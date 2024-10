Logitech Lift for Mac: verticale muis tegen RSI-klachten

Krijg je RSI-klachten als je lang werkt met een Magic Mouse of een Magic TrackPad, dan is de Lift for Mac van Logitech een goed alternatief.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Logitech Lift for Mac

RSI-klachten kunnen ontstaan wanneer je langdurig dezelfde bewegingen maakt. En dan vooral wanneer je dat doet met een lichaamsdeel in een onnatuurlijke positie. Dat is iets wat mogelijk gebeurt als je veel met een Magic Mouse of Magic TrackPad werkt. Het kan lange tijd goed gaan en het is natuurlijk per persoon verschillend of je er überhaupt ooit last van krijgt.

De Logitech Lift for Mac voorkomt natuurlijk niet dat je langdurig dezelfde bewegingen maakt, maar zorgt er wel voor dat je je arm in een meer natuurlijke positie houdt. Bij een gewone muis moet je je arm iets naar links draaien om je hand recht te krijgen. Dat zorgt voor meer spierspanning in je onderarm en dat is waar RSI-klachten vaak door beginnen.

Gebruiksvriendelijke verticale muis

De Logitech Lift for Mac zorgt ervoor zorgt dat je met de rechterkant van je hand op het bureau rust. De knoppen en het scrolwieltje zijn meeverhuisd en bevinden zich daardoor nog steeds gewoon onder je wijs- en middelvinger. Hierdoor is het gebruik ondanks de ongebruikelijke positie toch heel intuïtief. Wennen gaat dan ook bijzonder snel. De Lift for Mac is overigens alleen bedoeld voor kleine tot middelgrote handen. Er is helaas geen versie voor grote handen.

Verbinden via Bluetooth gaat snel en eenvoudig. Bijna alles werkt dan ook direct: beide knoppen, het scrolwieltje en de vorige-/volgende-knoppen. Alleen klikken met het scrolwieltje doet standaard niets. Wil je daar een functie aan toewijzen, dan heb je de app Logitech Options+ nodig. Daarmee kun je ook de functie van het kleine knopje onder het scrolwieltje wijzigen. Standaard pas je daar de aanwijzersnelheid mee aan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In de app zie je ook gelijk het batterijpercentage. Volgens Logitech gaat de batterij (1x AA) tot 24 maanden mee, dus het is handig dat je gedurende die tijd af en toe kunt checken hoever het ermee staat. Om de batterij te besparen zet je de muis ook eenvoudig uit met de schakelaar aan de onderkant.

Meerdere computers

Je kunt tot drie verschillende Macs koppelen met de Logitech Lift for Mac. Vervolgens kun je met de Easy-Switch aan de onderkant eenvoudig wisselen tussen de drie computers. Een erg handige functie, mits je het nodig hebt natuurlijk.

Met de functie Logi Flow bedien je meerdere computers tegelijkertijd. Beweeg de cursor naar de rand van het scherm om naar een andere computer over te schakelen. Wil je teksten, afbeeldingen of bestanden van de ene computer op de andere gebruiken? Kopieer ze gewoon op het ene apparaat en plak ze op het andere. Ook dit is heel praktisch als je het nodig hebt.

Je koopt de Logitech Lift for Mac voor een bedrag van 69 euro.

Conclusie: Logitech Lift for Mac

De Logitech Lift for Mac is een uitstekende keuze als je op zoek bent naar een ergonomische muis. Installeren op een Mac is heel eenvoudig en het is een pluspunt dat de batterij 24 maanden meegaat en dat je dus nooit hoeft op te laden. Met de app Logitech Options+ heb je volledige controle over alle functies van de muis en kun je het batterijpercentage zien. En dankzij de functies Easy-Switch en Logi Flow gebruik je de Lift for Mac ook naadloos op meerdere computers. Enige nadeel is dat er geen versie is voor grote handen.

Pluspunten Ergonomische vorm

Ergonomische vorm Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk Batterijduur van 24 maanden Minpunten Geen versie voor grote handen