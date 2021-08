Nothing ear (1) review: niets meer dan prima oordopjes

De Nothing ear (1) zijn op papier een interessant en vooral voordelig alternatief voor de AirPods Pro. Maar hoe bevallen de draadloze oordopjes in de praktijk? Je leest het in deze review.

Lees verder na de advertentie.

Dit is onze Nothing ear (1) review

Als Apple-gebruiker zegt de naam Carl Pei je waarschijnlijk weinig. Zit je echter dieper in het technologiewereldje of volg je ook Android-nieuws, dan heb je Pei vast wel eens voorbij zien komen. Carl Pei is mede-oprichter van het Chinese smartphonemerk OnePlus, maar verliet eerder dit jaar het bedrijf en startte een nieuw merk: Nothing.

Het eerste product uit de koker van Nothing zijn de ear (1): draadloze oordopjes met een opvallend design én actieve ruisonderdrukking. Ook de prijs van de headset springt in het oog, want met 99 euro zijn ze erg betaalbaar en stukken goedkoper dan de AirPods Pro van Apple. We hebben de Nothing ear (1) nu een tijdje getest om te zien of ze een waardig alternatief voor de AirPods zijn.

Design is echte eyecatcher

De meest opvallende feature van de Nothing ear (1) is ongetwijfeld het design. De oordopjes hebben een transparant ontwerp, waardoor je de interne onderdelen kunt zien. Zo zie je bijvoorbeeld de piepkleine batterijen van de oordopjes en de magneetjes waarmee je ze in het doosje klikt. Wij kunnen het bijzondere ontwerp van Nothing erg waarderen, al zien de dopjes er – door de witte bovenkant – stiekem alsnog een beetje als de AirPods uit.

Het transparante ontwerp komt ook terug bij de oplaadcase die je standaard bij de Nothing ear (1) krijgt. Omdat het doosje doorzichtig is, zie je de oordopjes liggen als ze worden opgeladen. De case is redelijk compact, maar niet zo handzaam als het oplaaddoosje van de AirPods (Pro). Hierdoor past ‘ie iets minder makkelijk in je broekzak.

Ook een beetje jammer is dat het doosje van de Nothing ear (1) erg gevoelig is voor krasjes. Al na een paar dagen zitten er veel minuscule krasjes op de case, die je overigens alleen ziet als het licht goed valt en je dichtbij komt met je ogen. De case werkt verder handig en heeft een usb-c-aansluiting om op te laden.

Het opladen gaat vlot en de ear (1) gaan lang mee: op een volle lading kun je vier uur lang muziek luisteren met de ruisonderdrukking aan. Dit is minder lang dan bij de AirPods Pro, maar wel voldoende. Zet je de noise cancelling uit, dan kun je nog wat langer naar je favoriete liedjes luisteren.

Heel fijn is dat draadloos opladen aanwezig is; bij oordopjes van rond de 100 euro zien we deze feature zelden. Wel moesten er in het begin eventjes aan wennen dat je de dopjes in het doosje ‘neerlegt’. Bij de AirPods kun je de oordopjes simpelweg in de case laten ‘glijden’. Met een rode stip wordt aangegeven waar het rechter oortje hoort te liggen.

Geluid is goed voor de meeste mensen

Wat draagcomfort betreft doen de Nothing ear (1) erg veel aan de AirPods Pro denken. Beide headsets zijn in-ear en gaan dus op dezelfde manier je oren in. De Nothing ear (1) en AirPods Pro vind ik even fijn in mijn oren zitten, al zijn de ear (1) wel iets lichter. Als fervent AirPods Pro-gebruiker was ik dan ook zo gewend aan de Nothing-dopjes.

Bij de geluidskwaliteit merk je wél verschillen. De Nothing ear (1) klinken goed, maar de AirPods Pro produceren mooier geluid. Muziek klinkt vooral wat meer gebalanceerd bij de Apple-dopjes, al komt het geluid van de ear (1) redelijk in de buurt. Als je een audiofiel bent en echt de beste geluidskwaliteit wil, dan zijn de AirPods een logischere keuze. Voor de meeste mensen zijn de ear (1) echter meer dan prima.



