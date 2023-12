Mijn product van het jaar is de Apple Watch SE 2022

Apple heeft in 2023 weer veel verbeterde producten uitgebracht, maar voor mij staat de Apple Watch SE 2022 nog aan de top. Vooral vanwege de uitstekende prijs/prestatie-verhouding!

Apple-product van het jaar 2023: Apple Watch SE 2022

Nee, dit is geen nieuwe Apple Watch. Maar het is toch mijn Apple-product van het jaar 2023. Er is in 2023 geen nieuwe Apple Watch SE verschenen, waardoor de 2022-versie nog steeds je beste keuze is. Vergeleken met de reguliere Apple Watch-versies moet je wel een paar concessies doen, maar die zijn zeker niet onoverkoombaar. Zo zitten er net wat minder sensoren ingebouwd en moet je het doen zonder always-on display. Maar de belangrijkste functies vind je ook gewoon op de Apple Watch SE 2022.

Het is vooral mijn Apple-product van het jaar 2023 omdat je deze Apple Watch al voor 259 euro kunt kopen, of zelfs nog iets goedkoper als je een goede aanbieding tegenkomt. Het is je goedkoopste optie als je een Apple Watch wilt aanschaffen. Ok, de voorganger uit 2020 is nog net iets goedkoper, maar er is een verschil tussen beide versies dat die paar extra tientjes zonder meer rechtvaardigt.

Apple Watch SE 2022 vs Apple Watch SE 2020

Eigenlijk zijn er meer overeenkomsten dan verschillen tussen beide Apple Watch SE-versies. Ze zijn nagenoeg even groot en even zwaar (de 2022-versie is een fractie lichter), en ze hebben hetzelfde scherm. Voor de verschillen moeten we kijken naar de binnenkant.

En ook daar zijn nog overeenkomsten te vinden: 32 GB opslagruimte, 1 GB werkgeheugen en exact dezelfde sensors. Maar er zijn dus ook een paar verschillen. Zo zit er een modernere Bluetooth-versie in en is de gps verbeterd. Maar het belangrijkste verschil is toch wel de Apple S8-chip (de 2020-versie heeft een Apple S5-chip). Dat is namelijk dezelfde chip als in de Apple Watch Series 8 zit en dat maakt een groot verschil in de gebruikservaring.

De Apple Watch SE 2022 is verkrijgbaar in verschillende variaties: met een scherm van 40 of 44 mm, met of zonder 4G (cellular), en in zwart, zilver of witgoud. Uiteraard zijn er ook een groot aantal verschillende bandjes waaruit je kunt kiezen.

Waarschijnlijk een nieuwe versie in 2024

In 2023 is er zoals gezegd geen nieuwe Apple Watch SE verschenen. We verwachten wel dat er in 2024 weer een nieuwe op de markt komt. Je kunt besluiten om te wachten op deze Apple Watch SE 2024 of Apple Watch SE 3, maar tot die tijd is de Apple Watch SE 2022 nog zeker een uitstekende optie. Bekijk onderstaande deals voor de beste prijs!

