Koopadvies: Welke oordopjes blijven het best in je oor zitten? (met video)

Ben jij een sporter of fiets je veel? Of kun je überhaupt je hoofd nooit stil houden? Wij hebben voor jou getest welke oordopjes het beste blijven zitten. iPhoned laat je zien welke draadloze oordopjes de beste pasvorm hebben!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De grote ‘oordopjes-hoofd-schud-test’

Wij vinden het enorm vervelend; draadloze oordopjes die uit je oor vallen. Zeker nu ze niet meer vast zitten aan je iPhone met een kabeltje is het des te makkelijker om ze te verliezen. En dan zijn we nog niet eens begonnen over het feit dat je constant de helft van je muziek of podcast niet meer meekrijgt. Sport je graag met muziek op? We hebben vijf oordopjes getest en gerangschikt op hoe goed ze blijven zitten.

Eerst deden we een ronde jumping jacks en een ronde ‘rennen’ op de plaats. In de derde ronde testten we of de oordoppen eruit vielen bij heftig schudden van het hoofd. In de laatste ronde sprongen we op de trap. Lees hieronder het resultaat of bekijk de testvideo!

5. Apple AirPods Pro

Verrassing: de Apple AirPods Pro eindigen op de laatste plaats. Ze hebben de jumping jacks, het rennen op de plaats en het schudden van het hoofd niet overleeft. Bij een flinke sprong op een traptrede lukt het Apple AirPods echter wel om te blijven zitten. De Apple AirPods Pro kenmerken zich door een verbeterd design, maar dat is in onze test niet gebleken. Toch vallen er genoeg andere positieve dingen over de AirPods Pro te zeggen. Deze oortjes komen met een ingebouwd ventilatiesysteem, waardoor de luchtdruk binnen en buiten het oor gelijk blijft. Dit zorgt voor een beter draagcomfort.

Daarnaast zijn deze draadloze oortjes ideaal voor sporters; ze zijn zweet- en waterbestendig. Let op! Dit betekent niet dat je hiermee onder de douche de AirPods Pro kan gebruiken, maar dat ze wel tegen een regenbuitje kunnen. Daarnaast filtert de ingebouwde actieve ruisonderdrukking al het omgevingsgeluid weg. Deze functie is ook uit te zetten om batterij te besparen.

Gelukkig hebben de AirPods Pro wel een goede accu. Je kunt vijf uur lang naar muziek luisteren met een keer opladen. Met het standaard bijgeleverde oplaaddoosje laadt je de AirPods Pro van Apple nog eens voor 24 uur op. De drukgevoelige zijkant zorgt ervoor dat je snel wisselt tussen audio-instellingen, het volume harder of zachter zet of eenvoudig een nummer pauzeert. Ook ondersteunen de oortjes het gebruik van Apple’s Siri.

De AirPods Pro van Apple zijn nu in prijs verlaagd. Ze zijn op de markt verschenen in 2019 voor een adviesprijs van 279 euro. Op het moment betaal je er nog maar 203 euro voor. Deze prijs is aan de hoge kant vergeleken met de andere testoordoppen. Aan de andere kant haal je met de AirPods Pro wel oortjes in huis met een uitstekende geluidskwaliteit. Bekijk hieronder onze prijsvergelijker van de AirPods Pro voor meest actuele prijzen.

Apple AirPods Pro prijzen vergelijken Nieuw v.a. € 199,95 Vergelijk prijzen

4. Sony WF-1000XM4

De Sony WF-1000XM4 vielen uit onze oren toen we de jumping jacks deden en ook bij het rennen op de plaats. Toen we hard met ons hoofd gingen schudden bleven ze wel uitstekend zitten. Toch blijft het een goede koop. Met de Sony WF-1000XM4 oordopjes geniet je van muziek of podcasts, zelf op een drukke kantoorvloer. Deze oordopjes beschikken over een prima ruisonderdrukking. Houd je van het aanpassen van je geluid? Met de Sony Headphones Connect-app is dit via de equalizer eenvoudig te doen. Deze app heeft tevens een test om te kijken welke maat oordopjes jij nodig hebt, dus misschien blijven ze bij jou wel beter zitten.

