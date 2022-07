Koopgids: dit zijn de beste draadloze oortjes van 2022

Op zoek naar de beste draadloze oortjes van dit moment? We hebben allerlei modellen met elkaar vergeleken. Onze bevindingen vind je in deze koopgids.

De beste draadloze oortjes van dit moment

Er zijn tientallen verschillende draadloze oortjes op de markt. Dat is niet zo gek; na de aankondiging van Apples AirPods ontdekte iedereen het gemak van kabel-loos muziek luisteren. De Apple-oortjes waren direct razendpopulair en veel andere fabrikanten grepen vlug hun kans. In dit artikel zetten we de beste draadloze oortjes voor je op een rijtje, dus lees snel verder!

1. Apple AirPods Pro

De AirPods Pro zijn Apple’s beste draadloze oordopjes ooit. Ze zijn voorzien van een in-ear-design, actieve ruisonderdrukking en een lange accuduur – mede vanwege de meegeleverde case. Dat is altijd fijn als je regelmatig op pad gaat.

Wanneer enkel het beste van het beste goed genoeg is voor jou, zijn de AirPods Pro aan jou besteedt. Dit high-end model valt vooral op dankzij zijn verbeterde geluidskwaliteit en herkenbare ontwerp. De AirPods Pro zijn niet alleen lichter, maar hebben ook rubberen uiteindes, die lekker en stevig in je oor zitten.

Apple belooft dat de geluidskwaliteit van de AirPods Pro beter dan ooit is. Zo stemt de Adaptieve EQ-equalizer lage- en middenfrequenties automatisch af, waardoor je als luisteraar volledig in de muziek opgaat. Bovendien zorgt de nieuw ontworpen versterker voor een groot dynamisch bereik en helder geluid.

Een van de belangrijkste verbeteringen is dat de AirPods Pro over actieve ruisonderdrukking beschikt, oftewel noise cancelling. Dat is niet het geval voor de reguliere AirPods. Zodra je deze stand aanzet wordt omgevingsgeluid weggefiltert, zodat jij jezelf helemaal kunt verliezen in de muziek. Dankzij het innovatieve ventilatiesysteem krijg je bovendien minder snel last van hoofdpijn of oorklachten.

2. Apple AirPods 3

Wil je graag originele AirPods, maar vind je de Pro’s te duur of houd je niet van in-ear-oortjes? Dan biedt Apple ook ‘normale’ AirPods aan, die niet al te lang geleden nog een upgrade kregen in de vorm van de AirPods 3. De oortjes hebben ongeveer hetzelfde ontwerp als de Pro’s, maar dan zonder de siliconen dopjes. Hierdoor voelen de earbuds ‘vrijer’ als je ze draagt.

De AirPods 3 bieden een volle geluidskwaliteit, die een stuk beter is dan bij de AirPods 2. De bas is vele malen dieper en verschillende tonen zijn makkelijker van elkaar te onderscheiden. Helaas hebben de oortjes geen actieve ruisonderdrukking – hiervoor moet je echt de Pro’s hebben.

3. Sony WF-1000XM4

De Sony WF-1000XM4 is de opvolger van de succesvolle Sony WF1000XM3 en blinkt uit op het gebied van ruisonderdrukking – deze is namelijk uitzonderlijk. Ben je veel onderweg of werk je in een omgeving met veel geluid, dan zijn dit de draadloze oordopjes die je moet hebben.

Andere grote voordelen zijn de lange batterijduur, waarmee de Sony-oordopjes het gemakkelijk tussen de zes en acht uur uithouden. Ook de vele instelmogelijkheden vallen op. Sony staat bekend om uitstekende audiotech, en daar horen deze draadloze oortjes ook bij. Zowel de geluidskwaliteit als draagcomfort zijn erg goed.

Sony heeft met de WF-1000XM4 gekozen voor een rondere vorm van de oordopjes. Daarbovenop vind je de opzetstukjes van polyurethaan, waardoor ze (volgens Sony) beter in je oor moeten blijven zitten. De duizenden microscopisch kleine gaatjes in de opzetstukjes zorgen ervoor dat omgevingsgeluid nog beter wordt tegengehouden.

