Review: iRobot Roomba j7+, de stofzuiger die zelf zijn opvangbak leegt

De iRobot Roomba j7+ is een robotstofzuiger met een aantal zeer handige functies en in deze review laten we zien wat deze Roomba zo speciaal maakt!

Wanneer je een hekel hebt aan stofzuigen en je wel wat extra hulp in het huishouden kan gebruiken, moet je zeker de iRobot Roomba j7+ eens wat beter bekijken. Hij is ontzettend makkelijk in het gebruik en heeft zelfs wat extra functies die andere robotstofzuigers niet hebben.

Installatie iRobot Roomba j7+

De installatie van de Roomba j7+ was zo gepiept. Mijn twee katten keken met grote interesse toe, maar besloten al snel dat de doos waarin de Roomba j7+ kwam voor hun eigenlijk een stuk interessanter was. In de doos zit de Roomba van iRobot en een flink oplaadstation (Clean Base). Hierin zit een speciale opvangbak waarin hij het vuil na zijn schoonmaakronde opzuigt, maar daarover later meer. Een fijn detail: de stofzuigerzak (in het oplaadstation) zat al meteen op de juiste plek.

Na het installeren van de app en het maken van een wifi-verbinding, komt de eerste echte uitdaging: je mag de robot een naam geven. Na veel wikken en wegen kozen we voor ‘Consuela’. Daarna moet je de robot nog een tijdje op het basisstation zetten om op te laden.

Woning verkennen en in beeld brengen

Heb je dat eenmaal achter de rug en is de Roomba voldoende opgeladen, dan begint het echte werk. Om de kamers in je huis goed in beeld te brengen moet je de deuren open zetten en zoveel mogelijk alle losliggende zaken (zoals schoenen en laptopkabels) even wegleggen.

Wanneer je dan met de app de iRobot Roomba j7+ eerste keer de opdracht geeft om schoon te maken, gebeuren er twee dingen. De Roomba begint te zoemend aan zijn eerste verkennings-/schoonmaakronde en je katten (als je die hebt) vliegen de kamer uit.

Dat wil niet zeggen dat de Roomba lawaaiig is, dat valt best mee. Je hoort de Roomba goed, maar het geluid is lang niet zo hard als een reguliere stofzuiger. Maar het wordt op den duur toch vervelend als je in dezelfde kamer aan het werk bent. Gelukkig is de Roomba ook eenvoudig op afstand in te stellen, zodat de stofzuigrobot zijn taken kan doen wanneer je niet thuis bent.

Obstakels en lastige plekken in huis

De eerste paar keer dat je Roomba j7+ gebruikt kent hij nog niet alle ins-en-outs van je huis. Dus komt het regelmatig voor dat de robotstofzuiger wat vreemde routes maakt. Zo vond ‘Consuela’ het plekje achter de bank behoorlijk interessant en keerde daar regelmatig naar terug. Ook de stoelpoten bij de eettafel vond ze te leuk om lang bij weg te blijven. Toch kwam de Roomba nooit vast te zitten, en wurmde de robot zich langs alle obstakels.

Ook bij een hoogpolig vloerkleed leek de robot in het begin wat moeite te hebben, maar na wat wiebelen en draaien (het leek wel een dansje) lukte het uiteindelijk wel om op het kleed te komen en schoon te maken.

Overigens maakt de Roomba goed schoon. Vooral wanneer je huisdieren hebt is het een uitkomst voor alle honden- en kattenharen. Ook het vloerkleed was geen probleem. Het enige wat er soms gebeurde was dat kleine harde kruimels door de borsteltjes werden gelanceerd en in de hoek van de kamer terecht kwamen (of op plekken waar de stofzuiger al was geweest was). Maar dat kwam slechts zeer sporadisch voor.

Opvangbak leegzuigen: eventjes veel lawaai

Wanneer de Roomba zijn schoonmaakronde gedaan heeft en terugkeert naar zijn oplaadstation, moet je je wel even vasthouden. Dan wordt het vuil uit de Roomba gezogen en in de opvangbak gedeponeerd. Dat gaat echter met zo’n lawaai dat het net lijkt alsof er een vliegtuig in de buurt opstijgt. Gelukkig is dat maar voor even en het is wel erg makkelijk dat je hierdoor verder geen omkijken naar de Roomba hebt.

Ruimtes instellen voor specifieke schoonmaak

Na twee of drie keer schoongemaakt te hebben, kende de Roomba de volledige layout van het huis en dat liet de stofzuiger zien op de kaart in de app. Op deze plattegrond kun je vervolgens aangeven waar de robot niet mag komen en de individuele ruimtes een naam geven. Vanaf dat moment kan je de Roomba ook specifieke kamers laten schoonmaken.

Je merkt dan ook meteen dat de Roomba veel sneller de weg in je huis vindt en een stuk efficiënter is. Ook houdt de stofzuiger zelf bij als er zaken veranderen. Verder geeft de Roomba j7+ een berichtje in de app wanneer de stofzuiger vast komt te zitten, maar dat is tijdens deze review nooit gebeurd.

Uiteraard moet je ook bij deze Roomba zo nu en dan even de rollers en de wielen schoonmaken. Maar in de weken dat we de Roomba j7+ ter review hadden, hoefde dat eigenlijk maar één keer. Bovendien is dat zo gebeurd.

Automatische detectie van obstakels (en ‘ongelukjes’)

Een superhandige functie van deze Roomba j7+ die we tijdens deze review erg konden waarderen was de automatisch detectie. Wanneer de robotstofzuiger bijvoorbeeld een kabel of een paar sloffen tegenkomt die er eerst niet stonden, dan maakt hij er een foto van. Hij rijdt er dan omheen en gaat verder met schoonmaken. Daarna krijg je in de app op je iPhone een foto te zien en moet je aangeven of het een tijdelijk obstakel is of dat de stofzuiger deze plek voortaan moet vermijden.

Dat werkt (gelukkig!) ook met een haarbal van katten of een ‘ongelukje’ bij honden, iets waar andere robotstofzuigers nog wel eens de mist mee ingaan. Een leuk detail: iRobot vervangt elke Roomba j7+ die vaste uitwerpselen van huisdieren niet uit de weg is gegaan.

Reinigingsschema’s maken in de app

Met de app maak je eenvoudig reinigingsschema’s zodat je eigenlijk geen omkijken meer hebt naar de iRobot Roomba j7+. Je geeft het tijdstip aan, de dag en welke kamers schoongemaakt moeten worden en … that’s it. Heb je geen vaste dagen om schoon te maken? Dan kun je er zelfs voor kiezen om de robot automatisch te laten beginnen als je het huis verlaat. Uiteraard kun je in de app ook aangeven wanneer een kamer op dit moment schoongemaakt moet worden.

Het is wel jammer dat er nog geen automatisch ondersteuning voor Apples HomeKit is. Je kunt wel met bijvoorbeeld IFTTT of Apples eigen Opdrachten-app aan de slag gaan, maar daar moet je dan wel even induiken. De Roomba j7+ heeft overigens wel ondersteuning voor Google Home en Alexa.

iRobot Roomba j7+ prijzen

De iRobot Roomba j7+ uit deze review heeft een adviesprijs van 999 euro. Je koopt hem (onder meer) bij onderstaande webshops. De Roomba j7, zonder de Clean Base, heeft een adviesprijs van 749 euro.

