Koopadvies: een goedkope iPhone vs een betaalbare Android-smartphone

Goedkope iPhones en budgetvriendelijke Android-toestellen zijn behoorlijk verschillend. Voor welk toestel kun je het beste kiezen?

Goedkope iPhone of betaalbare Android? Kies verstandig

Ben je op zoek naar een goede smartphone, maar wil je niet meer dan 300 tot 500 euro betalen? De kans is groot dat je denkt aan een budget-, tweedehands of refurbished iPhone. Er is echter ook een breed scala aan gloednieuwe Android-smartphones rond dezelfde prijs op de markt. iPhone vs Android; het blijft een eindeloze strijd.

Voor een gloednieuwe iPhone van maximaal 500 euro kom je al gauw uit bij de iPhone SE 2020 of de iPhone XR. Apple verkoopt de XR niet meer via zijn eigen website, maar derde partijen zoals Belsimpel bieden het toestel nog wel aan. Android-smartphones zijn er in alle soorten en maten voor een soortgelijke prijs. Hiervoor klop je aan bij merken als Realme, OnePlus, Xiaomi en Samsung.

Als je niet perse een gloednieuw toestel wil, kun je kiezen voor een refurbished iPhone. Dit zijn tweedehands toestellen die uitvoerig gekeurd zijn. Versleten onderdelen van refurbished toestellen worden vervangen door gloednieuwe onderdelen. Het grote verschil met een tweedehands iPhone is dus dat je met een refurbished iPhone een ‘zo goed als nieuw’-ervaring hebt. Je ontvangt daarnaast ook nog eens twee jaar garantie. Tot slot biedt het Refurbished-keurmerk zekerheid bij aankoop.

Lees ook: Refurbished iPhone kopen: een duurzaam (en goedkoper) alternatief

Om de juiste keuze te maken, is het handig om de aspecten van een smartphone die jij belangrijk vindt even voor jezelf na te gaan. Goede camerakwaliteit, een snelle processor en moderne software zijn natuurlijk echte must haves. Maar op welke gebieden verschillen goedkope iPhones en betaalbare Android-smartphones? Wij zetten de belangrijkste punten voor je op een rijtje.

1. Besturingssysteem: persoonlijke voorkeur

Het besturingssysteem is misschien wel het grootste verschil tussen een iPhone en een Android-smartphone. Recente iPhones draaien op iOS 15 en Android-smartphones op – verassing – Android. De nieuwste Android-versie is Android 12, maar er zijn een hoop toestellen in omloop met oudere software-versies. Beide besturingssystemen hebben hun voor- en nadelen; het gaat dan ook voornamelijk om persoonlijke voorkeur.

Heb jij al andere Apple-producten in huis, zoals een iPad, AirPods of een Mac? Dan is een iPhone écht de betere keus. Apple-producten sluiten namelijk naadloos op elkaar aan. Je kunt een Android-smartphone ook prima met de meeste Apple-producten combineren, maar dan werkt de boel gewoon iets minder soepel.

Verder zijn een hoop iOS-apps nog steeds niet beschikbaar voor Android-smartphones. En veel populaire apps zoals WhatsApp zien er op beide besturingssystemen anders uit. Ben jij een socialmedia-junky? Ook dan is een iPhone de slimste keuze. Over het algemeen passen social media-apps op Android-smartphones meer compressie toe op je foto’s en video’s. Hierdoor holt de beeldkwaliteit achteruit.

Je kunt beter voor een Android-smartphone kiezen als je veel geeft om een persoonlijke look and feel. Je kunt met gemak zo’n beetje alle details van de software naar jouw eigen hand zetten. Andere app-iconen, verschillende lettertypes en kleur-accenten; je kunt het zo gek niet bedenken, of het is aanpasbaar.

De meeste Android-smartphones vanaf 300 euro hebben prima hardware, waarmee alledaagse taken zoals internetten, WhatsAppen en TikTokken soepel verlopen. Het is echter cruciaal dat de software up-to-date blijft. Waarom? Met iedere software-update worden belangrijke beveiligingslekken gedicht. Zo blijft de kans op een hack erg klein.

Daarnaast krijgen toestellen door middel van software-updates toegang tot allerlei nieuwe functies en verlies je geen app-ondersteuning. Let bij de aanschaf van een nieuwe smartphone dus altijd op de software-ondersteuning. Hier heeft Apple een flinke voorsprong tegenover Android.

iPhones krijgen doorgaans minstens zes jaar aan software-ondersteuning van Apple. De iPhone 6s uit 2015 is de oudste iPhone die Apple tot op de dag van vandaag van de nieuwste iOS-versie voorziet. Je kunt anno 2022 dus met een gerust hart een iPhone 11 uit 2019 kopen en er nog minstens drie jaar mee vooruit.

