iPhone SE 2022 review: razendsnel toestel, in een té klein jasje

De iPhone SE 2022 is de nieuwste, betaalbare iPhone. We hebben het toestel eens goed getest en je leest hier alles over in de iPhone SE 2022-review!

iPhone SE 2022 review

We hadden al verwacht dat Apple tijdens het Peek Performance-event in maart 2022 een nieuwe iPhone SE zou introduceren. En dat bleek ook daadwerkelijk het geval. Veel informatie wisten we stiekem van tevoren al. Want de nieuwe versie van de betaalbare smartphone zou naar verwachting het oude uiterlijk krijgen en worden uitgerust met Touch ID.

A15-chip in iPhone SE 2022: de kracht van de iPhone 13

Toch waren we aangenaam verrast, want de iPhone SE 2022 heeft onder de motorkap wel een flinke upgrade gekregen. Hij heeft namelijk een A15-chip, die ook in de veel duurdere iPhone 13 zit (en in het huidige vlaggenschip: de iPhone 13 Pro Max). Dat maakt de iPhone SE 2022 dus net zo snel als de nieuwste iPhone.

Dat de iPhone SE 2022 die snelle chip heeft merkten we ook daadwerkelijk tijdens het maken van deze review. Je moet niet verwachten dat Facebook checken, een YouTube-filmpje kijken of het maken van een foto nou opeens stukken sneller gaat. Maar de iPhone reageert wel razendsnel bij het openen (en switchen) van apps. Daarnaast zie je bij zware games (denk aan Genshin Impact) dat de iPhone SE 2022 het allemaal net wat vlotter trekt.

Lange ondersteuning door Apple dankzij nieuwe chip

Nou denk je misschien “ik speel toch geen games”, maar ook dan is zo’n moderne chip echt fijn. Dat heeft meerdere redenen: apps worden steeds zwaarder. En met deze nieuwe chip weet je zeker dat je toestel de komende jaren nog prima mee kan. Verder heeft de A15-chip ook als voordeel dat de iPhone SE 2022 nog behoorlijk lang iOS-updates gaat krijgen.

iPhone SE 2022: energiezuiniger dan iPhone SE 2020

Apple gaf ook aan dat de nieuwe A15-chip energiezuiniger is. Dat is fijn, want hierdoor is de accuduur van de iPhone SE 2022 verbeterd. Volgens Apple gaat het nieuwe model twee uur langer mee dan zijn voorganger.

In de praktijk haalden we makkelijk een hele dag (en meer) uit de accu wanneer je de iPhone SE 2022 normaal gebruikt. Dit houdt in dat je zo nu en dan een paar YouTube-filmpjes kijkt, Facebook en Twitter regelmatig doorleest, even het nieuws checkt en wat recente Apple Arcade-games gaat uitproberen.

Volgens Apple kun je zelfs 10 uur lang achter elkaar video streamen of 50 uur audio afspelen. De accuduur is dus prima, maar haalt niet de specificaties die Apple geeft aan de normale iPhone 13. Zelfs de iPhone 13 mini haalt nog net wat meer uit de accu dan deze iPhone SE 2022.

Mét snelladen, zonder adapter

Het is daarom handig dat de iPhone SE 2022 ook ondersteuning heeft voor snelladen. Je hebt hiervoor wel een 20 Watt-snellader nodig. Die moet je los kopen, want (net als bij elke andere iPhone) wordt er alleen een oplaadkabeltje meegeleverd. Als de iPhone SE 2022 leeg is kun je hem hiermee in 30 minuten tot zo’n 50% opladen.

Kleiner scherm met Touch ID

Met de snelheid en de accu zit het dus wel snor bij de iPhone SE 2022. Jammer genoeg is de rest van het toestel wel wat minder. Wanneer je van een iPhone mét Face ID komt is het echt wennen als je de iPhone SE 2022 voor de eerste keer in je handen houdt.

De iPhone SE 2022 heeft een thuisknop (met Touch ID), maar dat is eigenlijk wel oké. Touch ID heeft namelijk ook voordelen, want het werkt (in tegenstelling tot Face ID) wel altijd goed in fel zonlicht en met mondmaskertjes.

Scherm iPhone SE 2022: kleiner dan de iPhone 13 mini

Nee, het wennen aan de iPhone SE 2022 komt vooral door het scherm. Door de zwarte balken is het bruikbare display klein, écht klein. Het scherm is zelfs kleiner dan die van de iPhone 13 mini. Een grappig detail: de iPhone 13 mini is kleiner dan de iPhone SE 2022, maar heeft wel een groter scherm. Dus de iPhone SE 2022 is ook niet eens de kleinste iPhone.

