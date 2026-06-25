Refurbished AirPods 4 review: goedkoper dan nieuw, maar net zo goed?

Het is misschien even wennen. Refurbished oortjes kopen zoals de AirPods 4. Dat er helemaal geen reden is om het niet te doen, wijst onze test uit. Wij vroegen ons zelfs af of ze écht gebruikt waren.

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Met refurbished producten blijft het altijd een beetje spannend. Je weet dat je niet iets gloednieuws koopt, maar je hoopt natuurlijk wél dat het daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komt. Wij gingen aan de slag met een setje refurbished AirPods 4 met ruisonderdrukking van Swappie. Met een prijs van 149 euro liggen ze 50 euro onder de adviesprijs van Apple. En onze eerste indruk? We moesten even controleren of ze wel écht al gebruikt waren.

Pluspunten Niet van nieuw te onderscheiden

Niet van nieuw te onderscheiden Grondig schoon en zonder zichtbare gebruikssporen

Grondig schoon en zonder zichtbare gebruikssporen Worden direct door de iPhone herkend

Worden direct door de iPhone herkend Werken precies zoals nieuwe AirPods 4 met ruisonderdrukking Minpunten Geen originele Apple-doos

Geen originele Apple-doos Refurbished oortjes is misschien wennen (maar onterecht)

Uitpakken: niet de Apple-doos, wel een Apple-gevoel

Laten we beginnen bij het begin: de verpakking. De AirPods 4 kwamen niet in het bekende witte doosje van Apple, maar in een bruine doos van Swappie. Dat is meteen het grootste verschil met een nieuw paar AirPods uit de Apple Store. Toch voelde het uitpakken verrassend netjes en compleet.

Binnenin zaten namelijk niet alleen de AirPods zelf, maar ook de originele papiertjes van Apple. Zelfs de originele papieren bescherming van de oplaadcase was nog (of misschien: weer?) aanwezig. Dat klinkt misschien als een klein detail, maar het draagt wel bij aan het gevoel dat je een zorgvuldig gecontroleerd product in handen hebt.

En dat is precies wat je wilt bij refurbished. Je weet dat het product een tweede leven krijgt, maar je wilt niet het gevoel hebben dat je iemands oude oortjes uit een la hebt gevist. Dat gevoel hadden we hier op geen moment.

Zijn ze écht tweedehands?

Bij refurbished oordopjes is er één vraag die meteen door je hoofd schiet: hoe schoon zijn ze? Dat is bij een iPhone of MacBook al belangrijk, maar bij oortjes natuurlijk helemaal. Die stop je tenslotte letterlijk in je oren.

Daarom hebben we de AirPods 4 extra grondig gecontroleerd. De oortjes, de speakers, de randjes, de oplaadcase: alles is bekeken. En eerlijk is eerlijk: we konden helemaal niets vinden. Geen stof, geen verkleuring, geen viezigheid en geen gebruikssporen die direct opvielen.

Sterker nog: we begonnen zelfs te twijfelen of dit wel echt een tweedehands product was. Swappie is heel duidelijk over de toestand van de AirPods:

De oortjes kunnen lichte, moeilijk te zien krasjes of vegen hebben. Ze zijn grondig gereinigd en klaar voor je favoriete muziek. De oplaadcase kan lichte gebruikssporen vertonen, zoals oppervlakkige krasjes. Deze verkeert in fantastische staat en de batterij gaat lang mee.

Maar aan de buitenkant was daar nauwelijks iets van te merken. Dat is misschien wel het beste compliment dat je een refurbished product kunt geven.

Koppelen alsof ze nieuw zijn

Ook het instellen verliep precies zoals je van AirPods verwacht. Zodra we de oplaadcase openden in de buurt van een iPhone, werden de oortjes meteen herkend als een nieuw setje AirPods. Geen gedoe met instellingen, geen rare meldingen en geen omweg via bluetooth-menu’s.

Het bekende Apple-menu verscheen in beeld, waarna de AirPods 4 binnen een paar tikken klaar waren voor gebruik. Dat is belangrijker dan het misschien klinkt, want juist bij refurbished producten wil je niet het gevoel hebben dat je ergens concessies doet of dat je AirPods nog gekoppeld zijn aan andermans account. Gelukkig is dat hier niet het geval. De AirPods gedragen zich gewoon als AirPods. En dat is precies de bedoeling.

