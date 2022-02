Review-update: de iPhone X moet je in 2022 niet meer willen

De iPhone X verscheen tien jaar na de eerste iPhone en was in 2017 een revolutionaire telefoon. Anno 2022 is er echter nog maar één reden om de iPhone X te kopen, zo lees je in deze review-update.

De iPhone X is een bijzonder toestel. De X staat voor 10 en die naam koos Apple niet zomaar, want in 2017 was het tien jaar geleden dat Apple de wereld verraste met de iPhone. Een soort jubileum-editie dus.

Bovendien is de iPhone X een toestel met veel mijlpalen. Het is de eerste iPhone met gezichtsherkenning (Face ID), het is de eerste iPhone met een oled-display en het is de eerste iPhone zonder thuisknop.

De X is ook de eerste iPhone waarbij het prijskaartje de magische grens van duizend euro passeerde: Apple vroeg er na de lancering 1159 euro voor. Zoveel hoef je nu niet te betalen: voor een veel zachtere prijs hengel je een iPhone X binnen. Of dat wel zo verstandig is om te doen, lees je in dit artikel.

iPhone X design

Op het design van het paradepaardje uit 2017 is niets aan te merken. Nog steeds is de iPhone X een uiterst stijlvolle en chique telefoon, die beschikbaar is in twee kleuren: spacegrijs en zilver.

Jaren hield Apple vast aan dit ontwerp. Pas bij de iPhone 12 uit 2020 veranderde het design: de iPhone werd hoekiger. Bij de iPhone X buigen de randen af, terwijl de zijkanten bij de iPhone 12 en 13 helemaal vlak zijn.

Ook het scherm is nog steeds ongelooflijk goed. Het 5,8-inch display strekt zich uit van rand tot rand en heeft geen thuisknop met Touch ID. Het oled-scherm zorgt voor een prachtige kleurweergave: kijken naar het scherm is een lust voor het oog.

iPhone X camera: niet zo best

De cameralenzen van de iPhone X zijn ruim vier jaar oud en sindsdien is er veel veranderd in smartphone-land. De sensoren van de camera zijn groter, de zoomfuncties beter, de beeldhoek ruimer en de beeldprocessor geavanceerder.

Vooral in de avonduren hoef je niet veel van de iPhone X-camera te verwachten. Foto’s in het donker of bij slechte lichtomstandigheden zijn donker en korrelig. Een Nachtmodus (voor het eerst geïntroduceerd bij de iPhone 11) is er niet.

Bij goede lichtomstandigheden zijn de foto’s wel prima, al leggen de nieuwe iPhone-modellen meer detail vast. Wel kun je portretfoto’s maken waarbij de iPhone mensen herkent en de achtergrond onscherp maakt. Dat ziet er nog steeds prima uit.

Processor en batterij

De iPhone X wordt aangedreven door de A11 Bionic-chip. Die chip is alweer ruim vier jaar oud. In het alledaagse gebruik merk je daar niet zoveel van, pas bij grafisch intensieve taken zoals het spelen van games merk je dat de iPhone X niet meer de jongste is.

De snelheid is nog niet eens het grootste probleem. Hoe ouder de processor, hoe minder lang het toestel nog software-updates krijgt. Meestal krijgt een iPhone dit zo’n zes jaar. Dit zou betekenen dat de iPhone X dit jaar nog iOS 16 krijgt en volgend jaar iOS 17, maar daarna is het afgelopen met updates.

Met de relatief oude processor is de iPhone X dus niet zo toekomstbestendig. Bovendien heeft de iPhone geen 5G-ondersteuning. Een ander nadeel is de batterijduur. Ben je op een dag actief bezig met je iPhone, dan is één keer opladen per dag niet altijd genoeg om het einde van de dag te halen.

Moet je de iPhone X kopen?

Het is moeilijk om nog aan een nieuw iPhone X-model te komen. Er zijn weinig online winkels die een exemplaar op voorraad hebben (bekijk hiervoor de pagina iPhone X los kopen), en als ze er al een hebben is het toestel erg duur.

Op het moment van schrijven kost een nieuw exemplaar van de iPhone X minimaal 689 euro. Dat is veel geld voor een iPhone van ruim vier jaar oud. Zeker als je bedenkt dat de nieuwere iPhone XS, iPhone 11 en iPhone 12 beter zijn én goedkoper.

Er is maar één reden om de iPhone X te willen, en dat is om een collectorsitem in huis te halen. Eentje voor in je privé Apple-museum. Of zie het als een belegging. Koop hem, haal hem vooral niet uit de doos en zie over twintig jaar wat het waard is. Maar een iPhone X kopen om hem te gebruiken? Doe maar niet.

Conclusie iPhone X in 2022 review

De iPhone X is een iconische iPhone, en nog steeds een van de mooiste telefoons die Apple gemaakt heeft. Maar hij is alweer ruim vier jaar oud, en daarmee is hij voor een smartphone behoorlijk op leeftijd.

De A11 Bionic-chip is niet de snelste, en het toestel wordt waarschijnlijk nog maar twee jaar voorzien van software-updates. De camera is ook een stuk minder goed dan zijn opvolgers. Bovendien is de iPhone X relatief duur: voor minder geld heb je een betere iPhone. De enige reden om hem te kopen, is als je de jubileum-iPhone in huis wilt halen als een collectorsitem.

