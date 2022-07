Koopadvies: dit zijn de beste smartwatches van 2022

Ben je op zoek naar een smartwatch? Dan kom je er al snel achter dat het best lastig is om goede keuze te maken. Geen nood, wij hebben dit klusje al voor je geklaard. Met dit koopadvies voor smartwatches maak je ook in 2022 snel en eenvoudig de juiste keuze!

1. De winnaar: Apple Watch Series 7

De Apple Watch Series 7 is de meest complete smartwatch die momenteel verkrijgbaar is. Daarom staat dit slim Apple-horloge op de eerste plek in dit koopadvies van smartwatches 2022.

Pluspunten

Uitstekend en groot always-on display;

ECG-sensor en saturatiemeter;

Snel opladen.

Minpunten

Zeer hoge prijs;

Relatief korte accuduur.

Design

De Apple Watch Series 7 is er in twee maten: 41 mm of 45 mm (bij vorige generaties 40 en 44 mm). Het scherm van de Apple Watch Series 7 is ook een stuk groter dan dat van zijn voorganger (maar liefst 20 procent). Dit komt omdat de zwarte randen minder dik zijn. Het klokje is ook wat ronder van vorm.

De Apple Watch Series 7 is verkrijgbaar in aluminium en in een stalen uitvoering. In aluminium kun je kiezen uit sterrenlicht, middernacht, groen, blauw en rood. Kies je voor staal? Dan zijn zilver, grafiet en goud je opties. Het glas op de voorkant is anders vormgegeven, waardoor het sterker is dan bij andere Apple Watch-modellen.

Display en audio

Het always on-scherm wordt gedimd als het even niet actief is, maar is wel 70 procent helderder dan bij de vorige generatie. Er zijn ook exclusieve wijzerplaten verkrijgbaar die gebruikmaken van het grotere scherm. Bij ‘Contour’ vloeien de uren bijvoorbeeld langs de rand van de wijzerplaat.

Bellen met de Apple Watch Series 7 gaat luid en duidelijk dankzij de ingebouwde microfoon en luidspreker. Verder heb je voldoende opslagruimte om muziek van Apple Muziek of Spotify op te slaan, zodat je ook muziek kunt luisteren als je je iPhone niet bij je hebt.

Tracking

De Apple Watch Series 7 houdt niet alleen bij waar je bent en bent geweest, want hij houdt ook je hartslag en slaapkwaliteit in de gaten. Je kunt zelfs een ECG (hartfilmpje) maken en met de VO2max-meting krijg je eenvoudig inzicht in je conditie. Uiteraard kun je er ook apps zoals Strava en Runkeeper op installeren. Kies je voor een Apple Watch Series 7 met 4G én abonnement, dan ben je tijdens het sporten zelfs zonder iPhone gewoon bereikbaar.

Software en prestaties

De nieuwste Apple Watch draait op de watchOS 8 en werkt naadloos samen met je iPhone. De accuduur van 18 uur lijkt in dit koopadvies relatief laag, maar is voor de meeste mensen ruim genoeg om de dag door te komen. Bovendien is acht minuten opladen genoeg om ’s nachts acht uur lang je slaap bij te houden.

Belangrijkste eigenschappen

Accuduur 18 uur bij normaal gebruik Oplaadtijd 2,5 uur Bellen ✔ Toont notificaties ✔ Contactloos betalen ✔ NFC ✔ GPS-ontvanger ✔ Waterbestendig ✔ Tot 50 meter (WRM50M) Ingebouwde speakers en microfoon ✔ Muziekbediening ✔

Weet je zeker dat je een Apple Watch wilt, maar vind je de Apple Watch Series 7 nog net iets te duur? Check dan onderstaand artikel, waar we de beste Apple Watches voor je op een rij zetten.

2. Garmin Forerunner 745: voor de duursporter

De Garmin Forerunner 745 is de beste keuze voor liefhebbers van duursporten in dit koopadvies van smartwatches voor 2022.

Pluspunten

Licht en waterdicht;

Boordevol features;

Muziek luisteren zonder iPhone.

Minpunten

Garmin Pay ondersteunt niet elke bank;

Hoge prijs.

Design

Het uiterlijk van de 745 lijkt wel op andere Forerunner-smartwatches van Garmin. De behuizing is gemaakt van polymeer en je kunt het 22mm-polsbandje vervangen door een gekleurd bandje. Wat opvalt is dat er maar liefst vijf fysieke knoppen op het horloge zitten. Dat helpt enorm wanneer je de 745 tijdens het sporten wilt gebruiken, als je even niet bij het touchscreen kunt.

