MacBook Air 2023: hierom móét je voor 512 GB opslag kiezen

Ben jij van plan om de 15-inch MacBook Air te kopen? Let dan op de hoeveelheid opslag waarmee je de MacBook Air 2023 configureert. iPhoned legt even uit waarom.

MacBook Air 2023 koopadvies voor opslag

Tijdens WWDC23 presenteerde Apple de 15-inch MacBook Air 2023. In de basis is het dezelfde laptop van een jaar geleden (de 13-inch MacBook Air 2022), maar dan met een groter scherm en twee extra speakers. De eerste recensies van de MacBook Air 2023 zijn dan ook ontzettend enthousiast.

Maar er is een klein detail (en gelijkenis met zijn kleine broer) waar je wel even rekening mee moet houden. Als je voor de goedkoopste MacBook Air 15-inch gaat, heb je ondanks dezelfde processor namelijk wel een iets tragere computer. Wij leggen even uit wat er aan de hand is.

Maar één geheugenchip van 256 GB

Net zoals bij zijn kleinere broer begint de opslagcapaciteit van de MacBook Air 2023 bij 256 GB. Maar, in tegenstelling tot de MacBooks met M1-chip (MacBook Air 2020), zit hier maar één geheugenchip in in plaats van twee. En dat betekent dat alle gegevens via één ‘geheugenleiding’ geperst worden, en niet via twee tegelijk. Nu is dat niet één op één vergelijkbaar met half zo snelle presentaties, maar het zorgt er wel voor dat je MacBook flink trager data van de schijven kan lezen, en deze trager naar externe media kopieert. Gelukkig is er een gemakkelijke oplossing voor dit probleem.

Kies voor MacBook Air 2023 met minimaal 512 GB opslag

Wil je wel de snelste doorvoersnelheden vanaf de geheugenchips? Dan hoef je maar voor een grotere opslagcapaciteit te kiezen. Al vanaf 512 GB heeft de MacBook Air 2023 altijd twee geheugenchips die tegelijk worden aangestuurd. En is die dus qua dataoverdracht net zo snel als de MacBook Air 2020. Of sneller zelfs, dankzij zijn overige specificaties.

Ben je er nu klaar voor om de MacBook Air 2023 te kopen? Hieronder vind je de beste prijzen. Maar vergeet niet om in onze prijsvergelijker te filteren op minimaal 512 GB-opslag!