Verder houden deze oordopjes van Sony bij met welk apparaat ze voor het laatst verbinding hebben gemaakt. Is van dit apparaat de bluetooth ingeschakeld? Dan maken ze automatisch verbinding. Zelfs met de ruisonderdrukking-optie ingeschakeld gaan de Sony WF-1000XM48-oordopjes 8 uur mee. Het opbergdoosje biedt nog eens 16 uur aan extra luisterplezier. Deze oordopjes zijn ook spatwaterdicht.

Als je de oortjes via MediaMarkt koopt, krijg je ook nog eens 3 maanden 360 Reality Audio cadeau.

3. Teufel Real Blue TWS

De Teufel Real Blue TWS-oordopjes staan bekend om het kleine formaat. Iets té klein of precies groot genoeg? Deze oortjes vielen bij het rennen en de traptrede uit onze oren. Het levert deze dopjes wel de derde plek op in onze test. Hiermee zijn de Teufel Real Blue TWS een beter alternatief voor de duurdere nummer 4 en 5 uit deze lijst.

De actieve ruisonderdrukking van deze oordopjes werkt uitstekend. Met deze functie aan geniet je 6 uur lang van ultieme stilte of enkel van je favoriete nummers. Als deze noise cancelling-functie uitstaat geniet je maar liefst 8 uur van muziek. Het oplaaddoosje biedt nog eens 18 uur extra luisterplezier. De Teufel Real Blue TWS-oortjes zijn spatwaterdicht volgens IPX3-certificering. Ze zijn dus bestand tegen zowel regen als stof.

2. Apple AirPods 3

De (nu al) klassieke draadloze oortjes van Apple hebben het qua pasvorm bij het sporten beter gedaan dan de pro-versie. De derde generatie AirPods hebben een design dat doet denken aan de AirPods Pro, met kortere steeltjes maar zonder siliconen oordopjes. Ze blijven echter wel goed in je oor steken. Enkel bij het rennen vielen ze uit onze oren. Helaas hebben deze oordopjes geen actieve ruisonderdrukking. Met Spatial Audio (waarmee je surround sound krijgt) heeft Apple de geluidskwaliteit van de AirPods wel enorm opgekrikt ten opzichte van de voorgangers.

De oordopjes van Apple zijn zweet- en waterbestendig. Je kan ze niet schoonmaken onder de kraan, maar een miezerbui overleven deze oortjes wel. Hierdoor zijn de AirPods 3 ideaal voor sporten, mits ze niet uitvallen natuurlijk. De oortjes komen niet standaard met een oplaaddoosje. Je kunt vijf uur naar muziek luisteren, maar als je de opbergcase erbij besteld, heb je 25 uur extra luisterplezier. De AirPods 3 ondersteunen Siri en koppelen heel snel met je iPhone (en vervolgens al je andere Apple-devices). Dit komt door de speciale W1-chip van Apple,

Daarnaast herkennen de AirPods via sensoren wanneer je ze uit je oren haalt, zodat de muziek automatisch stopt (net als bij de AirPods Pro overigens). Aantrekkelijk aan de AirPods 3 is de prijs; vanaf 179 euro pik je ze al op bij diverse aanbieders. Bekijk onze prijsvergelijker van deze draadloze oortjes van Apple hieronder om de beste optie voor jou te vinden.

Apple AirPods 3 prijzen vergelijken Nieuw v.a. € 178,95 Vergelijk prijzen

1. Sennheiser CX Plus True Wireless

De Sennheiser CX Plus True Wireless-oordopjes zijn de enige draadloze oordopjes in onze test die keurig in alle tests hebben overleefd. Daarnaast zijn het ook nog eens enorm goeie oordopjes voor een relatief lage prijs. De CX Plus True Wireless bieden een rijk geluid door de techniek van Sennheiser. Mocht je het niet eens zijn met het geluid, kun je eenvoudig via de Smart Control-app het geluid aan jouw smaak aanpassen. Hier kies je bijvoorbeeld voor een boost van de bas of überhaupt de equalizer perfect instellen. De oordopjes zijn spatwaterdicht (IPX4-certificering) en daarmee dus perfect voor tijdens het sporten. Het zweet of de miezerregendruppels zullen de oortjes niet beschadigen

De oordopjes bieden op één acculading 8 uur afspeeltijd. Zijn ze op en ben je niet in de buurt van een oplader? Gebruik dan het opbergdoosje. Deze bied nog eens 24 uur aan extra batterijduur. De Sennheiser CX Plus True Wireless komen met actieve ruisonderdrukking, die jou volledig afsluiten van de buitenwereld.