De Garmin Forerunner 745 is er slechts in één maat (43 mm), maar je kunt wel kiezen uit de kleuren zwart, blauw, rood en wit. De smartwatch is waterdicht tot 50 meter.

Display en audio

Het scherm is wat kleiner dan dat van de andere smartwatches in deze koopgids, maar de scherpte en kleuren zijn prima. De Forerunner 745 heeft geen ingebouwde speaker, maar je kunt wel muziek opslaan in het geheugen (maximaal 500 nummers van Spotify). Ideaal als je een draadloze headset gebruikt.

Tracking

Hier blinkt de Forerunner 745 echt in uit. Om je locatie te kunnen bepalen maakt hij gebruik van GPS, GLONASS en Galileo. Je kunt zelfgemaakte of gedownloade routes in de smartwatch opslaan, maar je kunt ze ook zelf maken met de ingebouwde routebouwer.

Verder zijn er trainingsprogramma’s beschikbaar voor vrijwel iedere sport. De Garmin heeft een Sp02-sensor die de zuurstofverzadiging in je bloedstroom. Daarnaast kan hij nog iets speciaals: hij monitort hoe je herstel na een training verloopt. Zo zie je eenvoudig in hoeverre je lichaam herstelt is en hoeveel stress je lichaam ervaart. Het advies wordt hier vervolgens op aangepast.

Software en prestaties

De Forerunner 745 draait op Garmin OS, een gebruiksvriendelijk besturingssysteem waar je snel aan went. Garmin OS leunt wel flink op het gebruik van de Garmin Connect-app (die je op je iPhone installeert). Het is wel prettig dat je de interface en widgets zowel vanaf de smartwatch als je iPhone kunt aanpassen. Verder kun je de noodalarm-functie instellen, zodat er altijd iemand (of een hulpdienst) ingelicht wordt wanneer je valt tijdens het sporten en niet kunt reageren.

Belangrijkste eigenschappen

Accuduur 4 dagen bij normaal gebruik Oplaadtijd 1,5 uur Bellen – Toont notificaties ✔ Contactloos betalen ✔ NFC ✔ GPS-ontvanger ✔ Waterbestendig ✔ Tot 50 meter (5ATM) Ingebouwde speakers en microfoon – Muziekbediening ✔

3. Apple Watch SE: de beste prijs–kwaliteitverhouding

De Apple Watch SE is ideaal als je de vele functies van de Series 7 niet nodig hebt en graag wat minder geld uitgeeft. Deze versie staat daarom op de derde plek in dit koopadvies van smartwatches voor 2022.

Pluspunten

Meest essentiële functies aanwezig;

Verkrijgbaar in twee maten: 40 en 44 mm.

Minpunten

Geen ECG-sensor en saturatiemeter;

Geen Always-on display.

Design

De Apple Watch SE (Special Edition) is er sinds 2020 en lijk heel veel op de andere Apple Watch-modellen. Het scherm heeft echter best brede randen. De SE is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: zilver, spacegrijs en goud.

Display en audio

De Apple Watch Series 7 is er 41 en 45 mm, maar de Apple Watch SE is beschikbaar in 40 of 44 mm. Dat lijkt een klein verschil, maar er is meer aan de hand. Omdat de randen van de Series 7 smaller zijn, heeft die bijna 20 procent meer schermruimte dan de SE. Verder heeft de SE geen always on-display.

Het scherm moet dus geactiveerd worden voordat je de tijd kunt lezen, maar dat gaat gelukkig bijna vanzelf wanneer je je pols beweegt. Je kunt ook op het scherm tikken of aan de kroon draaien. Verder is de Watch SE is voorzien van een uitstekende speaker en microfoon, met een prima geluidskwaliteit tijdens telefoongesprekken.

Tracking

Je vindt de meeste gezondheidsfuncties terug op de SE. Zo krijg je waarschuwingen bij een te hoge, te lage of onregelmatige hartslag. Daarnaast kunnen de SOS-noodmelding en valdetectie automatisch de hulpdiensten waarschuwen mocht je die nodig hebben. De SE heeft alleen geen ECG-sensor (voor het maken van een hartfilmpje) en ook geen saturatiemeter, waarmee je het zuurstofgehalte in het bloed meet.

Software en prestaties

Je kunt de Apple Watch SE uiteraard updaten naar watchOS 8 als dat nog niet is gebeurd wanneer je hem aanschaft. Dankzij de S5-chip levert de Watch SE nog steeds uitstekende prestaties.

