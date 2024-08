MegaBoom 4 review: de bluetooth speaker die blijft drijven

De MegaBoom 4 is een bluetooth speaker die je gerust mee kunt nemen voor een dagje chillen aan het water. Maar klinkt hij ook een beetje goed? Dat lees je in onze MegaBoom 4-review.

Pluspunten Stof- en waterdicht (IP67)

Stof- en waterdicht (IP67) Goed geluid

Goed geluid Speciale knop voor playlist Minpunten Geluid kan vervormen bij (erg) hard zetten

Geluid kan vervormen bij (erg) hard zetten Net wat te groot om makkelijk mee te nemen

MegaBoom 4 review

De MegaBoom 4 (199,99 euro) is een bluetooth speaker met een IP67-rating. Dat houdt in dat hij water- en stofdicht is. Je kunt hem bijvoorbeeld onder de douche gebruiken en een korte plons in het zwembed kan hij ook hebben (de speaker blijft zelfs drijven). Prima voor een dagje strand dus, of een poolparty achter het huis. Onderdompelen is ook geen probleem, maar wel tot 1 meter diepte en maximaal 30 minuten.

Het geluid van de MegaBoom 4 is goed. Hij heeft een lekker basgeluid (na wat sleutelen met de equalizer) en best wat power. Zet je de speaker heel hard, dan klinkt het allemaal wat minder mooi en kan er wat vervorming optreden.

De speaker heeft een bereik van zo’n 45 meter, maar dit is afhankelijk van het aantal obstakels dat in de weg staat. We hebben de speaker een paar dagen in en rondom het huis gebruikt, en nooit gehad dat het geluid opbreekt.

Je kunt de speaker op de normale manier via bluetooth met je iPhone verbinden en muziek afspelen. Maar met de app krijg je meer opties. Het is dan ook mogelijk om meerdere van dit soort speakers aan elkaar te linken. Dit kun je zelfs uitbreiden tot 150(!) stuks. Jammer genoeg hadden we geen mogelijkheid om dit te testen …

Met de app kun je de speaker dan op afstand aan- of uitzetten en het geluid aanpassen met behulp van de equalizer. Een opvallende functie die we tegenkwamen tijdens deze review van de MegaBoom 4 is de megafoon. Hiermee kun je in de microfoon van je iPhone praten (als je die gebruikt om de muziek te streamen) en iets aankondigen via de speaker.

Boven op de speaker vind je een grote knop, dit is de ‘Magic Button’. Hier kun je een eigen playlist aan hangen, maar daar moet je dus wel de app voor gebruiken. Op dit moment kan dat alleen met Apple Music en Amazon Music, maar er staat bij dat er in de toekomst nieuwe diensten bij gaan komen.

Overigens hoef je niet één afspeellijst te kiezen. Dit mogen ook verschillende afspeellijsten, albums of nummers zijn. Heb je dat eenmaal ingesteld, dan kun je de muziek altijd meteen starten door de Magic Button twee seconden ingedrukt te houden (maar je moet er wel voor zorgen dat de app openstaat op je iPhone). Door tijdens het afspelen de knop twee keer snel te drukken kun je dan een liedje skippen.

Ook nog leuk: je kunt de speaker als een wekker gebruiken. Met de app kun je namelijk een alarm instellen. Je gebruikt daarvoor een liedje uit de gelinkte streamingdiensten op je iPhone. De app is verder erg duidelijk, maar er mogen wel een paar muziekdiensten bij voor de Magic Button.

MegaBoom 4 review: conclusie

De MegaBoom 4 is een nette speaker. Met de standaardinstellingen missen de lage tonen een beetje power, maar met de ingebouwde equalizer is dat zo op te lossen. Houd er wel rekening mee dat deze speaker op (erg) hoge volumes een beetje kan vervormen. Dat neemt niet weg dat de MegaBoom 4 lekker klinkt en prima zijn ding doet tijdens een avondje chillen met je vrienden, of een feestje in de achtertuin. De grote volume-knoppen zijn erg makkelijk in gebruik en de speciale ‘Magic Button’ is een prima toevoeging. Het is ook fijn dat je de speaker op afstand aan kunt zetten. Deze optie vind je terug in de app. Met een maximale bluetooth-afstand van 45 meter hoef je niet snel bang te zijn dat de muziek stopt als je te ver wegloopt en met de batterijduur van 20 uur (opladen via usb-c) kom je de avonden in het weekend ook wel door.