In de ear (1)-app (waarover later meer) heb ik na het luisteren van wat nummers de ‘More Bass’-optie ingeschakeld, zodat de muziek iets voller klinkt. Je kan er echter ook voor kiezen om de equalizer op de standaard ‘Balanced’-optie te laten staan en ook dan heb je goed geluid.

Actieve ruisonderdrukking en bediening

Een belangrijke en fijne feature van de Nothing ear (1) is de ruisonderdrukking, oftewel: active noise cancelling. Schakel je deze functie in, dan wordt omgevingsgeluid weggefilterd zodat je je kan op de muziek kan focussen. Dit is ook een kenmerkende functie van de AirPods Pro en iets waar de Apple-oordopjes mee uitblinken.

De ruisonderdrukking van de ear (1) werkt heel aardig, maar niet zo goed als de AirPods Pro. Daar is het prijsverschil ook na, maar je moet er wel rekening mee houden dat de noise cancelling niet zo sterk is dat je helemaal niets meer hoort. Op een druk kantoor, in de trein of in de huiskamer (als de televisie bijvoorbeeld hard staat) krijg je altijd wel iets van je omgeving mee.

De bediening van de Nothing ear (1) werkt goed en intuïtief. Je tikt twee keer op een oordopje om de muziek te pauzeren of af te spelen, en met drie keer tikken skip je naar het volgende nummer. Je kan het volume aanpassen door over het steeltje omhoog of omlaag te vegen en dat werkt meestal goed. Tot slot schakel je tussen de verschillende modi (noise cancelling, transparancy en uit) door op een oordopje te tikken en eventjes vast te houden.

Bugs en de ear(1)-app

De Nothing ear (1) heeft last van een paar kinderziektes. Zo kwam het tijdens mijn testperiode voor dat de oordopjes uit zichzelf tussen de noise cancelling- en uit-modus schakelden, maar ook werd af en toe kort de verbinding verbroken met mijn laptop.

Een paar seconden later werkte echter alles weer normaal. Verder kreeg ik op mijn telefoon regelmatig te zien dat de accu van het oplaaddoosje leeg zou zijn, terwijl ik ‘m net had opgeladen. Dit is niet heel storend, maar wel een beetje slordig. Hopelijk lost Nothing deze foutjes nog op met een software-update.

Het updaten doe je overigens met de bijhorende ear (1)-app, die je kan downloaden in de App Store. De applicatie ziet er strak uit en werkt op zich prima, maar is iets te simplistisch. Je hebt weinig keuze om het geluid dat uit de oordopjes komt aan te passen: bij de equalizer heb je maar vier modi om uit te kiezen.

Verder kun je de bediening iets aanpassen en daar houden de opties van de app ook wel op. Wel handig is de ‘Find my Earbud’-optie, die je kan gebruiken als je een oordopje bijvoorbeeld kwijt bent. De ear (1) spelen dan een hoge, luide piep af zodat je weet waar ze ongeveer liggen.

Conclusie Nothing ear (1) review

De Nothing ear (1) zijn fijne oordopjes met een hele nette prijs. Voor 99 euro krijg je draadloze earbuds die lekker zitten, er heel tof uitzien, goed klinken en bovendien beschikken over noise cancelling.

Het is allemaal niet zo goed als bij de AirPods Pro, maar voor de meeste mensen hoeft dat ook helemaal niet. Als je op zoek bent naar goede draadloze oordopjes zonder dat je de hoofdprijs hoeft te betalen, zijn de Nothing ear (1) een uitstekende keuze.

Nothing ear (1) kopen

De Nothing ear (1) zijn in Nederland te koop bij Belsimpel. Als gezegd betaal je 99 euro voor de draadloze oordopjes.