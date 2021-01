iPhoned test de nieuwste Philips Hue-producten: nieuwe Filament-lampen en de Play Gradient. In onze review lees je wat je ermee kunt en of deze lampen de moeite waard zijn.

Philips Hue Play Gradient review en Filament-lampen getest

Het bedrijf Signify brengt onder de naam Philips Hue regelmatig nieuwe producten op de markt, om je huis te vullen met slimme lampen. Dat gaat van losse lampjes die je in jouw favoriete armaturen draait, naar complete tuinlampen, ledstrips, plafondlampen en manieren om je Netflix-ervaring te verbeteren met licht.

Wij zijn aan de slag gegaan met de nieuwste Philips Hue-producten en laten je weten wat je ermee kunt en natuurlijk of het de moeite waard is.

Nieuwe filament-lampen

Signify brengt naast de bekende standaard ogende lampjes van Philips Hue ook Philips Hue Filament-lampen uit. Met zo’n lamp is de gloeidraad aan de binnenkant zichtbaar, door een doorzichtige buitenkant. Natuurlijk gaat het niet om een gloeilamp, maar een ledlamp zonder gloeidraad. Toch geeft het een mooi retro-effect. Er zijn nu twee grotere formaten Filament-lampen te koop. Een Edison-vormige lamp en een grote bolvormige lamp.

Zeker die bolvorm is een eyecatcher als je deze neerzet of ophangt. Er is eigenlijk niks extra’s zoals een lampenkap meer nodig, want de lamp zelf maakt het statement in je huis. Omdat het zonder lampenkap wel gaat om direct licht, kan het storend zijn om de lamp op volle sterkte te zetten. Sterker nog: dan kun je er gewoonweg niet naar kijken.

Deze lampen zijn daarom het beste flink gedimd te gebruiken, als een sfeervolle lichtbron in de kamer. Zie het als een moderne kaars. Of hang er meerdere boven een tafel voor een mooi effect.

Helaas kun je met de Filament-lampen van Philips Hue geen kleur kiezen. Wel ondersteunen ze bluetooth, zodat je de lampen ook kunt besturen zonder Philips Hue Bridge. Wij hebben ze getest in combinatie met de Hue Bridge en daar werken de lampen uiteraard ook goed mee.

Pluspunten Mooi om te zien

Mooi om te zien Bluetooth Minpunten Geen kleuren

Geen kleuren Alleen gedimd in huis te gebruiken

Score: 7/10

Philips Hue Play Gradient

Onder de naam Play heeft Philips Hue een reeks producten op de markt om de mogelijkheden van je televisie uit te breiden. Met een Play HDMI Sync Box onder de televisie passen de bijhorende Play-lampen zich aan naar wat er op het scherm is te zien. Vooralsnog moest je daar een een paar lightbars voor achter op je televisie plakken. Nu neemt het bedrijf de volgende stap met de Play Gradient-lightstrip.

Met de Play Gradient belooft Signify ‘surround lighting’. Dat is natuurlijk een beetje een onzin marketingterm, maar geeft wel aan wat het doel is van dit product: je via een extra laag verder in je kijk- of speelervaring onderdompelen.

De montage gaat makkelijk. Je plakt vijf houders aan de achterkant van de televisie. Daar kun je de flexibele lightstrip inleggen, zodat deze langs de bovenkant en zijkanten van de televisie loopt. Via de bijgesloten adapter, kun je zowel de lightstrip als de Play HDMI Sync Box aansluiten.

Play HDMI Sync Box

Dat is wel direct het grootste nadeel van deze lightstrip. Je hebt namelijk een Play HDMI Sync Box en Hue Bridge nodig. Het prijskaartje loopt daarom al snel flink op. De Play HDMI Sync Box kost 249,95 euro (lees ook onze review van dit apparaat) en voor de lightstrip betaal je 179,95 euro (het kost meer als je een grotere televisie hebt). Heb je nog geen Hue Bridge? Dan gaat dat je ook nog eens 49,95 euro kosten. Dat is bijna 500 euro bij elkaar voor ‘surround licht’. Dan moet het ook wel goed werken.

En dat doet het. Apparaten zoals je spelcomputer of media-box sluit je aan via de Play HDMI Sync Box. Daarna zet je via de Hue Sync-app de synchronisatie aan. Je kiest in de app of je naar video kijkt, muziek luistert of een game speelt en wat de helderheid en intensiteit van het licht moet zijn. Vervolgens geniet je van je favoriete media terwijl het licht meedoet.

De lightstrip kan op deze manier van elke televisie een Philips Ambilight maken. De muur achter de televisie wordt een verlengde van wat er op het scherm gebeurt. Kijk je bijvoorbeeld naar een mooie natuuromgeving, dan wordt de muur boven het scherm blauw samen met de lucht en de muur aan de zijkanten groen. De marketingterm ‘surround light’ klinkt suf, maar in de praktijk komt het er wel op neer. Het voegt daadwerkelijk wat toe. Dingen kijken of spelen zonder de lightstrip voelt nu heel erg suf.

Wat daarnaast opvalt, is hoe fijn de Play Gradient werkt als reguliere Philips Hue-lamp. Omdat de lightstrip achter de televisie is geplakt, geeft de lamp zeer sfeervol indirect licht op de muur. Dus je hebt er niet alleen wat aan als je televisie aan staat.

Pluspunten Makkelijke montage

Makkelijke montage Voegt echt wat toe aan kijk- of speelervaring

Voegt echt wat toe aan kijk- of speelervaring Ook als normale lamp te gebruiken Minpunten Hoge prijs voor complete pakket

Score: 9/10

Meer over Philips Hue

Een paar geleden introduceerde Signify de bluetooth-lampen van Philips Hue. Uiteraard kun je Philips Hue ook combineren met HomeKit. Lees onze HomeKit-gids om meer te leren over je slimme huis via Apple.

Nieuwe Philips Hue-lampen kopen

De Philips Hue Play Gradient-lightstrip is vanaf 179,95 te koop bij verschillende webshops. Dat is voor een televisie met een 55 inch-scherm. Met een 65 inch-televisie betaal je 199,99 euro. Voor de 75 inch-versie betaal je 229,99 euro. Check de links hieronder als je deze lightstrip wil aanschaffen.

De nieuwe filament-lampen zijn ook bij verschillende webshops verkrijgbaar. De White Filament G125 (bollamp is voor 39,99 euro te koop. De kleinere White Filament ST72 is wat goedkoper met een prijskaartje van 34,99 euro. De lampen vind je onder andere bij MediaMarkt en Coolblue.