gezicht ziet de Mobi Fold (79,99 euro) eruit als een klein blokje, dat wel wat weg heeft van een oude GameBoy Advance SP. Maar wanneer je hem openklapt heb je een volwaardige muis die ontzettend makkelijk mee te nemen is.

Klein en opvouwbaar

Gewone muizen zijn vaak net wat te groot om altijd in je tas bij je te hebben. Er zijn kleinere muizen, maar die liggen weer niet fijn in je hand. Dat is jammer, want werken met een muis is vaak net wat fijner dan alleen een trackpad gebruiken.

De Mobi Fold probeert daar wat aan te doen. Opgevouwen is hij klein genoeg waardoor hij zelfs in je broekzak of in een voorvakje van je tas past. En opengeklapt is hij best comfortabel om mee te klikken en te scrollen. Maar we moeten wel eerlijk zijn, want voor (erg) grote handen is hij iets aan de kleine kant.

Voor Mac, iPad, iPhone en PC

Scrollen kan ook met de Mobi Fold kan en dat doe je met het kleine touch-gedeelte bovenop de muis. Dat werkt goed en met een veeg is het mogelijk om door lange documenten heen te zoeven.

Ook handig is dat je de Mobi Fold kunt verbinden met maar liefst drie apparaten tegelijk via bluetooth. Je kunt dan makkelijk switchen tussen je MacBook, iPad en meer. De muis werkt uiteraard ook op een Windows-PC of -laptop. Een Logi Bolt-ontvanger krijg je alleen bij Business-versie erbij of moet je los kopen.

Je hoeft ‘m trouwens niet zelf aan te zetten, want zodra je hem uitklapt springt hij vanzelf aan. Klap je de Mobi Fold weer dicht? Dan gaat hij meteen in de slaapstand om energie te besparen. Handig!

Snel opladen en lange accutijd

Opladen doe je met de usb-c-poort aan de achterkant. Opladen en tegelijkertijd gebruiken kan niet, want de usb-c-poort is iets naar beneden gericht. Misschien is het mogelijk als je een heel specifiek gevormd usb-c-kabeltje gebruikt, maar die hebben we nog niet gezien.

Dat je hem niet kunt opladen tijdens het gebruik is eigenlijk helemaal niet erg. Door de Mobi Fold een minuut op te laden kun je hem tot 22 uur gebruiken. Met een volledige lading gaat hij wel tot 30 dagen mee. Tijdens deze review hebben we de Mobi Fold slechts een keer moeten opladen en dat terwijl we hem al een maand in gebruik hebben. Dus het lijkt zeker te kloppen.

Toch wat kleine minpunten

Toch is de Mobi Fold niet helemaal perfect. Zoals we al zeiden is hij voor grote handen net iets te klein om langdurig mee te werken. Door de vorm mis je ook een beetje de grip aan de zijkant als je er de hele dag meer werkt.

Daarnaast wordt hij na verloop van tijd wel een beetje viezig als je hem elke keer in de tas laat rondslingeren. Een meegeleverd beschermhoesje was handig geweest.

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Review Mobi Fold: conclusie

De Logitech Mobi Fold is een handige, draagbare muis die ideaal is wanneer je veel onderweg bent en soms toch echt een muis nodig hebt. Hij is licht, compact en verrassend functioneel. Vooral de mogelijkheid om met drie apparaten tegelijk te koppelen en de lange batterijduur zijn pluspunten. Dat je hem kunt opvouwen is natuurlijk ook ontzettend fijn. Je hoeft volgens Logitech ook niet bang te zijn dat het schanier snel slijt. Want het is getest om vijftien jaar lang mee te gaan bij dagelijks gebruik. De Mobi Fold komt goed tot zijn recht bij licht tot gemiddeld werk. De vorm is niet heel ergonomisch, dus als hem de hele dag nodig hebt kun je beter voor een andere muis gaan. In dat geval is de de MX Anywhere 3S een goed alternatief. De Mobi Fold is beschikbaar in de kleuren grafiet, lilac of off‑white en kost 79,99 euro.

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