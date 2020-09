Op zoek naar een betaalbare hoes om een stuk productiever te werk te gaan op je iPad (Air)? Dan is de Logitech Slim Folio de moeite waard. In deze review bespreken we de plus- en minpunten van de stevige iPad-hoes met toetsenbord.

Check de Logitech Slim Folio review

Als je een toetsenbord zoekt voor je iPad, dan ben je waarschijnlijk wel eens de hoezen van Logitech tegengekomen. De Slim Folio, die sinds een tijdje verkrijgbaar is, is een interessant alternatief voor Apples eigen Smart Keyboard. Niet alleen omdat de functionaliteit vergelijkbaar is, maar ook omdat de Slim Folio een stuk betaalbaarder is dan het Apple-toetsenbord.

De afgelopen weken heb ik de Logitech Slim Folio uitgebreid getest met de iPad Air (2019). De hoes is ook verkrijgbaar met de vijfde, zesde en zevende generatie van de normale, goedkopere iPad. Voor de duidelijkheid: dit zijn de iPad (2017), iPad (2018) en iPad (2019). Hieronder bespreek ik mijn bevindingen.

Toetsenbord tikt fijn

Het belangrijkste onderdeel van de Logitech Slim Folio is natuurlijk het toetsenbord, dat opvallend fijn tikt. In een mum van tijd was ik gewend aan de toetsen van het keyboard en kon ik berichtjes en korte (en lange) teksten vlot tikken. Het toetsenbord voelt goed en comfortabel aan en maakt middels Bluetooth Low Energy verbinding met je iPad. Dat verbinden gaat snel en verbruikt – zoals de naam verklapt – weinig stroom.

Vooral handig zijn de sneltoetsen bovenaan het toetsenbord. Je hebt daar sneltoetsen om bijvoorbeeld de helderheid aan te passen, het geluid harder of zachter te zetten en knopjes om je media te bedienen. Helemaal rechtsboven zit een knopje om te kijken hoe vol de accu van de Logitech Slim Folio zit. De sneltoetsen komen vaak van pas en heb ik dan ook regelmatig gebruikt.

Een nadeel is dat het toetsenbord geen backlight heeft, waardoor de toetsen niet kunnen oplichten in het donker. Dat maakt het moeilijker om ‘s avonds, als je bijvoorbeeld nog even aan een mailtje of document werkt, de toetsen te zien. Dat is jammer: de Slim Combo die Logitech vorig jaar uitbracht had deze feature bijvoorbeeld wel.

Handige features

Er zijn drie manieren om de Logitech Slim Folio te gebruiken. Ga je typen, dan zet je de iPad rechtop en magneetjes zorgen er dan voor dat de tablet stevig blijft staan, ook als ‘m op schoot zet. Daarnaast kun je de tablet op het toetsenbord leggen, zodat ‘ie in een hoek van 10 graden legt, wat handig is als je bijvoorbeeld met de Apple Pencil gaat tekenen.

Tot slot kun je het toetsenbord van de Slim Folio helemaal achter het scherm vouwen als je bijvoorbeeld boeken of artikelen op je iPad gaat lezen. Dit werkt prima, maar omdat de Slim Folio nogal wat gewicht aan je iPad toevoegt, is het waarschijnlijk slimmer om de tablet uit de hoes te halen. Dan kun je de iPad makkelijker met één hand vasthouden.

Ook handig is de lange accuduur van de Slim Folio. Volgens Logitech gaat de batterij vier jaar lang mee, al is dit wel afhankelijk van je gebruik. Verder is er een houder aan de bovenkant om een Apple Pencil (of bijvoorbeeld de Logitech Crayon) te bewaren. Zo raak je de stylus niet zo snel kwijt.

Logge hoes beschermt wel goed

De Logitech Slim Folio is een stevige hoes en dat is zowel een voordeel als een nadeel. Allereerst beschermt de case je iPad goed; hij zit er stevig omheen en als je je iPad zou laten vallen, blijft hij goed beschermd. De hoes voelt dan ook robuust aan en heeft wat stevigheid betreft een streepje voor op Apples Smart Keyboard.

Een keerzijde is dat de Slim Folio je iPad wel een stuk zwaarder, dikker en iets groter maakt. Bij de iPad Air (2019), een iPad die zich vooral kenmerkt door de lichte behuizing, merkten we meteen dat de tablet een stuk minder handzaam is. Het is op zich geen ramp, maar wel iets om rekening mee te houden als je overweegt de Slim Folio te kopen.

Conclusie Logitech Slim Folio review

De Logitech Slim Folio is een fijne en handige toetsenbordcase voor de iPad (Air), die bovendien niet de hoofdprijs kost. Het toetsenbord tikt erg fijn, de accu gaat lekker lang mee en de hoes beschermt je iPad goed.

Wel is het een beetje jammer dat backlightverlichting ontbreekt, waardoor typen in het donker lastiger is. Ook maakt de Logitech Slim Folio je iPad behoorlijk dik en zwaar en dat ziet er minder strak uit. Zoek je echter een betaalbare toetsenbordcase voor je iPad en zijn de keyboards van Apple je te duur, dan is dit een prima alternatief.

Logitech Slim Folio kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Logitech Slim Folio kopen? De toetsenbordcase heeft een adviesprijs van 99,99 euro.

→ Bestel de Logitech Slim Folio voor de iPad Air (2019) bij Coolblue

→ Bestel de Logitech Slim Folio voor de iPad 2019 bij Coolblue

→ Bestel de Logitech Slim Folio voor de iPad 2017/2018 bij Bol.com