Belangrijkste eigenschappen

Accuduur 18 uur bij normaal gebruik Oplaadtijd 2,5 uur Bellen ✔ Toont notificaties ✔ Contactloos betalen ✔ NFC ✔ GPS-ontvanger ✔ Waterbestendig ✔ Tot 50 meter (WR50M) Ingebouwde speakers en microfoon ✔ Muziekbediening ✔

4. Huawei Watch GT 3: de langste accuduur

De Huawei Watch GT 3 is een goede keuze als een lange accuduur belangrijk voor je is. De accuduur van maximaal twee weken is de langste in dit koopadvies voor smartwatches van 2022.

Pluspunten

Accuduur (tot 2 weken!);

Uitstekend scherm;

Goede tracking voor hardlopers.

Minpunten

Aanbod app store;

Beste ervaring alleen met een Huawei smartphone;

Geen contactloos betalen.

Design

De Huawei Watch GT 3 is een prima smartwatch met een klassiek uiterlijk. Hij is licht en heeft een indrukwekkend amoled-display. Rechtsboven op de horlogekast zit een draaiknop die als home button fungeert. Ook scrol je hiermee door verschillende menu’s. Vlak daaronder zit een drukknop die vooral handig is bij het starten en stoppen van een work-out.

De smartwatch is verkrijgbaar met een scherm van 42 of 46 mm. Het formaat heeft niet alleen effect op de grootte van het display, maar ook op de accuduur. De 46 mm-variant houdt het dus langer vol. Bandjes zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en materialen, zoals kunststof, leer en staal.

Display en audio

Het scherm van de Huawei Watch GT 3 is een van de sterkste punten. De kleuren zijn levendig, zwart is echt zwart en ook met de scherpte zit het helemaal goed. Ook de kwaliteit van de ingebouwde speaker is prima. Naast de speaker zit de ingebouwde microfoon, waardoor je met de GT 3 uitstekend kunt bellen.

Tracking

Met de Watch GT 3 houd je vrijwel alles wat denkbaar is eenvoudig bij. Vooral voor hardlopers is de smartwatch uitstekend. Na het sporten laat de Huawei je weten hoe lang het duurt voor je lichaam hersteld is en je weer kunt trainen.

Met de handige running coach stel je eenvoudig een hardloopdoel in, waarna je een persoonlijk trainingsplan krijgt, gebaseerd op onder meer je leeftijd, lengte en gewicht. In combinatie met de goede hartslagmeter is de Watch GT 3 ideaal om te trainen voor een wedstrijd.

Software en prestaties

De prestaties zijn zonder meer goed. Er zijn geen vertragingen en het weergeven en bijhouden van je locatie werkt perfect. Het is wel een nadeel dat de connectiviteit met een iPhone minder stabiel is dan met een smartphone van Huawei zelf.

Daar staat dan wel weer een uitstekende accuduur tegenover. De grote versie (46 mm) houdt het met een volle accu bij normaal gebruik maar liefst een week tot twee weken vol. Vervolgens laad je hem in drie uur weer helemaal op. De kleinere variant (42 mm) is binnen twee uur weer volledig opgeladen.

Belangrijkste eigenschappen

Accuduur 1 tot 2 weken bij normaal gebruik Oplaadtijd 2 tot 3 uur (afhankelijk van formaat) Bellen ✔ Toont notificaties ✔ Contactloos betalen – NFC ✔ GPS-ontvanger ✔ Waterbestendig Tot 50 meter (5ATM) Ingebouwde speakers en microfoon ✔ Muziekbediening ✔

5. Amazfit GTR 3 Pro: flink display voor lage prijs

De Amazfit GTR 3 Pro biedt een prima display, uitgebreide fitnessmogelijkheden en een lange accuduur voor een relatief lage prijs. Het is daarom de prijstip in dit koopadvies voor smartwatches van 2022.

Pluspunten

Accuduur;

Indrukwekkend display;

Fitness features.

Nadelen

Geen apps van derden beschikbaar (nog niet);

App store niet heel uitgebreid;

Geen NFC-ondersteuning.

Design

De Amazfit GTR 3 Pro heeft een klassiek uiterlijk met een aluminium behuizing van 46 mm en een leren polsbandje. Dat bandje ziet er mooi uit, maar laat bij wat langer gebruik sporen van minder goede kwaliteit zien. Met 32 gram behoort de Amazfit GTR 3 Pro tot de lichtste smartwatches op de markt. De dikte is zo’n 11 mm, wat vergelijkbaar is met de Apple Watch Series 7.

De achterkant van de Amazfit heeft een magnetisch vlak, dat wordt gebruikt om draadloos op te laden. Aan de rechterkant zitten twee fysieke knoppen. De onderste is een drukknop, de bovenste is tegelijkertijd ook een draaiknop waarmee je door de menu’s scrolt.