Misschien zijn we een beetje (teveel) gewend geraakt aan het scherm van de nieuwere en wat grotere toestellen. Maar zelfs toen we onze iPhone 12 mini er nog even bij pakten hadden we een stuk minder last van het kleine scherm. Natuurlijk, alles is ook op dat scherm ieniemienie , maar toch is het effectieve display groter dan bij de iPhone SE 2022.

Ben je echter van plan om over te stappen van een iPhone SE 2020 of iPhone SE 2016? Dan weet je hoe klein het scherm is en de afmetingen van het toestel zijn. Dan is het scherm waarschijnlijk ook niet echt een probleem voor je.

Camera: een beetje van dit en beetje van dat

De iPhone SE 2022 heeft achterop één camera van 12-megapixel (net als de vorige iPhone SE). Eigenlijk is het dezelfde camera als de iPhone 8, maar onder andere door de nieuwe A15-chip en verbeterde software worden je foto’s net een tikje beter. Daarnaast heb je nu ook ondersteuning voor Fotografische stijlen, net als de iPhone 13. Een nachtmodus is er niet, en dat is jammer. Met weinig licht zijn de foto’s aardig, maar krijg je wel wat ruis te zien.

Portretmodus, maar alleen voor gezichten

De iPhone SE 2022 heeft ook een portretmodus, maar die werkt alleen bij gezichten. Wil je je kat of een plant met een wazige achtergrond fotograferen, dan hoef je niet op de portretmodus te rekenen. Dit komt omdat de iPhone SE 2022 maar één camera (voor en achter) heeft. Apple gebruikt dan software om de scherptediepte van de foto te berekenen.

Kom je van een iPhone met Face ID dan moet je ook rekening houden dat sommige zaken net wat anders gaan. Om bijvoorbeeld het bedieningspaneel te openen veeg je bij de iPhone SE 2022 van beneden naar boven. Bij een iPhone met Face ID open je het paneel door vanuit de hoek rechtsboven naar beneden te vegen. In het begin ben je dan regelmatig aan het bedenken hoe het ook alweer ging.

Prijzen iPhone SE 2022

Een groot voordeel van de iPhone SE 2022 is natuurlijk de prijs. Voor 529 euro heb je een prima toestel met 64GB opslag dat voorlopig nog mee kan. De versie met 128GB kost iets meer, namelijk 579 euro. De iPhone SE 2022 is hiermee goedkoper dan de iPhone 13 mini, maar is helaas wel een stukje duurder dan de iPhone SE 2020.

Conclusie iPhone SE 2022 review

Voor de prijs is de iPhone SE 2022 zeker de aanschaf waard. Want je krijgt er een iPhone met de nieuwste A15-chip voor terug. Hiermee kun je nog jaren vooruit met Apples toestel. Toch moet je goed bij jezelf nagaan of je het kleine scherm geen probleem vindt. Het on-screen toetsenbord is hierdoor ook mini, erg mini. Bij het typen via bijvoorbeeld WhatsApp werd het ontzettend priegelig en soms ronduit vervelend. Vooral wanneer je van een iPhone met Face ID komt is het flink terugschakelen. Alles werkt ook net even anders op een toestel met thuisknop. Maar Touch ID functioneert nog steeds prima en is stiekem soms zelfs fijner dan Face ID. Wel vinden we het design eigenlijk niet meer kunnen. De twee balken boven en onder halen zoveel van het scherm weg en dat is gewoon zonde. Zou Apple in ieder geval de bovenste balk hebben vervangen door een notch, dan was het probleem al een stuk minder. Wil je overstappen van een oudere iPhone met thuisknop, zoals de iPhone 8 of een iPhone SE 2016 of 2020, dan is de iPhone SE 2022 een prima upgrade. Ben je echter op zoek naar een betaalbare iPhone met groter en nieuwer design? Check dan de iPhone 13 mini (nu te koop voor zo’n 738 euro). Of als je minder uit wilt geven: de iPhone 12 mini (inmiddels 589 euro). Je moet echter niet vergeten dat de iPhone 12 mini wel een oudere chip heeft (A14) dan de iPhone 13 mini of de iPhone SE 2022. Hierdoor krijg je een jaar minder lang iOS-updates.

iPhone SE 2022 kopen

Ben je van plan om een iPhone SE 2022 te kopen en heb je geen zin om naar de winkel te rennen? Bestel hem dan online, met of zonder abonnement. Dat doe je wat ons betreft bij één van de onderstaande aanbieders:

Check ook onze prijsvergelijkers voor de iPhone SE 2022 met abonnement en een iPhone SE 2022 los toestel. Lekker makkelijk, want je hebt dan meteen alle aanbieders bij elkaar.

We hebben overigens nog meer goed nieuws. Want de iPhone SE 2022 is bij sommige winkels nu al in prijs gedaald. In het artikel hieronder lees je hier alles over.

