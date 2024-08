Nanotextuur van Apple is alleen beschikbaar op de duurste iPad, maar de PenMat 2 geeft meer iPads deze look-and-feel en is bovendien een stuk goedkoper. Lees er alles over in onze PenMat 2-review!

Review PenMat 2: nanotextuur voor (bijna) elke iPad

Heb je een iPad, maar zou je eigenlijk wel een iPad met nanotextuur willen hebben? Begin dan maar vast met sparen, want die iPads kosten een klein vermogen. Dit komt omdat de optie met nanotextuur alleen beschikbaar is op de duurste iPad Pro’s. De ‘goedkoopste’ iPad Pro met nanotextuur kost maar liefst 2079 euro. Maar geen nood, PenTips heeft de perfecte oplossing voor je.

De PenMat 2 is een speciale screenprotector en geeft je iPad het gevoel en het uiterlijk van een iPad met nanotextuur (en dat voor een fractie van de prijs). Dat betekent dat het scherm van je tablet hiermee een matte look geeft.

Er zitten hier natuurlijk ook voordelen aan. Wanneer je graag tekent (of schrijft) op de iPad geeft de PenMat 2 het gevoel alsof je op echt papier werkt. Vooral het tekenen voelt hierdoor een stuk natuurlijker aan dan op een ‘kaal’ iPad-scherm.

Daarnaast zorgt de matte textuur er ook voor dat schitteringen minder goed zichtbaar zijn. Je blijft ze zien, maar ze zijn in ieder geval een stuk minder storend. Wil je het scherm toch in de hoogste kwaliteit bekijken? Dan kun je de screenprotector gemakkelijk verwijderen en later weer toevoegen.

Voordat we aan de review van de PenMat 2 begonnen waren we bang dat de Apple Pencil minder vlot zou reageren, maar niets is minder waar. De pen had geen problemen en werkte net zo goed en precies als zonder de screenprotector.

Met een paar kleine nadelen

Tijdens de review hebben we een ook paar kleine nadelen aan de PenMat 2 ontdekt. Door de matte laag raak je wel wat helderheid van het scherm kwijt. Ook zie je vingerafdrukken (en penstrepen) behoorlijk goed op de coating, dus je moet nog steeds zo nu en dan met een poetsdoekje aan de slag.

We hebben nog een kleine kanttekening: houd er rekening mee dat het vegen met je vinger over het scherm en het tekenen met de Apple Pencil op de PenMate 2 wel wat meer geluid maakt. Het is niet storend, maar in stille ruimtes hoor je het wel.

PenMat 2 kopen

De PenMat 2 heeft een adviesprijs van 59,99 euro en is onder andere te koop bij Bol en de website van PenTips. Op dit moment is er een speciale actie op de PenTips-website waarbij je de PenMat 2 voor 47,99 euro al in huis haalt.

Conclusie: PenMat 2 review

We zijn erg tevreden over de PenMat 2. De matte screenprotector is makkelijk aan te brengen zonder dat je vervelende luchtbellen ziet door onderliggend stof. Het is jammer dat een iPad met nanotextuur van Apple alleen beschikbaar is op de duurste modellen, maar dankzij de PenMat 2 krijg je toch een soortgelijke ervaring (voor een fractie van de prijs). Daarnaast kun je deze screenprotector niet alleen op de iPad Pro, maar ook op de iPad Air gebruiken. En het mooie is dat je de PenMat 2 gemakkelijk kunt verwijderen én opnieuw kunt gebruiken. Je levert wel wat van de schermhelderheid in en vlekken blijven ook met deze screenprotector soms irriteren. Maar dit zijn slechts kleine nadelen die niet afdoen aan de voordelen van de PenMat 2.