Onder de motorkap vinden we een geïntegreerde ‘V1’-processor van Sony, die de oortjes aanstuurt. De earbuds zijn wat kleiner dan zijn voorganger, en dat geldt ook voor het doosje waar je ze in kunt bewaren en meenemen. De WF-1000XM4-oordopjes zijn ook nog eens waterafstotend.

4. Jabra Elite 75t

De Elite 75t van Jabra is een klein – maar indrukwekkend – staaltje techniek. De oortjes combineren een goede geluidskwaliteit met uitstekende ruisonderdrukking in een compact jasje. Ook zijn de oortjes lichter dan zijn voorganger; namelijk 5 tegenover 6,3 gram. Dit verschil lijkt niet groot, maar je merkt het wel daadwerkelijk aan het draagcomfort. Hoe lichter de oortjes, hoe langer je ze kunt dragen.

Om het geheel af te maken, heeft Jabra werk gemaakt van de Jabra Sound+ app, die bijzonder goed werkt. De tonen pas je met behulp van de equalizer geheel naar eigen wens en smaak aan.

Kanttekeningen zijn er ook. De 75t’s zijn van een ander materiaal dan zijn voorganger, waardoor ze niet tegen zweet kunnen. Ben je een fanatiek sporter, dan is de Bose SoundSport Wireless (hier lees je later meer over) een betere keus. Meer lezen over de Jabra Elite 75t-oordopjes? Check dan de Jabra Elite 75t review op onze zustersite Android Planet.

5. Sennheiser Momentum True Wireless 2

De Momentum True Wireless 2 van Sennheiser beschikken over een geweldige geluidskwaliteit. Dankzij het ‘aptX’ bluetoothprofiel stream je jouw muziek in hoge kwaliteit en met de voice control-functie neem je eenvoudig telefoongesprekken aan. De kwaliteit van de muziek pas je geheel naar eigen smaak aan met de Sennheiser Smart Control app, die prettig werkt. De aanwezige ruisonderdrukking is binnen dezelfde app instelbaar.

De accuduur en instelbare ruisonderdrukking werken goed, maar de earbuds zijn niet goedkoop. Maakt de prijs je niet zoveel uit en zoek je premium kwaliteit, dan zijn de Momentum True Wireless 2 zéker het overwegen waard.

6. OnePlus Buds Pro

De OnePlus Buds Pro zijn beschikbaar in glanzend wit of mat zwart en hebben korte ‘steeltjes’, waardoor ze wat weg hebben van de Apple AirPods. De bouwkwaliteit is prima en het gewicht van de oortjes heeft OnePlus laag weten te houden: een magere 4 gram per kant. Ze zijn niet te groot en het draagcomfort is dik in orde.

Bij de oortjes worden drie siliconen oorstukjes geleverd, zodat je de juiste pasvorm voor jouw oren kunt vinden. Helaas ontbreekt een equalizer in de app, waardoor je de tonen en klanken niet kunt aanpassen. Ook is de microfoon van matige kwaliteit.

Ben je een echte audiofiel die graag volledig controle heeft over de audiokwaliteit? Dan zijn de Buds Pro oordopjes geen match. Als gezegd is in de app geen equalizer aanwezig.

7. Samsung Galaxy Buds Pro

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn misschien wel de beste draadloze oordopjes die het bedrijf tot nu toe heeft uitgebracht. Ze combineren uitstekende geluidskwaliteit en een schappelijk prijskaartje met waterbestendigheid (IPX7-certificering) en goed draagcomfort. De ruisonderdrukking is echter minder goed.

De Buds Pro zijn waterdicht, wat handig is voor sporters. Ook de accuduur laat een goede indruk achter. Zonder ANC-functie ingeschakeld gaan ze zeven uur mee. Het opbergdoosje kan de oordopjes zeven keer opladen. De belkwaliteit had echter beter gekund. Telefoneer je de hele dag met oordopjes in, dan zijn de Samsung Galaxy Buds Pro niet de beste keuze.

8. Bose QuietComfort Earbuds

De Bose QuietComfort Earbuds is het eerste model van de fabrikant in de categorie draadloze oordopjes. De oordopjes van Bose zijn spatwaterdicht, beschikken over goede ruisonderdrukking en gaan ongeveer zes uur mee op een volle batterij. Is de accu leeg? Dan kun je binnen een kwartier weer genieten van twee uur luisterplezier door de aanwezige snellaadfunctie.

