Reviewscore 8,5

Het Magic Keyboard voor de iPad Pro is het beste iPad-accessoire dat Apple ooit heeft gemaakt. Maar door de wel erg hoge prijs is het toetsenbord lastig aan te raden. Lees er alles over in onze Magic Keyboard review.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het Magic Keyboard dat we voor deze review gebruikt hebben is door iPhoned zelf aangeschaft.

iPad Magic Keyboard review

Het Magic Keyboard is een belangrijk nieuw hoofdstuk in het verhaal van de iPad. Na de komst van iPadOS in 2019 is 2020 het jaar waarin de tablet van Apple eindelijk muis- en trackpad-ondersteuning kreeg. Dat alles komt samen in het Magic Keyboard: een toetsenbord met dezelfde kwaliteit toetsen als dat van een MacBook. En je hebt een trackpad waarmee je iPadOS kunt bedienen zonder het scherm aan te raken.

Het Magic Keyboard is te gebruiken met de iPad Pro 2018 en iPad Pro 2020.

Vooral een ‘Magic’ trackpad

Laten we beginnen met het trackpad, aangezien het Magic Keyboard op het moment van schrijven het enige Apple-toetsenbord is dat hiermee is uitgerust. Sinds iPadOS 13.4 kun je bluetooth-muizen en -trackpads met de tablet koppelen. Handig als je de iPad op een vaste plek gebruikt, maar als je veel onderweg bent is het handiger als deze in de toetsenbordcase verwerkt zit.

Het trackpad van de Magic Keyboard is op het eerste gezicht best klein, zeker als je het vergelijkt met de gigantische trackpads die in recente MacBooks zitten. Toch raakten we er snel aan gewend, al hebben we wel de snelheid van de cursor omhoog gezet in de Instellingen-app. Daardoor kun je met een kleine beweging alsnog van de ene naar de andere hoek van het iPad-scherm gaan.

In tegenstelling tot veel andere trackpads gebruikt het Magic Keyboard geen ‘duikplanktechniek’, waarbij eigenlijk alleen de onderste helft ingedrukt kan worden en de bovenkant niet op aanraking reageert. Zelfs in de hoekjes reageert het trackpad goed en of je er nu op tikt of het trackpad echt indrukt: we hebben nog nooit gehad dat hij niet (goed) reageert.

Ook de cursor verdient een eervolle vermelding, want Apple gaat een stuk verder dan simpelweg een pijltje op je scherm zetten. De cursor van de iPad is een cirkeltje dat zich continu aanpast aan waar hij zich bevindt.

Sleep je de cursor over tekst, dan verandert hij in een streepje, zodat je ‘m nauwkeurig achter een woord of letter kunt zetten. Sleep je hem over een knop, dan neemt hij de vorm van de knop aan, zodat je nauwkeurig de juiste kunt aantikken. Inmiddels ondersteunen al heel wat apps deze cursor, wat het gebruik ervan enorm verbetert.

Een MacBook-waardig toetsenbord

In een review van een toetsenbord mogen we uiteraard de toetsen zelf niet overslaan. Apple heeft duidelijk goed naar de MacBooks gekeken die dit jaar uitkwamen en simpelweg die techniek hier ook toegepast. Het Magic Keyboard bestaat uit toetsen die je verrassend ver kunt indrukken voor zo’n smal toetsenbord, hebben automatische verlichting als het donker wordt en typen net zo fijn als een MacBook.

Zelfs het 11 inch-model (dat wij getest hebben) dat best klein is, bleek groot genoeg te zijn om er comfortabel langdurig mee te typen. Niet geheel verrassend hebben we heel deze review (en nog veel meer iPhoned-artikelen) volledig op dit toetsenbord getypt.

‘Zwevend’ design is mooi en functioneel

Het ‘zwevende’ design van het Magic Keyboard springt direct in het oog. Met ijzersterke magneten ‘plak’ je de iPad aan het toetsenbord vast, waarna hij stevig op zijn plek blijft. Op dezelfde manier kun je de tablet ook weer van het toetsenbord afhalen, zodat je ‘m weer puur als tablet kunt bedienen.