Display en audio

Het amoled-scherm van 1,45 inch is misschien nog wel de meest in het oog springende feature van de Amazfit GTR 3 Pro. Het heeft vrijwel geen rand (bezel) en de leesbaarheid is goed, zelfs bij direct zonlicht. Dit komt dankzij de uitstekende helderheid. Je kunt kiezen uit 150 digitale wijzerplaten en er zit zowel een luidspreker als microfoon in de smartwatch.

Tracking

Met ruim 150 trackings-mogelijkheden is de Amazfit GTR 3 Pro zeer geschikt voor elke sporter, ook wanneer je aan boksen, karate of zelfs bordspellen doet. Daarnaast houdt de smartwatch je stressniveau en je slaapkwaliteit bij. In het dashboard zie je alle gemeten waarden overzichtelijk bij elkaar.

Software en prestaties

De Amazfit GTR 3 Pro draait soepel op Amazfits eigen Zepp OS, dat nu ook een eigen app store(tje) heeft. De meeste apps daar zijn wel gericht op gezondheid en fitness, maar of populaire apps zoals Strava er ook beschikbaar komen is nog maar de vraag.

De grootste prestatie van de GTR 3 Pro wordt geleverd door de accu. Die gaat bij intensief gebruik maar liefst 10 dagen mee zonder op te laden. Gebruik je de speciale bespaar-modus, dan kun je er zelfs 30 dertig dagen mee vooruit. Erg handig voor iedereen die veel reist.

Belangrijkste eigenschappen

Accuduur 10 dagen bij intensief gebruik Oplaadtijd 2 uur Bellen ✔ Toont notificaties ✔ Contactloos betalen – NFC – GPS-ontvanger ✔ Waterbestendig ✔ Tot 50 meter (5ATM) Ingebouwde speakers en microfoon ✔ Muziekbediening ✔

6. Fitbit Sense: prima accuduur met huidtemperatuursensor

De Fitbit Sense is op de eerste plaats een hardloophorloge, maar wel met het uiterlijk en de functionaliteit van een smartwatch. Het is het enige model met een EDA-sensor (om stress te meten) in dit koopadvies voor smartwatches van 2022.

Pluspunten

Accuduur tot meer dan zes dagen;

EDA-sensor;

Huidtemperatuursensor.

Minpunten

Berichten versturen niet mogelijk met iOS;

Geen Siri-ondersteuning;

Beste ervaring alleen met Fitbit Premium abonnement.

Design

De Fitbit Sense is gemaakt van aluminium, staal en glas. Er zijn drie uitvoeringen van deze smartwatch, een zwarte, een grijze en een wit/gouden. De Sense heeft als enige model een stalen rand omdat de EDA-sensor hierin verwerkt zit. Wil je je stressniveau meten, dan leg je daar even je hand op de rand.

De Fitbit Sense is licht, compact en geschikt voor een polsomtrek van 140 tot 220 mm. Er zijn bandjes in allerlei kleuren en materialen verkrijgbaar. Aan de linkerkant zit een touch-knop, een soort alternatief voor de Digital Crown die op de Apple Watch zit. Die plek is voor deze knop niet ideaal en bovendien reageert hij niet altijd even goed.

Display en audio

De kleuren van het amoled-scherm zijn bijzonder helder en het beeld is extreem scherp en vloeiend. Het is bovendien een always-on display, zodat je altijd kunt zien hoe laat het is, zonder de smartwatch te activeren. Een telefoongesprek aannemen en voeren via de Sense gaat prima, mits je iPhone in de buurt is. Het is alleen niet mogelijk om via de Sense snel te antwoorden op berichten die je ontvangt, dat werkt alleen bij Android-toestellen.

Tracking

Basisfuncties zoals het registreren van workouts, meten van bewegingen, en het analyseren van slaap en hartslag werken allemaal uitstekend. Daarnaast is de Fitbit Sense dus voorzien van een EDA-sensor die elektrodermale activiteit kan meten, wat een indicatie geeft van het stressniveau. Ook leuk: de Sense heeft een huidtemperatuursensor.

Software en prestaties

Het besturingssysteem van de Sense ziet er goed uit en is gebruiksvriendelijk. Alles wat je zoekt is makkelijk terug te vinden. Alleen reageert de smartwatch niet altijd even goed, bijvoorbeeld wanneer je hem wilt activeren. Je moet sommige handelingen dus meer dan eens uitvoeren en dat kan natuurlijk vervelend worden.

Belangrijkste eigenschappen

Accuduur 144 uur Oplaadtijd 2 uur Bellen ✔ Toont notificaties ✔ Contactloos betalen ✔ NFC ✔ GPS-ontvanger ✔ Waterbestendig ✔ Tot 50 meter Ingebouwde speakers en microfoon ✔ Muziekbediening ✔