De QuietComfort-oordopjes zijn niet de beste keuze wanneer je regelmatig onderweg bent en/of regelmatig sport. Windgeruis wordt niet goed door de ruisonderdrukking opgevangen en de oortjes vallen sneller uit bij veel beweging.

9. Sony WF-XB700

Heb je weinig te besteden? De beste budgetkeuze zijn de WF-XB700 oordopjes van Sony. Zoals de nummer 1 in deze lijst bieden de WF-XB700 goede audiokwaliteit, ondanks de lagere prijs. De tonen zijn vol en de bas is lekker diep.

De accuduur is prima (ruim zes uur) en dat worden er achttien wanneer je de oplaadcase bij je hebt. De goede audiokwaliteit en lange accuduur zijn de belangrijkste functies van deze oortjes. Andere functionaliteiten zoals noise cancelling en tuning zijn niet inbegrepen.

Natuurlijk zijn er ook nadelen. Gebruikers geven aan dat de oortjes nogal groot zijn en het draagcomfort laat voor sommige kopers (ondanks de vele bijgeleverde opzetstukjes) te wensen over. Het zijn dus geen oortjes die je gemakkelijk de hele dag draagt.

Beste draadloze oordopjes kopen: dit zijn de zaken waar je op moet letten

Voordat je een nieuw setje draadloze oordopjes koopt, raden we aan onderstaande punten in overweging te nemen. Bepaal voor jezelf welke aspecten voor jou het belangrijkst zijn en baseer daar je keuze op. Alle eigenschappen komen terug in de draadloze oordopjes die we in deze koopgids bespreken.

De geluidskwaliteit

Als er één ding belangrijk is bij draadloze oordopjes, dan is het natuurlijk de geluidskwaliteit. Maar hoe weet je precies dat dit in orde is?

Natuurlijk kun je altijd een indruk krijgen van de geluidskwaliteit door de reviews van gebruikers (kopers) erbij te pakken. De beoordeling van de geluidskwaliteit blijft voor de fijnproevers vaak een subjectief iets.

Gelukkig kun je op basis van de zogenaamde ‘codecs’ wel zien welke oordopjes over de betere audiotechnieken beschikken.

Audiocodecs in draadloze oordopjes

De zogenaamde audiocodecs bepalen voor een groot deel hoe kwalitatief goed het geluid kan zijn dat uit de draadloze earbuds komt.

Een goed setje oordopjes ondersteunt codecs zoals aptX, aptX HD en LDAC 900. Deze zijn een stuk beter dan SBC-codecs doordat ze een hogere bitrate hebben. Interessant detail: Apple laat niks los over zijn gebruikte codec, maar je kunt ons geloven dat de kwaliteit van de AirPods dik in orde is.

Ben je een fijnproever als het op audiokwaliteit aankomt? Dan raden we je aan te kiezen voor een model waarbij de geluidskwaliteit al (heel) dik in orde is en je daarnaast de mogelijkheid hebt om klanken en tonen met een equalizer en profielen aan te passen.

Waarom het prijskaartje verschil maakt

De prijzen van draadloze oordopjes lopen nogal uiteen. Er zijn modellen verkrijgbaar voor nog geen 20 euro, en je hebt premium-keuzes voor ruim 200 euro. Het prijsverschil zit ‘m mede in de bluetooth-chip die wordt gebruikt. Een draadloos oordopje heeft een goede bluetooth-chip nodig om de verbinding met je smartphone sterk en stabiel te houden. Bij Apple is dat de H1-chip.

Goedkope(re) draadloze oordopjes gebruiken chips van mindere kwaliteit. Hierdoor loopt de verbinding vaak vertraging op, wat vooral merkbaar is bij het kijken van videos of het spelen van games. Naast de matigen bluetooth-chips maken goedkope draadloze oordopjes vaak gebruik van (relatief) slechte microfoons, en het geluid klinkt natuurlijk minder goed.

Draagcomfort en pasvorm

Draagcomfort en pasvorm zijn ook bij draadloze oordopjes belangrijk. Gebruik je ze voor je werk en draag je ze de hele dag door? Dan doe je er misschien verstandig aan te kiezen voor de oortjes die het lekkerst zitten, en wellicht wat in te leveren op andere functies, zoals de batterijduur of kwaliteit van de microfoon.

