Mini-review MojoGear Charge Plus 140W: één adapter voor al je apparaten

Bij de meeste stroomadapters kun je maar één apparaat (soms twee) opladen. Maar de MojoGear Charge 140W heeft de ruimte voor heel wat meer!

Pluspunten Veel apparaten tegelijkertijd opladen

Veel apparaten tegelijkertijd opladen Ondersteuning voor verschillende snellaad-protocollen

Ondersteuning voor verschillende snellaad-protocollen Maximaal 140 watt Minpunten Prijs

MojoGear Charge Plus 140W: één adapter voor al je apparaten

Smartphones, tablets, laptops en smartwatches hebben allemaal stroom nodig. En vaak wil je ze allemaal tegelijk opladen. Maar bij veel oplaadblokjes is er maar ruimte voor één kabeltje. En dat is best vervelend, want er komen natuurlijk steeds meer apparaten bij. En bij veel van die nieuwe apparaten krijg je geen nieuwe oplaadblokjes meer.

De MojoGear Charge Plus 140W uit deze review lost dat probleem voor je op. Deze stroomadapter kan tot wel vier apparaten tegelijk opladen. Daarvoor heeft hij drie usb-c-poorten en één usb-a-poort tot zijn beschikking. Hij kan in totaal 140 watt leveren, en dat wordt dan verdeeld over de apparaten die je hebt verbonden.

De MojoGear Charge Plus 140W heeft een adviesprijs van 79.99 euro. Maar is online vaak nog wat goedkoper te vinden.

Opladen met vier poorten, met een kleine maar

De MojoGear Charge Plus heeft dus vier poorten. De eerste en tweede usb-c-poort kunnen individueel met 140 watt opladen. De derde usb-c-poort kan tot maximaal 20 watt en de usb-a-poort kan tot 18 watt.

Sluit je twee usb-c-apparaten aan via poort 1 en poort 2 dan krijgen ze beide 65 watt. Voor zelfs de nieuwste iPhones is dat meer dan genoeg, want die kunnen immers bedraad met maximaal zo’n 30W opladen.

Recente MacBooks kunnen tot 140 (met usb-c) watt opladen. Daar is deze MojoGear Charge Plus 140W ook prima voor. Maar wil je met de volledige snelheid opladen? Dan moet je één apparaat tegelijk opladen en een van de bovenste twee usb-c-poorten gebruiken. Tijdens de review van deze MojoGear Charge Plus had een nieuwe MacBook Pro na een half uurtje opladen alweer zo’n 50 procent batterij.

Steek je in alle drie de usb-c-poorten een apparaat om op te laden, dan krijgt de eerste poort 65W, de tweede 45W en de derde 20W. Er zit dus wel wat verschil in naarmate je meer apparaten aansluit. Opladen gaat dan nog steeds prima, maar in het geval van de MacBook Pro zal het wat langzamer gaan.

Naast de usb-c-poorten heeft het oplaadblokje ook een usb-a-aansluiting. Ook bij deze poort is het vermogen dat hij kan leveren afhankelijk van de andere apparaten die je ook aan het opladen bent.

Wil je dus meerdere apparaten tegelijkertijd opladen? En vind je het belangrijk dat ze allemaal zo snel mogelijk worden opgeladen? Dan loont het zich om even te checken welke poorten je het beste kunt gebruiken. Aan de zijkant van de adapter staat in het klein de mogelijke combinaties. Maar dit vind je ook in de beknopte handleiding.

Snel, sneller, snelst: met ondersteuning voor snelladen

Ook belangrijk: de MojoGear Charge 140W heeft ondersteuning voor verschillende snellaad-protocollen zoals USB Power Delivery, Quick Charge 3.0 & 4+, usb-c Power Delivery en PPS (Programmable Power Supply). Verder heeft hij een beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting.

Conclusie: review MojoGear Charge Plus 140W

De MojoGear Charge Plus 140W kan veel apparaten tegelijk opladen en dat is fijn. Vooral omdat je tegenwoordig meestal geen nieuwe oplaadblokjes meer bij je nieuwe apparaten krijgt. Het is wel belangrijk dat je bij het opladen van meerdere apparaten even goed in de gaten houdt dat je niet de volledige 140W op elke poort krijgt. Dus dan zal het opladen niet op zijn snelst gaan bij sommige apparaten. Gelukkig staan op de zijkant de verschillende combinaties precies beschreven. Desondanks is het MojoGear Charge Plus 140W zeker handig. De adviesprijs is wat aan de hoge kant, maar door een beetje rond te kijken is hij ook wat goedkoper te krijgen.