Ook fabrikanten van Android-smartphones zetten de afgelopen jaren steeds vaker in op goede software-ondersteuning. Zo belooft Samsung zijn meest recente Galaxy A-smartphones – de budget-toestellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant – minstens vier jaar van beveiligingsupdates te voorzien.

Mocht je voor een Android-telefoon gaan, kies dan dus altijd voor een recent model. Een Android-smartphone van twee jaar geleden is het vanwege de beperktere software-ondersteuning niet waard.

3. Camerakwaliteit: Android-smartphones hebben meer lenzen

Camerakwaliteit is natuurlijk geheel afhankelijk van het toestel dat je koopt. De iPhone SE 2020 en de iPhone XR hebben slechts één lens op de achterkant. Gelukkig zijn deze iPhone-camera’s op het gebied van dynamisch bereik, kleur en detail nog dik in orde. Je kunt voor ongeveer dezelfde prijs echter ook voor een refurbished iPhone 11 Pro kiezen. Deze heeft drie verschillende lenzen: een hoofdlens, een telelens en een grootgroothoeklens. Dat maakt je net wat flexibeler met je kiekjes.

Betaalbare Android-smartphones hebben vaak minstens drie lenzen op de achterkant. In veel gevallen is de hoofdlens van goede kwaliteit, maar de andere lenzen vallen tegen. Fabrikanten kiezen namelijk regelmatig voor matige 2 megapixel-macrocamera’s of dieptesensoren, waar je als gebruiker niets aan hebt. Dan toch liever één goede camera.

4. Snelheid: afhankelijk van het model

De snelheid van een smartphone is afhankelijk van de chip. De iPhone heeft altijd een A-chip van Apple. Deze is tegelijkertijd met de iPhone en iOS ontwikkeld, waardoor de boel goed geoptimaliseerd is. Dat zorgt ervoor dat iPhones in gebruik altijd lekker snel zijn, zelfs al zijn ze een paar jaar oud.

Android-telefoons draaien meestal op chips van derde partijen. De meest bekende chip-maker is Qualcomm. Qualcomm produceert de veelgeprezen Snapdragon-chips. De Snapdragon 8 Gen 1 – de snelste Qualcomm-processor van dit moment – is enkel voorbehouden voor de duurste toestellen. Goedkopere Android-telefoons draaien op midrange-chips, die ieder jaar gelukkig weer een stukje sneller worden. Maar zelfs de chips van tegenwoordig kunnen het qua snelheid vaak niet opnemen met Apple’s chips van een paar jaar terug.

5. Prijs: iPhone is duurder

De prijzen van betaalbare Android-telefoons lopen behoorlijk uiteen. Zo heb je al een Samsung Galaxy A12 vanaf 150 euro. Hiervoor krijg je wel behoorlijk karige specificaties. De meeste alledaagse taken gaan echter zonder moeite. Dat gezegd hebbende: je kunt wat ons betreft beter kijken naar een iets duurder toestel. Denk bijvoorbeeld aan een OnePlus Nord 2 of een Realme GT Master Edition. Hiervoor betaal je iets meer dan 300 euro, maar dan heb je ook wel echt een goede smartphone.

iPhones zijn een stukje duurder. Voor minder dan 400 euro haal je geen Apple-smartphone in huis, tenzij je een héél goede deal te pakken hebt. Wij zouden persoonlijk geen iPhone 8 of ouder meer aanschaffen. De iPhone XS en XR zijn nog nét oké, maar vanaf de iPhone 11 kun je er met een gerust hart nog jaren tegenaan.

Ben je niet zo veeleisend, maar wil je wel graag een iPhone? Kijk dan eens naar de iPhone SE 2020. Apple kondigt wel naar verwachting in maart een opvolger van dit toestel aan. Het loont wellicht om nog even geduld te hebben.

iPhone vs Android: conclusie

Uiteindelijk hangt je keuze vooral af van jouw eigen wensen en behoeften. Houd daarbij wel het belang van software-ondersteuning in het achterhoofd. We kunnen namelijk niet vaak genoeg benadrukken dat een toestel met verouderde software simpelweg niet veilig is in gebruik.

Ben je na het lezen van dit artikel nieuwsgierig naar een iPhone SE of een iPhone XR? Hieronder zie je waar je de toestellen voordelig op de kop kunt tikken.