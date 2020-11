macOS Big Sur review: grote update is meer dan alleen een nieuw design

macOS Big Sur is de grootste update voor het Mac-besturingssysteem in jaren en wij hebben ‘m inmiddels een tijdje in gebruik. In deze review lees je of alle vernieuwingen bevallen.

Het nieuwe macOS Big Sur werd al in juni aangekondigd, maar we hebben uiteindelijk behoorlijk lang op de update moeten wachten. Sinds deze maand is de upgrade beschikbaar en als je ‘m al op je eigen Mac(Book) hebt geïnstalleerd, ben je waarschijnlijk al aan de slag gegaan met de nieuwe features. Wij hebben dat ook gedaan en in deze macOS Big Sur review lees je onze bevindingen.

Nieuw design is heel fraai

In tegenstelling tot vorige macOS-versies kenmerkt Big Sur zich voornamelijk door het design. Het ontwerp van het besturingssysteem is op de schop gegaan en oogt fris en modern. Het uiterlijk van Big Sur ligt nu meer in lijn met dat van iOS en iPadOS en dat zie je eigenlijk meteen én overal.

Zo is het Dock, waar alle icoontjes van je applicaties staan, wat lichter en zijn de randen meer afgerond. De app-icoontjes zijn ook vierkanter dan voorheen en de iconen van Apple-apps zijn ook onder handen genomen. Dat ziet er strak uit, al zijn sommige icoontjes er niet direct op vooruitgegaan. De plaatjes van QuickTime en FaceTime zijn bijvoorbeeld een beetje lelijk.

De menubalk bovenin is – net als het Dock – transparanter en kleurt mee met de achtergrond die je hebt ingesteld, en ook vensters zien er anders uit. Het nieuwe design pakt goed uit en geeft je Mac(Book) een hele nieuwe look, en dat is tof.

Bedieningspaneel is handig

Ook nieuw in macOS Big Sur is het bedieningspaneel, een functie die we al kennen van de iPhone en iPad. Als je op het knopje (met de twee schuifjes) in de menubalk tikt, krijg je een overzichtje met allerlei handige opties.

Denk aan het wifi-netwerk waarmee je verbonden bent en de mogelijkheid om snel bluetooth en AirDrop in- of uit te schakelen. Ook kun je bijvoorbeeld de Niet Storen-modus activeren. Omdat deze opties voorheen allemaal los in de menubalk werden getoond en nu dus te vinden zijn in het Bedieningspaneel, oogt je menubalk meer opgeruimd. Fijn is dat je instellingen vanuit het paneel alsnog naar de menubalk kan slepen als je dat liever hebt.

Het Bedieningspaneel is handig, maar het is wel even wennen dat alle opties nu onder één knopje in de menubalk staan. Het paneel is er dus vooral om het geheel overzichtelijker te maken, maar je bereikt de opties niet per se sneller. Daarnaast kun je weinig aanpassen aan het paneel en dat is bij iOS bijvoorbeeld weer anders.

Berichtencentrum en widgets

Het Berichtencentrum is ook onder handen genomen en komt tevoorschijn zodra je op de klok tikt. Je ziet hier nieuwe widgets, maar vooral handig is dat notificaties van je Mac-apps nu worden ‘gestapeld’, in plaats van dat ze allemaal in chronologische volgorde onder elkaar staan. Dat scheelt je regelmatig wat zoekwerk.

Safari nu nog beter

In Big Sur is ook een belangrijke rol weggelegd voor Safari. De browser van Apple is er flink op vooruitgegaan en de verbeteringen richten zich vooral op privacy, personalisatie en prestaties. Je kan het uiterlijk van Safari nu aanpassen door bijvoorbeeld een achtergrond in te stellen, al is eventjes zoeken waar deze optie te vinden is. Bij je startpagina moet je echter alleen op het knopje rechtsonder klikken en vervolgens kun je een afbeelding kiezen of toevoegen.

De nieuwe privacyrapport-optie, die een overzicht geeft van de trackers die jouw favoriete websites gebruiken, is gelukkig een stuk makkelijker te vinden. Hij zit links naast de adresbalk. Klik je hier op, dan zie je per website welke trackers Safari heeft tegengehouden die jou volgen. Deze slimme functie werkt volledig automatisch en als je niet bij elke website het rapport wil inzien, krijg je op je startpagina een overzicht.

Een verbetering waar je in de praktijk waarschijnlijk meer van merkt, is dat Safari sneller en energiezuiniger is geworden. Hoewel dit lastig is om te testen, laden websites wel heel vlot en gaat de accu minder snel leeg. Dit geldt trouwens ook voor Google Chrome: deze browser heeft onlangs een Big Sur-update gekregen en daardoor is de app sneller en energiezuiniger.

Kaarten- en Berichten-app

Ook andere Apple-apps worden in Big Sur van een flinke update gezien, maar die zijn wat minder zichtbaar omdat je niet zo vaak gebruikt als Safari. Zo heeft de Kaarten-app een nieuwe lik verf en Gidsen gekregen, maar misschien nog wel belangrijker is dat de Berichten-app flink is verbeterd.

De app is nu net zo goed en uitgebreid als de Berichten-app op de iPhone en dat werd tijd. Zo kun je aan de slag met Memoji, allerlei effecten voor je berichten en (groep)gesprekken ‘vastpinnen’ in de app, waardoor ze bovenaan blijven staan en je dus niet hoeft te zoeken door je lijst met chats.

Vooral handig is dat je een melding krijgt als iemand je in een gesprek noemt, en je ook op specifieke berichtjes kunt antwoorden. Zo ontstaan een soort ‘threads’ en daardoor blijven groepsgesprekken overzichtelijk en is informatie later ook sneller terug te vinden.

Klaar voor Apple Silicon

Ook heel belangrijk is dat macOS Big Sur volledig is geoptimaliseerd voor de nieuwe Macs met een M1-chip. Hierdoor starten apps op deze computers sneller op en kun je makkelijker zwaardere taken uitvoeren. Het is dan zelfs mogelijk om iPad- en iOS-apps te draaien. In onze review van de MacBook Air met M1-chip, die we binnenkort publiceren, gaan we dieper in op de verbeteringen die Big Sur voor de nieuwe apparaten te bieden heeft.

Big Sur draait dus het beste op de nieuwste Macs, maar ook op minder recente Apple-computers draait de update goed. Wij hebben Big Sur getest op een 13 inch-MacBook Pro uit 2017 en daarop draaide de nieuwe macOS lekker vlot en zonder problemen. Heb je een iets oudere Mac, dan kun je ook zonder problemen updaten. Voor gebruikers van MacBook Pro’s uit 2013 en 2014 is het waarschijnlijk slimmer om nog eventjes te wachten, want een installatie-bug zorgt mogelijk voor forse problemen.

Deze Macs ondersteunen Big Sur

De meeste apparaten die op macOS Catalina draaiden, worden ondersteund door Big Sur. Het gaat om de volgende apparaten:

Conclusie macOS Big Sur review