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Alles werkt zoals je verwacht

Tijdens het testen konden we geen verschil ontdekken tussen deze refurbished AirPods 4 met ruisonderdrukking en een niet-refurbished variant. De ruisonderdrukking werkt zoals je mag verwachten, het geluid klinkt goed en de oortjes schakelen soepel tussen Apple-apparaten.

Ook functies zoals transparantiemodus, ruimtelijke audio en de bekende AirPods-bediening werkten zonder problemen. De oplaadcase deed eveneens wat hij moest doen en de iPhone gaf netjes de batterijpercentages van de case en beide oortjes weer. Ook hier maakt Swappie zijn eigen belofte waar:

Eigenlijk is dit het punt waarop een refurbished product juist níet moet opvallen. Je wilt niet steeds denken: ‘O ja, dit is tweedehands.’ Je wilt gewoon muziek luisteren, bellen, video’s kijken en verder niet nadenken over de herkomst van je oortjes. Dat lukte hier prima.

Ruisonderdrukking blijft de grote troef

De AirPods 4 met ruisonderdrukking zijn sowieso interessante oordopjes. Ze hebben geen siliconen opzetstukjes, maar bieden toch actieve ruisonderdrukking. Daardoor zitten ze luchtiger in je oor dan de AirPods Pro, terwijl ze alsnog behoorlijk wat omgevingsgeluid dempen.

Dat blijft ook bij deze refurbished versie gewoon een fijne combinatie. In een trein, op kantoor of tijdens een wandeling merk je dat achtergrondgeluiden zachter worden, zonder dat je helemaal van de wereld bent afgesloten. Verwacht niet dezelfde stilte als bij AirPods Pro 2, maar voor open oordopjes blijft het indrukwekkend.

En omdat dit refurbished exemplaar technisch gewoon hetzelfde werkt als een nieuw paar, lever je op dit vlak niets in. De ervaring is vertrouwd, soepel en vooral heel erg Apple. Ook draadloos opladen en het zoeken via Zoek mijn werkte naar behoren.

Het grootste compliment: geen verschil

Bij een refurbished product draait het uiteindelijk om vertrouwen. Je wilt besparen, duurzamer kopen en misschien net iets slimmer met je geld omgaan, maar je wilt niet het gevoel hebben dat je genoegen neemt met minder.

Bij deze AirPods 4 van Swappie hadden we dat gevoel niet. Ja, ze zitten niet in een officiële doos van Apple. En ja, ergens in het verleden heeft iemand anders dit setje waarschijnlijk al in handen (en oren) gehad. Maar in het dagelijks gebruik merk je daar niets van. Dat maakt deze refurbished AirPods 4 met ruisonderdrukking juist zo geslaagd. Ze zien er schoon uit, koppelen als nieuw, werken als nieuw en voelen eigenlijk ook als nieuw.

Conclusie: zo goed als nieuw (écht)

De refurbished AirPods 4 met ruisonderdrukking van Swappie laten precies zien hoe goed een tweedehands product kan zijn. De oortjes kwamen netjes verpakt binnen, waren grondig schoon, werden direct door de iPhone herkend en werkten tijdens het testen precies zoals een nieuw setje AirPods 4. Met een prijs van 149 euro bespaar je bovendien vijf tientjes ten opzichte van de adviesprijs. Natuurlijk krijg je niet de originele Apple-doos, maar dat is eigenlijk het enige duidelijke verschil. Verder voelt de ervaring verrassend compleet. Van de originele Apple-papiertjes tot de vlekkeloze koppeling met de iPhone: alles klopt. Zelfs twee jaar garantie zit erbij, net als bij Apple. Wie AirPods 4 met ruisonderdrukking overweegt en geen probleem heeft met refurbished, kan hier dus met een gerust hart naar kijken. Want als je geen verschil merkt met nieuw, maar wél kiest voor een tweede leven, dan is dat eigenlijk precies waar refurbished om draait.

Toch liever een nieuw setje AirPods 4? Hieronder hebben we de beste deals voor je op een rij gezet. Let wel: de AirPods 4 met een lagere prijs dan de refurbished oortjes hier bieden geen ruisonderdrukking en draadloos opladen. Ook is de oplaadcase niet traceerbaar via Zoek mijn.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

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