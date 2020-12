De iPhone X kwam tegelijk uit met de iPhone 8, maar ziet er nog steeds modern uit in 2020. Toch beginnen de eerste tekenen van ouderdom te verschijnen. Lees verder in onze review-update.

De iPhone X voor deze review-update is door iPhoned zelf aangeschaft.

Omdat iPhones jaren meegaan en vaak ook jarenlang worden verkocht, hebben we iets bedacht op iPhoned. Iedere iPhone die Apple nog ondersteunt met iOS-updates testen we jaarlijks in deze rubriek.

Hier kijken we of een iPhone nog de moeite waard is om anno 2021 in huis te halen. Vandaag is de iPhone X aan de beurt.

Design: het grote voordeel van de iPhone X

Het grote voordeel dat de iPhone X heeft ten opzichte van de iPhone 8, die ook in 2017 uitkwam, is het design. Hoewel zowel de iPhone X als de iPhone 8 op dezelfde chip draaien, ziet de iPhone X er vele malen moderner uit. De X introduceerde destijds het nieuwe ontwerp waar de iPhone 12 nog steeds op gebaseerd is, met een voorkantvullend scherm en glimmende glazen achterkant.

De iPhone X was ook de eerste iPhone met Face ID, wat inmiddels de standaard is op alle iPhones van de afgelopen jaren met uitzondering van de iPhone SE 2020. Bovendien heeft de iPhone X een oled-scherm, wat voor een uitstekende beeldkwaliteit en smalle schermranden zorgt.

Camera: prima voor overdag

Aan de buitenkant zie je niet dat de iPhone X alweer een paar jaar meegaat, maar dat merk je wel als je de camera gebruikt. Met name het fotograferen in donkere omgevingen gaat erg moeizaam. Door het gebrek aan een nachtmodus (die enkel op de iPhone 11 en nieuwer aanwezig is), zien foto’s er al snel bewogen en onscherp uit bij weinig licht.







Dat betekent niet dat de iPhone X meteen een slechte camera heeft: het toestel is nog steeds bij uitstek geschikt om prima foto’s te maken die je daarna met je vrienden of familieleden deelt via WhatsApp of social media. Maar de techniek heeft niet stilgestaan: wil je bijvoorbeeld echt mooie vakantiefoto’s maken, dan zijn de camera’s van modernere iPhones zichtbaar sterk verbeterd.

Prestaties nog steeds in orde

Hoewel de iPhone X nog steeds prima presteert, hebben we het toestel ook getest door er een wat intensievere game op te draaien. Met Sky: Children of the Light (wat sowieso een aanrader is) kregen we een goed beeld van hoe de iPhone X een grafisch-intensieve game kan draaien.

De resultaten vielen niet tegen. Het toestel werd niet warm en het spel wordt ook nog steeds ondersteund. Wel zijn de laadtijden erg lang, een stuk langer dan op modernere iPhones. En dat is eigenlijk de eerste keer dat we dit merken. Het is een duidelijk teken dat de leeftijd van de iPhone X langzaam maar zeker mee begint te tellen.

Dat neemt echter niet weg dat de iPhone X nog steeds een hele goede smartphone is voor dagelijks gebruik. Je gaat geen problemen ervaren met het versturen van WhatsAppjes, maken van foto’s en video’s of het spelen van een spelletje zo nu en dan.

Een probleemloze overstap naar iOS 14

De overstap naar iOS 14 heeft de iPhone X probleemloos gemaakt. Naast wat bugs waar ook nieuwere iPhones last van hebben, zoals de sneller leeglopende accu en vastlopende apps, is de nieuwe update een verrijking voor de X. Daar kun je met gemak weer een jaartje mee vooruit als het om de software gaat.

Wil je meer weten over wat iOS 14 te bieden heeft? Check dan even onze video waarin we de belangrijkste nieuwe functies met je doornemen.

Een betaalbare oled-iPhone met Face ID, maar voor hoe lang?

De iPhone X is vrijwel alleen nog refurbished beschikbaar omdat Apple het toestel al jaren niet meer zelf verkoopt. Een ‘zo goed als nieuw’ exemplaar kost nu rond de 450 euro, wat hem in dezelfde prijsklasse als de iPhone SE 2020 en een refurbished iPhone XR plaatst. Dat maakt de iPhone X ondanks bovenstaande tekortkomingen nog wel de goedkoopste manier om een iPhone met Face ID en een oled-scherm in huis te halen.

Het voordeel is dat de iPhone X nog zeker twee jaar ondersteund zal worden met iOS-updates, maar daarna is het de vraag wat er gaat gebeuren. Dat maakt de iPhone X niet bijster toekomstbestendig, tenzij je over twee jaar toch weer van plan bent om over te stappen op een ander apparaat.

De iPhone X ziet er ook in 2021 nog uit als een moderne smartphone, maar schijn bedriegt. Dit is een telefoon uit 2017 in een hip jasje, en daar ga je nu langzaam maar zeker de gevolgen van merken. We verwachten dat de iPhone X in 2021 en 2022 nog steeds prima zal presteren en voor de meeste mensen ruim voldoende is.

Over twee jaar zal de ondersteuning voor nieuwe updates waarschijnlijk stoppen, dus houd daar rekening mee als je nu van plan bent om een X in huis te halen. Los daarvan is de iPhone X nog steeds een fijn apparaat voor dagelijks gebruik, met prima prestaties en een camera die doet wat je wil, als je er maar niet teveel van verwacht.

Pluspunten iPhone X Modern design

Modern design Draait ook zware games nog goed

Draait ook zware games nog goed Refurbished goed betaalbaar Minpunten iPhone X Wordt niet heel lang meer ondersteund

Wordt niet heel lang meer ondersteund Camera laat vooral in het donker steken vallen

iPhone X kopen

Wil je na het lezen van onze review-update een iPhone X kopen? Check dan onze prijsvergelijker waarin je gemakkelijk het model vindt waar jij naar op zoek bent. Of je nu een iPhone X los, iPhone X refurbished of een iPhone X met abonnement wilt: wij helpen je met het maken van de beste keuze.