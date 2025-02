Apple komt met een nieuw Black Unity-bandje voor de Apple Watch in 2025. Maar zit dit bandje een beetje fijn? Dat lees je in onze review!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Bandje voelt prettig aan

Bandje voelt prettig aan Past goed om de pols Minpunten Wat lastiger om af te doen

Wat lastiger om af te doen Schoonhouden vereist wat meer moeite

Mini-review: Black Unity 2025 geweven sportbandje

Er zijn al ontzettend veel bandjes voor de Apple Watch en daar komen er vaak nieuwe bij. Naast de reguliere bandjes brengt Apple ook regelmatig speciale versies uit, waaronder het Pride-bandje en het Black Unity-bandje.

Van het Black Unity-bandje is nu een 2025-versie verschenen. De Black Unity-collectie van Apple bestaat inmiddels vijf jaar en steunt organisaties die zich inzetten voor etnische gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. In het bandje zijn de kleuren van de pan-Afrikaanse vlag verwerkt: rood, groen en zwart.

Dit is het Black Unity 2025 geweven sportbandje in het kort:

Geweven material;

Nylon;

Klittenband-aansluiting;

Beschikbaar in 42mm en 46mm;

Geschikt voor Apple Watch SE en Apple Watch Series 4 of nieuwer;

Prijs: 49 euro.

Het bandje doe je makkelijk om, maar hij is niet zo makkelijk om te doen als bijvoorbeeld een siliconen sportbandje. Heb je wat dikkere polsen? Dan moet je het bandje behoorlijk ver open trekken om je hand erdoor steken. Daarna is het altijd even zoeken hoe strak je het bandje moet trekken zodat hij lekker zit.

Het bandje zet je vast met behulp van de reepjes klittenband aan de onderkant. Daardoor is het bandje traploos te verstellen en dat is fijn. Hierdoor is hij ook makkelijk te gebruiken voor kleine polsen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er zitten natuurlijk ook wat nadelen aan dit soort bandjes. Een siliconen bandje is vrij makkelijk schoon te maken (en te houden). Het geweven Black Unity 2025-sportbandje is echter gemaakt van nylon en dat neemt vocht op. Als je dus vaak fanatiek gaat sporten moet je daar rekening mee houden. Het bandje is ook wat lastiger schoon te maken dan een siliconen versie.

De aansluitingen van het bandje zijn zwart. Hierdoor past het geweven sportbandje van Black Unity 2025 het beste op een zwarte kast. Een Apple Watch Ultra 2 (in het zwart) of een reguliere zwarte iPhone Series 10 zou daar het beste voor zijn.

Conclusie: review Black Unity 2025 geweven sportbandje

Het geweven sportbandje van Apple is er in allerlei soorten en kleuren. Daarvan is de Black Unity 2025-versie een erg leuke variant. Maar behalve de kleur en het goede doel is dit bandje natuurlijk gelijk aan elk ander geweven sportbandje van Apple. Net als elk ander geweven sportbandje zit deze variant prima om je pols. Je kunt het bandje traploos verstellen, maar het blijft wat lastiger om hem om- en af te doen dan bijvoorbeeld een siliconen bandje. Ook moet je niet vergeten dat dit bandje wat makkelijker vocht opneemt dan een siliconen bandje.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.