Is het de moeite waard om in 2021 een iPhone XR te kopen? Ons antwoord is “Ja”, mits je een refurbished-exemplaar in huis haalt. De adviesprijs van een nieuw model is namelijk aan de hoge kant. Hoe dat precies zit, lees je in deze review-update van de iPhone XR.

Lees verder na de advertentie.

Een hoop oudere iPhones draaien de nieuwste softwareversie, maar is dat ook een reden om ze in huis te halen? Die vraag proberen we te beantwoorden in review-updates, een jaarlijks terugkerende rubriek op iPhoned. Vandaag nemen we de iPhone XR onder handen. Dit toestel verscheen in 2018 en wordt nog steeds door Apple verkocht.

Onderstaande toestellen inspecteerden we eerder opnieuw:

De iPhone XR voor deze review-update is door FixjeiPhone beschikbaar gesteld.

Kenmerken design

Het design van de iPhone XR oogt vertrouwd. Het Apple-toestel uit 2018 heeft een plastic achterzijde die via een bolling vloeiend overloopt in het display, ongeveer net als zijn voorganger en opvolger. Pas dit jaar week Apple van dit kenmerkende design af door de iPhone 12 onthullen.

Over dat scherm gesproken: door de iPhone XR anno 2021 in huis te halen doe je daarin een duidelijke concessie. Het toestel heeft namelijk een lcd-scherm, dat kwalitatief minder hoogstaand is een oled-paneel. Laatstgenoemde is sinds 2020 ook op de ‘standaard’-iPhone te vinden: de iPhone 12.

Wat voor scherm heb je nodig?

Of dit feit een zwaarwegend nadeel is, hangt af van je situatie. Kijk je regelmatig Netflix op je iPhone? Dan is een oled-scherm wel zo prettig. Films ogen strakker, het kleurbereik is breder en contrasten zien er beter uit. Wanneer je nooit films op je smartphone kijkt kun je prima uit de voeten met het lcd-paneel van de iPhone XR: op de kwaliteit valt immers weinig af te dingen.

Ook over de prestaties van het toestel zijn we te spreken. De iPhone XR voelt ook nu nog rap aan, heeft geen moeite met grafisch zware apps en van wachttijd is vrijwel nooit sprake. Wel merk je dat het wisselen tussen apps net iets minder vlot gaat dan op nieuwere iPhones. In de praktijk is dit echter geen fors nadeel.

Verder is de iPhone XR in grote lijnen van dezelfde snufjes voorzien als zijn nieuwere broers. Je kunt het toestel bijvoorbeeld ontgrendelen met Face ID, draadloos opladen en valt ‘ie qua accucapaciteit tussen de iPhone 11 en iPhone 12 in. Met de accuduur van de iPhone XR zit het dus wel snor. Op een volle batterij gaat hij een hele dag mee.

Camera volstaat, maar is geen uitblinker

Het grootste minpunt van de iPhone XR is de camera. Hij is namelijk met een enkele 12 megapixel-groothoeklens uitgerust, terwijl zijn opvolgers daar een ultragroothoeklens aan hebben vastgeplakt. Het verschil in fotokwaliteit is dan ook merkbaar. Met name tijdens de nachtelijke uurtjes mist de iPhone XR-camera een Nachtmodus. Kiekjes die bij weinig licht worden gemaakt ogen al snel wazig.

Trek je er vooral overdag op uit? Dan heeft de camera van de iPhone XR genoeg in huis om prima foto’s te maken. Je ziet het kwaliteitsverschil eigenlijk alleen wanneer je het eindresultaat legt naast een foto die is gemaakt met een nieuwer model, zoals de iPhone 12 Pro. Voor huis-tuin-en-keuken-kiekjes slaagt de iPhone XR met vlag en wimpel.

De 5G-boot gemist

Al met al zijn we dus te spreken over Apples kleurrijke instapmodel uit 2018. Wil je het toestel aanschaffen? Wees je dan wel bewust van de minder voor de hand liggende nadelen. De iPhone XR kan bijvoorbeeld niet overweg met 5G. Dat is voorlopig geen probleem, maar vanaf 2022 wordt de 3,5GHz-frequentie uitgerold waardoor het nieuwe mobiele netwerk een stuk sneller wordt. Vanaf dan is het ontbreken van 5G (waarschijnlijk) wél een duidelijk nadeel.

Ook jammer is dat de iPhone XR geen MagSafe heeft. Apple blies deze magnetische, draadloze aansluitingen nieuw leven in met de iPhone 12-serie en lijkt hier de komende jaren flink op in te zetten. Je kunt MagSafe bijvoorbeeld gebruiken om draadloze opladers, beschermhoezen en andere accessoires op de nieuwste iPhones aan te sluiten.

Prijs: iPhone XR zit in een spagaat

De iPhone XR wordt nog steeds door Apple verkocht en kost daar 589 euro. Bij webwinkels kun je het toestel voor enkele tientallen euro’s minder op de kop tikken. Het voordeligst ben je uit met een refurbished iPhone XR. Zo’n gereviseerd model is al vanaf 380 euro verkrijgbaar, al krijg je dan wel een toestel met duidelijke gebruikerssporen.

Dus, is de iPhone XR het geld waard? Dat hangt van je voorkeuren af. Wanneer je op zoek bent naar een nieuw toestel én veel fotografeert kun je beter de iPhone 11 aanschaffen. Dit toestel heeft een dubbele camera achterop, krijgt een jaar langer iOS-updates en kost slechts 100 euro meer.

Vind je het geen probleem om een eerder gebruikt toestel in huis te halen? Dan is een refurbished iPhone XR een interessante optie. Voor een bedrag van tussen de 380 en 480 haal je dan namelijk een uitstekende Apple-telefoon in huis die nog jaren mee kan. Bovendien is de iPhone 11 nog niet refurbished verkrijgbaar, wat de positie van een gereviseerde iPhone XR enkel versterkt.

Conclusie iPhone XR in 2021 review

De iPhone XR is anno 2021 een prima Apple-instaptelefoon. Het toestel is nog steeds snel, oogt redelijk modern en krijgt nog jaren iOS-updates. De grootste concessie is de camera: de iPhone XR heeft slechts één lens achterop, terwijl zijn nieuwere broers er twee hebben. Ook het ontbreken van MagSafe en 5G is jammer. Al met al is de iPhone XR dus een degelijke aankoop, maar niet de meest toekomstbestendige.

iPhone XR kopen

Apples betaalbare iPhone uit 2018 is verkrijgbaar in zes kleuren: rood, zwart, wit, lichtpaars, mintgroen en geel. Een losse iPhone XR heeft een adviesprijs van 589 euro, maar is via onderstaande prijsvergelijker voor minder te verkrijgen. Bij een iPhone XR met abonnement betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen terug. Een refurbished iPhone XR is verkrijgbaar bij geselecteerde aanbieders.