Het zwevende ontwerp ziet er niet alleen tof uit, maar heeft ook een functie: je kunt daarmee het scherm van je iPad precies zo kantelen als je zelf wil. Handig als je hem op schoot hebt en wat meer naar beneden zet, of als je hem op tafel hebt staan en wat meer naar boven wil richten. Het Magic Keyboard is hier erg flexibel in, al hadden wij graag gezien dat je het scherm nog wat meer naar boven kon kantelen.

Voor de rest is er weinig aan te merken op het design, behalve het materiaal dat Apple gebruikt heeft. Net als bij het Smart Keyboard gebruikt Apple een laag plastic die snel beschadigt en vingerafdrukken achterlaat.

In het begin zijn deze er goed af te poetsen met een doekje, maar na verloop van tijd levert dit op ons Smart Keyboard doffe plekken op. Zeker van een toetsenbord met zo’n hoge prijs verwacht je een wat meer premium materiaal dat langer mooi blijft.

Als fijne extra heeft het Magic Keyboard een extra usb-c-poort, die via de Smart Connector op de achterkant van de iPad data kan doorgeven of je iPad kan opladen. Daarmee kun je nu je iPad Pro tegelijk opladen en een externe harde schijf of iets anders met de tablet verbinden. In de praktijk maken wij hier weinig gebruik van, maar voor de doelgroep die zijn laptop vervangt met een iPad is dit ongetwijfeld een welkome toevoeging.

Behoorlijk zwaar

Belangrijk om te vermelden is dat het Magic Keyboard behoorlijk zwaar is. Dat is nodig om de iPad overeind te houden en te voorkomen dat het toetsenbord omkiept. Dit heeft er tegelijk voor gezorgd dat ik mijn iPad heel anders gebruik dan ik met het Smart Keyboard deed.

Als ik veel ga typen, klik ik de iPad aan het Magic Keyboard dat op mijn bureau staat. Wil ik het nieuws lezen of een spelletje spelen? Dan haal ik de iPad er vanaf en gebruik ik ‘m zonder hoes puur als tablet.

Zoals je leest zijn we enorm positief over het Magic Keyboard. Het verandert de manier waarop je een iPad kunt gebruiken en maakt de tablet een stuk productiever. Toch is het prijskaartje zo’n hoge drempel dat we het lastig vinden om dit accessoire zomaar aan te raden.

Met een vanafprijs van 318 euro voor de 11 inch-iPad Pro en 375 euro voor de 12,9 inch-variant is het Magic Keyboard simpelweg heel erg duur. Om dit in perspectief te plaatsen: voor 389 euro kun je ook een gloednieuwe iPad 2019 kopen, of bijna twee keer een Smart Keyboard. Daarom moet je jezelf de vraag stellen: zijn een trackpad en de andere pluspunten die we in deze review besproken hebben je ruim 150 euro meer waard?

Conclusie Magic Keyboard review

Kijken we puur naar het Magic Keyboard zelf, dan is dit met afstand het beste accessoire dat Apple ooit heeft gemaakt voor de iPad. Het trackpad geeft je een hele nieuwe manier om de tablet te bedienen en ook het toetsenbord typt net zo fijn als een MacBook. Maar als je voor hetzelfde geld een gloednieuwe andere iPad kunt kopen, kunnen we dat niet los van elkaar zien. Is een iPad Pro je laptopvervanger en ben je er dagelijks uren mee in de weer? Dan is dit het toetsenbord waar je op gewacht hebt. Voor iedere andere iPad-gebruiker raden we aan om goed te kijken of je het Magic Keyboard echt nodig hebt, of dat je bijvoorbeeld ook genoegen kunt nemen met het veel goedkopere Smart Keyboard van Apple. In het onderstaande artikel hebben we ze met elkaar vergeleken.

Magic Keyboard kopen

Ben je na het lezen van dit artikel overtuigd en wil je het Magic Keyboard kopen? Bij onderstaande aanbieders is het toetsenbord nog op voorraad, met op het moment van schrijven een snellere levertijd dan de Apple Store.

iPad Pro Magic Keyboard 11 inch: Coolblue – MediaMarkt

iPad Pro Magic Keyboard 12,9 inch: Coolblue – MediaMarkt