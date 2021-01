De Logitech Combo Touch is een interessant en vooral betaalbaar alternatief voor Apples eigen Magic Keyboard. Vooral handig is het ingebouwde trackpad, waarmee je een stuk productiever te werk kunt gaan. We hebben de hoes voor je getest.

Logitech Combo Touch review

De Logitech Combo Touch is al een tijdje verkrijgbaar en een alternatief voor het Magic Keyboard, waarbij vooral opvalt dat ‘ie een stuk goedkoper is. De Combo Touch heeft een adviesprijs van 149 euro en is beschikbaar voor de reguliere iPad (7e en 8e generatie), iPad Air (2019) en 10,5 inch-versie van de iPad Pro. Ik heb de hoes getest met de iPad Air.

In deze review lees je hoe de iPad-hoes in de praktijk bevalt en of het trackpad er echt voor zorgt dat je het iPad-scherm niet meer hoeft aan te raken om het apparaat te bedienen.

Nette hoes is behoorlijk lomp

Laten we beginnen bij het design van de Logitech Combo Touch. De iPad-hoes ziet er strak uit en voelt door de geweven stof aan de buitenkant luxe aan. De case bestaat uit twee onderdelen (de hoes zelf en het toetsenbord) en je kan het toetsenbord er makkelijk af klikken als je het niet nodig. In het lusje aan de bovenkant kun je een Apple Pencil (of Logitech’s eigen Crayon) bewaren en dat is handig.

Wel is het zo dat de Combo Touch nogal dik en zwaar is, en daardoor wordt je iPad opeens een stuk logger. Dit is geen ramp, maar je moet er wel rekening mee houden dat je Apple-tablet opeens minder handzaam is. Ter illustratie: als de iPad Air in de Combo Touch zit, is ‘ie dikker dan mijn MacBook Pro.

Wel klikt de iPad makkelijk in de hoes en hij biedt veel bescherming. Hij werkt ook meteen, zodat je direct het toetsenbord en trackpad kan gebruiken. De Logitech Combo Touch maakt verbinding met de Smart Connector en krijgt zo stroom. Dit werkt – zoals we van andere iPad-hoezen weten – fijn en snel en je hoeft dus alleen je iPad op te laden om de Combo Touch te gebruiken.

Trackpad en toetsenbord

Veel belangrijker aan de Logitech Combo Touch is natuurlijk het toetsenbord en het geïntegreerde trackpad. Het toetsenbord tikt lekker weg en je kan er prima urenlang comfortabel mee tikken. Ik vind het toetsenbord niet zo fijn als dat van een MacBook of Apples losse keyboards, maar het verschil is klein. De toetsen voelen stevig (en niet goedkoop) aan en ‘klikken’ lekker in.

Handig zijn de functieknoppen aan de bovenkant van het toetsenbord. Met die knopjes kun je snel bepaalde handelingen verrichten, zoals het aanpassen van de helderheid of je zet het geluid harder of zachter. Ook fijn is de backlight van het toetsenbord, zodat je de toetsen kan laten oplichten als je in het donker werkt. Bij de Logitech Slim Folio die we eerder hebben getest ontbrak deze functie juist, dus het is handig dat de backlight wél aanwezig is.

Het trackpad functioneert ook prima en je ziet automatisch een cursor op het iPad-scherm verschijnen als je je vinger op het trackpad legt. Het trackpad is misschien een beetje aan de kleine kant, maar eigenlijk net groot genoeg. Zelf heb ik wel de snelheid van de cursor iets aangepast om te voorkomen dat ik te vaak de randen van het trackpad aanraak.

Daarnaast vind ik het irritant dat je alleen de onderkant van het trackpad kan indrukken. Gelukkig kun je via de instellingen van iPad (bij ‘Algemeen > trackpad’) de ‘Tikken om te klikken’-optie inschakelen, zodat je ook de bovenkant van het trackpad kan gebruiken om bijvoorbeeld een app te openen. Het trackpad ondersteunt ook de multi-touch-gebaren en die werken prima, al merk je dan wel sneller dat het trackpad wat klein is.

Logitech Control-app

Tot slot is het handig om de Logitech Control-app te downloaden op je iPad als je de Combo Touch aanschaft. Logitech brengt verbeteringen voor de hoes uit in de vorm van firmware-updates en die kan je via de app downloaden en installeren.

Logitech Control Logitech Inc. 4 (7 reviews) Gratis via App Store via App Store

Conclusie Logitech Combo Touch review

De Logitech Combo Touch is een fijne en stevige hoes met een goed toetsenbord en trackpad. Hoewel het Magic Keyboard van Apple iets lekkerder weg tikt en veegt, is deze hoes ook een stuk duurder en niet beschikbaar voor oudere iPads. Daarom is de Combo Touch een prima en veelzijdig alternatief, ondanks dat ‘ie een beetje lomp is.

Logitech Combo Touch kopen

Wil je de Logitech Combo Touch aanschaffen voor je iPad? De hoes heeft een adviesprijs van 149 euro en hieronder zie je waar je ‘m kan kopen.