Mochten de oordopjes die je via deze review kunt kiezen alsnog niet lekker zitten, dan is het goed te weten dat alle webshops waarnaar wij verwijzen garantie aanbieden. Retourneren en omruilen is dus in (vrijwel) alle gevallen mogelijk.

Batterijduur en oplaaddoosje

Niets is vervelender dan om de haverklap een piepsignaal in je oor te horen krijgen dat de batterij van je draadloze oordopjes leeg is. Zeker wanneer je veel onderweg bent is een lange(re) accuduur wenselijk.

Alle modellen in deze review beschikken over minimaal een batterijduur van vijf uur. Voor vrijwel alle oordopjes geldt ook dat er een opbergcase meegeleverd of beschikbaar is, waarmee je de oordopjes nog enkele keren kunt opladen.

In de praktijk betekent dat dus dat je de opbergcase eens in de zoveel dagen oplaadt via je computer, laptop of stopcontact. Vervolgens worden de oordopjes tussentijds opgeladen wanneer je ze opbergt in de case.

Ruisonderdrukking (noise cancellation)

Het wel of niet hebben van ruisonderdrukking (noise cancellation) is een kenmerkende feature van draadloze oordopjes. Bij ruisonderdrukking wordt omgevings- en achtergrondgeluid weggefilterd.

Er zit veel verschil tussen de mate van ruisonderdrukking en de instelmogelijkheden in draadloze oordopjes. Zo bieden sommige fabrikanten de mogelijkheid om het niveau van ruisonderdrukking in te stellen. En dan is er ook nog de overtreffende trap van ‘gewone’ ruisonderdrukking – namelijk ANC. Dat hebben bijvoorbeeld de AirPods Pro.

ANC (Active Noise Cancelling)

Wanneer draadloze oordopjes over ‘ANC’ beschikken, betekent dit dat de ruisonderdrukking zich automatisch aanpast aan het omgevingsgeluid.

In de oordopjes is een microfoon aanwezig die het omgevingsgeluid continu meet. Dit geluid wordt vervolgens omgezet in een golf die het exacte spiegelbeeld is van dat geluid. Dit word vervolgens gemengd met het audiosignaal dat uit de oordopjes komt. Hierdoor kun je je afsluiten van de buitenwereld.

Actieve ruisonderdrukking zorgt er wel voor dat de accu van je oordopjes sneller leeg is. Ook hebben oordopjes met ANC vaak een hoger prijskaartje.

Voor wie is deze koopgids beste draadloze oortjes bedoeld?

Wanneer je op zoek gaat naar de beste draadloze oordopjes van dit moment, is het makkelijk om verdwaald te raken. Er zijn tal van merken en modellen die draadloze oordopjes aanbieden, maar het is moeilijker te achterhalen welke features nu echt belangrijk zijn en welke oordopjes doen wat ze beloven.

Deze koopgids hebben we geschreven voor lezers die het allerbeste van draadloze oordopjes verwachten, en niet weten welke oordopjes ze het beste kunnen kopen of nog twijfelen over de aanschaf. We hopen je met deze gids te informeren en je te helpen in de keuze.

Experts in draadloze oordopjes

Bij iPhoned testen we voortdurend draadloze oordopjes en andere wearables. Doordat we veel verschillende merken en modellen oortjes uitgebreid kunnen testen, kunnen we de modellen met elkaar vergelijken om zo de beste draadloze oortjes te vinden.

Zo ontdekken we waar bepaalde oordopjes in uitblinken, en op welke gebieden ze tekortkomen. Al deze bevindingen verwerken we in onze koopgidsen zodat jij direct de aankoop kunt doen die bij jouw wensen en gebruik past.

Deze koopgids (en alle andere koopgidsen op onze website) stellen we met veel tijd, zorg en aandacht samen zodat jij als lezer een weloverwogen keuze kunt maken.

Naast onze eigen reviews, kunnen lezers sinds kort gebruikersreviews achterlaten. We vinden het belangrijk dat je niet alleen onze mening hoort maar ook die van de vele andere bezoekers.

