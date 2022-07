Vergeet AirPods: deze retro goedkope koptelefoon van € 30 klinkt beter

In een wereld van AirPods, draadloze koptelefoons en HiFi halen we meestal onze neus op voor een goedkope koptelefoon met een draadje. Maar de Koss Porta Pro bewijst dat we dat juist níét moeten doen. En dat voor € 30!

Goedkope koptelefoon

De Koss Portra Pro past op het eerste gezicht helemaal bij de categorie ‘goedkope koptelefoon’. Een behuizing van plastic en een simpele metalen hoofdband? Check. Oorkussens met een dun schuimlaagje? Dubbelcheck. Een ouderwets kabeltje met een haakse 3,5 mm-aansluiting? Tripelcheck.

Het design is op z’n minst opvallend te noemen anno 2022 – het lijkt rechtsreeks uit de jaren tachtig te komen. Sterker nog, dit is niet alleen schijn: de Porta Pro komt oorspronkelijk uit 1984 en het ontwerp is nagenoeg onveranderd gebleven. Dat moet je wel maar net liggen: subtiel is anders. Bij iPhoned zijn we in ieder geval fan.

Praktisch retro

Zei er iemand Running Up That Hill?

Pak je de Porta Pro op, dan valt direct op hoe licht hij is. En dat is een voordeel, want hoe lichter een koptelefoon, hoe langer je hem kunt dragen zonder dat het oncomfortabel wordt. De oorkussens kantelen wat, zodat ze altijd goed tegen je oor zitten, en met de ‘comfortZone’-schakelaar stel je in hoe stijf de koptelefoon tegen je hoofd zit. Ook fijn: er zit een kleine ruimte voor de steeltjes van je bril, waardoor die niet tegen je hoofd worden gedrukt. Je kunt de Porta Pro met gemak urenlang dragen zonder dat je het merkt.

De hoofdband instellen is wel wat onhandig: zodra je hem afdoet, schiet hij automatisch terug naar de kleinste stand. Dat is vooral zodat je hem gemakkelijk in kunt klappen om mee te nemen, maar daardoor moet je hem wel altijd instellen als je hem opdoet – al duurt dit maar een paar seconden.

Koptelefoon Koss Porta Pro: ruimtelijk, diep, goedkoop

Aan de Koss hangt een ouderwetse kabel – optioneel met een afstandsbediening. Aan het uiteinde vind je een 3,5mm mini-jack-aansluiting, al is er ook een variant met een Lightning- of usb-c-aansluiting (Porta Pro Utility). Wij testen het model met de ‘normale’ mini-jack, in combinatie met Apple’s Lightning-naar-mini-jack-adapter om hem op de iPhone aan te sluiten. Dit is doorgaans de goedkoopste optie.

Het geluid klinkt goed. Erg goed. Verbazingwekkend goed, als je bedenkt dat de Porta Pro slechts € 30 kost. Alle kosten die zijn bespaard op het design, lijkt in de speakers te zijn gestoken. Het resultaat is een vol, helder en ruimtelijk geluid, met een flink diepe bass en een treble die niet overweldigt.

De Porta Pro is een soort wolf in schaapskleren dus, in positieve zin, en hij is een stuk leuker om naar te luisteren dan de gemiddelde draadloze koptelefoon of oortjes – inclusief Apple’s AirPods. Let er wel op dat nummers met hele diepe basklanken, zoals elektronische muziek of moderne pop, soms wat overweldigend wordt. Subtielere muziek siert de Porta Pro meer.

Open speakers

Het ruimtelijke en heldere geluid past bij het ontwerp van de speakers, die zogenaamd ‘open back’ zijn. Doordat ze open zijn aan de achterkant, krijgen de speakers meer ruimte om lucht te verplaatsen. Dit betekent overigens ook dat je goed je omgeving blijft horen als je de Porta Pro op hebt, en dat de mensen in je omgeving je muziek (zachtjes) kunnen horen. Daarmee is hij geschikt voor thuis en buiten, maar minder geschikt voor in de bibliotheek of in de trein.

Zoek je naar een goedkope koptelefoon waarmee je meer uit je muziek haalt, dan is de Porta Pro een waanzinnig goede deal. Net als bij duurdere HiFi-koptelefoons ga je meer details in je muziek horen, met name als je het combineert met de hoge kwaliteit lossless audio van Apple Music. En hij ziet er ook nog eens superhip uit – want laten we eerlijk zijn, de 80’s zijn weer helemaal terug.

