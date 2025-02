Wil je een uniek bandje voor je Apple smartwatch? Dan is dit Glow in the dark Apple Watch-bandje van Nomad misschien wel iets voor jou!

Pluspunten Zit prettig om je pols

Zit prettig om je pols Glow in the dark

Glow in the dark Eenvoudig schoon te maken Minpunten Vastmaken is wat lastiger

Vastmaken is wat lastiger Glow in the dark had nog wat feller gemogen

Mini-review: Nomad Glow in the dark 2.0 bandje voor Apple Watch

Een mooie Apple Watch verdient natuurlijk een prachtig bandje. Gelukkig heb je inmiddels een ruime keuze aan verschillende bandjes. Zo nu en dan verschijnt er echter een Apple Watch-bandje met iets speciaals. Zie hier deze speciale versie van de Nomad Sport Band (59,90 euro)!

Licht in de duisternis

Laten we maar meteen met de belangrijkste feature van dit Apple Watch-bandje beginnen: hij geeft licht in het donker. Om het bandje te laten gloeien hoef je niets te doen. Zolang er maar wat (zon)licht op het bandje kan vallen, zal hij ’s avonds een zachte, groene gloed laten zien. Wil je wat meer ‘glow’, dan kun je hem even dichtbij een lamp (of het lampje op je iPhone houden).

Nomad vs Apple

Daarnaast is het deze Sport Band Glow 2.0 van Nomad hetzelfde als de andere sportbandjes van deze fabrikant. Dat betekent dat dit bandje dezelfde, prettige (aluminium) sluiting heeft en goed om je pols blijft zitten.

Het bandje heeft nog een ander voordeel ten opzichte van het Apple sportbandje. Het bandje van Apple gaat nogal snel zweten. Daar heeft dit sportbandje van Nomad minder snel last van. Dat komt vooral omdat de gaatjes in het bandje wat groter zijn. Daarnaast strekt het materiaal iets gemakkelijker dan zijn Apple-tegenhanger.

Niet alleen voor Apple Watch Ultra

Tijdens onze review hadden we dit Glow in the dark Apple Watch bandje van Nomad aan een Apple Watch Ultra tweede generatie (€ 716,95) vastgemaakt. Maar je hoeft niet per se een Apple Watch Ultra te hebben. Het bandje is namelijk geschikt voor vrijwel elke Apple Watch met een maat tussen 44 tot en met 49 mm.

Het verbinden van het bandje met de Apple Watch gaat wel wat stroever dan de siliconen bandjes van Apple zelf. Maar als je het bandje eenmaal hebt vastgemaakt zit het verder prima.

Conclusie: Nomad Glow in the dark 2.0 bandje voor Apple Watch

De sportbandjes van Nomad zijn een prima alternatief als je een keer wat anders wilt dan de standaardbandjes van Apple. De Apple Watch-bandjes van Nomad ademen ook wat meer, en dat is wel zo fijn tijdens het sporten. De Glow in the dark van dit speciale bandje is leuk, maar het had wat ons betreft nog wat feller gemogen. Je ziet het gloei-effect wel, maar om het ook in de schemering goed te zien moet je hebt bandje even bij een krachtige lichtbron houden. Het bandje zit prima en is uitstekend geschikt voor alledaags gebruik. Deze variant van het bandje heeft een lichte, groene kleur. Vind je dat niets? Er is ook een versie te koop die een blauwe kleur heeft (met een blauwe gloed).

