iPhone SE 2020 tweede indruk: Apples instap-iPhone na drie maanden

Reviewscore 8

De langverwachte iPhone SE 2020 verscheen dit voorjaar, maar hoe bevalt het compacte toestel na drie maanden? En is dit het beste moment om er eentje aan te schaffen? Je leest het in onze tweede indruk van de iPhone SE 2020.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 2020 tweede indruk na drie maanden

Ik denk dat er geen enkel toestel is waar we op iPhoned zolang geruchten over hebben geschreven als de iPhone SE 2020. Keer op keer leek de onthulling aanstaande te zijn, om vervolgens toch weer uitgesteld te worden. Ook bij lezers was er een fanatieke groep gebruikers die reikhalzend uitkeek naar dit toestel. Nu we drie maanden verder zijn, is het hoog tijd om de balans op te maken.

Zoals je ook in onze originele review van de iPhone SE 2020 kon lezen, zijn we erg te spreken over deze compacte, betaalbare iPhone. Sterker nog, wat ons betreft is er geen enkel toestel dat je voor die prijs in huis kunt halen dat een betere koop is dan deze nieuwe SE.

Design: ouderwets of vertrouwd?

Dat is maanden later niet anders, ondanks de steeds feller wordende concurrentie met onder meer de OnePlus Nord, blijft het beeld dat we hebben van de nieuwe SE onveranderd: dit is met recht de best presterende, meest toekomstbestendige budgetsmartphone van het moment.

Maar dat wil niet zeggen dat het toestel perfect is. Vooral het design is een discussiepunt waar aan beide kanten iets voor te zeggen valt. Enerzijds is de SE 2020 betaalbaar omdat Apple voor het vertrouwde iPhone 8-design gekozen heeft: een 4,7 inch-scherm met forse schermranden en een Touch ID-knop in plaats van Face ID.

Daar is op zich niks mis mee: het is jarenlang het standaard design van de iPhone geweest en kwalitatief gezien valt er ook nu nog weinig op aan te merken. Het toestel is stevig, licht, waterdicht en kan tegen een stootje. Het nadeel is wel dat dit ontwerp aan alle kanten is ingehaald, inclusief door Apple zelf.

Er zijn zelfs goedkopere Android-smartphones die wel een voorkantvullend scherm bieden met gezichtsherkenning en veel smallere randen. Dat wringt, want als je de SE 2020 naast een iPhone 11, iPhone XR of iPhone X houdt, ziet het toestel er hopeloos verouderd uit.

Prestaties maken nog steeds indruk

Dat zal wat ons betreft dan ook de voornaamste reden zijn dat mensen toch meer geld uitgeven aan een duurdere iPhone, of voor een Samsung- of OnePlus-telefoon kiezen. Op alle andere gebieden valt er namelijk weinig aan te merken op het apparaat.

Kijk bijvoorbeeld naar de prestaties. Dankzij de A13-chip die ook in de iPhone 11 en 11 Pro zit, presteert de iPhone SE 2020 boven alle verwachtingen die je kunt hebben voor een smartphone in deze prijsklasse.

Zelfs nu we er de bèta van iOS 14 op geïnstalleerd hebben zijn de prestaties uitstekend, waarbij het toestel zonder problemen zwaardere documenten, apps en games kan openen. Wat ons wel is opgevallen is dat de SE 2020 best snel warm kan worden. Iets om rekening mee te houden als je van plan bent om ermee te gaan gamen als je tegelijkertijd in het zonnetje zit.

Kijken we naar de camera, dan doet de SE 2020 het nog steeds goed, maar is het verschil duidelijk zichtbaar met de duurdere modellen die Apple verkoopt. Vooral het ontbreken van de Nachtmodus is jammer, want daardoor heeft de SE grote moeite om goede foto’s te schieten bij weinig licht. We snappen dat Apple een extra cameralens bewaart voor de high-end modellen waar je honderden euro’s meer voor betaalt, maar we hadden graag gezien dat deze Nachtmodus het wel gered had.

SE 2020: nu het moment om te kopen?

De grote vraag is zoveel maanden later natuurlijk of dit nog steeds een goed moment is om de SE 2020 te kopen. Wij vinden van wel, maar plaatsen daarbij wel de kanttekening dat Apple op het punt staat om in september een viertal nieuwe iPhones op de markt te brengen. Deze zullen allemaal fors duurder zijn dan de SE, dus als dit het budget is dat je voor een smartphone hebt, kun je er met een gerust hart eentje in huis halen.

Twijfel je echter over het verouderde design en ben je toch op zoek naar een compacte iPhone? Dan raden we aan om even te wachten op de iPhone 12 mini. Met een voorkantvullend scherm, nieuw design, Face ID en dubbele cameralens heeft dit alles om de kleine iPhone te worden waar velen op hebben gewacht. Daar zul je waarschijnlijk ook meer voor moeten betalen: wij verwachten namelijk dat deze 12 mini rond de 709 euro gaat kosten.

Concluse iPhone SE 2020 tweede indruk

Apple spreekt met de iPhone SE 2020 een specifieke doelgroep aan: een doelgroep waarbij een modern design, meerdere cameralenzen en andere moderne snufjes niet hoog op het prioriteitenlijstje staat. Deze doelgroep wil ‘gewoon’ een goede, veilige, robuuste smartphone waar ze jaren mee vooruit kunnen. Dat is de iPhone SE 2020 precies: een smartphone zonder poespas, maar met alle benodigdheden om voor deze prijs een uitstekende deal te zijn.

iPhone SE 2020 kopen: check onze prijsvergelijker

Ben je na het lezen van onze iPhone SE 2020 tweede indruk overtuigd? Check dan even onze prijsvergelijker als je een iPhone SE 2002 met abonnement of een iPhone SE 2020 los wil kopen.