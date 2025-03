Moment T-Series: een Fisheye-, Wide- en Telelens voor je iPhone

De T-Series van Moment bestaat uit een reeks professionele lenzen voor op je iPhone. We probeerden de Fisheye-, Wide- en Telelens uit.

Pluspunten Prachtige beeldkwaliteit

Prachtige beeldkwaliteit Uitstekende constructie en materialen

Uitstekende constructie en materialen gebruiksvriendelijke montage Minpunten Relatief hoge prijs

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Moment T-Series: Fisheye-, Wide- en Telelens

De Moment T-Series bestaat uit professionele lenzen die je op je iPhone (iPhone 13 en nieuwer) kunt gebruiken. Voor de montage heb je ook een hoesje van Moment nodig, de Moment Camera Case met een T-Series lens mount. Het bevestigen en weer verwijderen van de lenzen is dan een fluitje van een cent. Je zet er een lens op en draait die met een kwartslag vast. De lens zit dan direct perfect uitgelijnd op de hoofdcamera, iets wat met clip-on lenzen vrijwel onmogelijk is.

De T-Series van Moment bevat in totaal 7 professionele lenzen voor op je iPhone: een 58mm Telelens, een 18mm Wide- oftewel groothoeklens, een 14mm Fisheyelens, anamorfe lenzen in 1,33x- en 1,55x-formaat, en twee 10x-macrolenzen van 35mm en 75mm. Wij hadden de kans om de Fisheye-, de Wide- en de Telelens uit te proberen.

14mm Fisheye

Met de Moment T-Series 14mm maak je foto’s en video’s met een gezichtsveld van maar liefst 200 graden. Dat is zo’n 30 procent meer dekking standaard ultragroothoeklenzen. Je krijgt dus met gemak alles in beeld. De lens geeft het karakteristieke tonvormige effect, maar zonder de donkere hoeken. Je krijgt dus haarscherpe beelden tot aan alle randen. De lens is erg geschikt voor actiefoto’s en -video’s, en bijvoorbeeld voor architectuurfoto’s, maar helpt ook om bijvoorbeeld meerdere personen op relatief korte afstand nagenoeg volledig in beeld te krijgen.

De 14mm Fisheye van Moment is de lichtste lens van de drie, maar voor alle lenzen geldt dat ze best zwaar zijn. Dat komt doordat het kwalitatief uitstekende lenzen zijn, die zijn gemaakt van glas en metaal, en dan ontkom je niet aan wat meer gewicht. Het is in de praktijk dan ook prettig om een statief te gebruiken. Vanuit de hand fotograferen en filmen werkt ook prima, maar houd er rekening mee dat je dan dus best wat gewicht moet tillen.

18mm Wide

De 18mm Wide uit de Moment T-Series heeft een brandpuntsafstand van 18 mm, wat ideaal is voor landschappen, groepsfoto’s, interieurfotografie, straatscènes en vlogging. Elke opname krijgt meer diepte en een groter bereik. In tegenstelling tot de Fisheye levert dit objectief een natuurlijk perspectief. Met het grote gezichtsveld van 100 graden leg je tot twee keer meer van je onderwerp vast. De helderheid blijft in het hele beeld behouden in vergelijking met de ultragroothoeklens van je iPhone.

Zonder Wide-lens Met Wide-lens

Zonder Wide-lens Met Wide-lens

Met de 18mm Wide-lens krijg je een heel stuk meer in beeld zonder dat er vertekening optreedt zoals bij de Fisheye-lens. De voorbeeldfoto’s zijn gemaakt met de Camera-app op een iPhone 15 Plus. Als je de Pro Camera by Moment (9,99 euro) gebruikt, kun je alle camera-instellingen handmatig aanpassen en heb je dus meer controle over het eindresultaat.

Pro Camera by Moment Moment Inc. 9.0 (208 reviews) € 9,99 via App Store via App Store

58mm Tele

De 58mm Telelens uit de Moment T-Series is de grootste van de drie lenzen en weegt maar liefst 73,1 g. Zeker met deze lens is het dus aan te raden om een statief te gebruiken. Met deze lens op je iPhone haal je onderwerpen twee keer dichterbij. Dat klinkt misschien niet enorm, maar in de praktijk is het verschil direct heel erg duidelijk, zoals je ook op onderstaande foto’s kunt zien.

Zonder Telelens Met Telelens

Zonder Telelens Met Telelens

Door de brandpuntsafstand van 58 mm is deze telelens daarnaast ook ideaal voor portretten. Je creëert meer diepte in je opnamen door je onderwerp scherper te maken en de achtergrond onscherper.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Conclusie: Moment T-Series

Goedkope clip-on lenzen die je bijvoorbeeld op Amazon kunt vinden, doen in de praktijk eigenlijk nooit echt goed wat ze beloven. Dat is een heel ander verhaal bij de lenzen uit de T-Series van Moment. Deze lenzen leveren niet alleen een fantastische beeldkwaliteit, het bevestigingssysteem is ook nog eens heel gebruiksvriendelijk. Bovendien krijg je handige opbergzakjes voor de lenzen meegeleverd.

Het enige mogelijke nadeel dat we hebben kunnen ontdekken, is de relatief hoge prijs. Gemiddeld betaal je zo’n 140 euro voor een lens, dus als je een hele serie lenzen aanschaft, loopt de prijs snel op. Bovendien heb je een Moment Camera Case met een Moment T-Series lens mount (zo’n 50 euro) nodig. Tegelijkertijd zijn dit veruit de beste lenzen voor je iPhone, dus een écht alternatief is er gewoonweg niet.