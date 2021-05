Review-update: iPhone SE 2020 is een jaar later nog steeds een aanrader

De iPhone SE (2020) is nu iets meer dan een jaar verkrijgbaar en dus is het tijd om opnieuw naar de smartphone te kijken. Hoe bevalt de instap-iPhone in 2021 en is hij nog steeds een aanrader? Je leest het in deze review-update.

Het is alweer een jaar geleden dat de iPhone SE 2020 het levenslicht zag. De compacte Apple-telefoon werd vorig jaar in april aangekondigd en uitgebracht en hebben we nu al een behoorlijk tijd in gebruik. Het lijkt erop dat we voorlopig geen nieuwe iPhone SE hoeven te verwachten en dus is het tijd voor de review-update.

In dit artikel bespreken we onze ervaringen nadat we het toestel lange tijd uitgebreid hebben gebruikt. Is de iPhone SE 2020 nog steeds de ideale instap-iPhone en moet je ´m in 2021 nog in huis halen? Of kun je beter gaan voor een andere iPhone? Je leest het hieronder.

Compact design en scherm blijft fijn

De iPhone SE 2020 is aan de buitenkant identiek aan de iPhone 8 en dat heeft zowel voor- als nadelen. Allereerst is de SE 2020 een heel compact toestel, waardoor je het makkelijk met één hand vasthoudt en bedient. Dat maakt de SE een ideale keuze als je niet van grote telefoons houdt en de iPhone 12 mini – die nog iets kleiner is – te duur vindt.

Je moet wel aan het formaat van de iPhone SE wennen als je hiervoor grotere smartphones hebt gebruikt. Vooral het typen op het kleine schermpje vraagt om wat oefening en het 4,7 inch-display is eigenlijk net te klein om goed van video´s en games te genieten.

Het scherm is overigens wel lekker scherp, is helder genoeg en toont beelden fraai. Een klein minpunt is dat de ververssnelheid lager is (60Hz) dan bij veel Android-concurrenten, al is dit bij de veel duurdere iPhone 12 en iPhone 12 Pro ook zo.

De dikke schermranden aan de boven- en onderkant zijn anno 2021 wel erg ouderwets. Bijna iedere smartphone – ook de allergoedkoopste – heeft inmiddels een display dat bijna de volledige voorkant vult. De iPhone SE ziet er hierdoor uit als een toestel uit het verleden en we hopen dat Apple bij de volgende versie kiest voor een modern ontwerp.

De dikke bezels hebben wel als voordeel dat onderaan een Touch ID-vingerafdrukscanner zit. Doordat we zo gewend zijn aan Face ID van recente iPhones, waren we bijna vergeten hoe goed en fijn Touch ID werkt. De vingerafdrukscanner is snel, accuraat en weigert nooit dienst. Het is niet de meest innovatieve ontgrendelingsmethode, maar wel een hele goede.

Krachtige prestaties, middelmatige accuduur

De prestaties van de iPhone SE staan anno 2021 nog steeds als een huis. De A13-chip is razendsnel, gaat nog jaren mee en draait apps en games heel vloeiend. De processor is één van de belangrijkste redenen om voor de iPhone SE te kiezen, en hij zorgt ervoor dat de iPhone een stuk sneller (en toekomstbestendiger) is dan andere toestellen in deze prijsklasse.

De A13-chip is bovendien energiezuinig. Dat is ook wel nodig, want de kleine 1821 mAh-accu gaat niet heel lang mee. Een dag zonder opladen is mogelijk, maar dan moet je de telefoon wel aan de oplader leggen.

Ben je een intensieve gebruiker, dan kun je de SE binnen een dag leeg krijgen. De iPhone XR, die op dit moment 80 euro duurder is dan de SE, gaat veel langer mee. Vooral als je gaat gamen of flink multitasken, zie je het accupercentage in rap tempo achteruit gaan.

Sinds de release van de iPhone 12 stopt Apple geen oplader meer in het doosje van de iPhone SE, maar alleen een Lightning-naar-usb-c-kabel. Het bedrijf doet dit uit milieu-overwegingen én omdat veel Apple-gebruikers nog wel een oude oplader hebben liggen die ze kunnen gebruiken.

Het ontbreken van de oplader vinden we geen ramp, maar is bij de SE 2020 extra jammer omdat dit een instap-iPhone is. Wel is het fijn dat de telefoon snelladen met 18 Watt ondersteunt, mits je over de juiste adapter beschikt. Na een half uur zit de iPhone voor de helft vol en volledig opladen duurt ook niet lang. Daarnaast is draadloos opladen aanwezig en ook dat is een fijne feature.

Enkele camera is prima, maar beperkt

In onze iPhone SE 2020 review van vorig jaar schreven we al dat het toestel niet de allerbeste camerakwaliteit biedt. Daar is een jaar logischerwijs later geen verandering in gekomen. De SE maakt prima foto´s, mits je genoeg daglicht hebt. In het donker zijn kiekjes al gauw korrelig, ook omdat er geen Nachtmodus aanwezig is.

De iPhone SE is op cameragebied dus beperkt, ook als je de smartphone vergelijkt met Android-toestellen in deze prijsklasse. Waar de iPhone maar over een enkele cameralens beschikt, hebben concurrerende toestellen er vaak meer. Een groothoeklens of zoomcamera ontbreken en daardoor is de SE minder veelzijdig. De enkele camera is gelukkig wel van goede kwaliteit.

Omdat de iPhone SE nog relatief nieuw is en hij draait op de krachtige A13-chip, kun je nog jaren rekenen op iOS-updates. Apple ondersteunt zijn toestellen doorgaans vijf tot zes jaar en dat betekent dat de SE 2020 nog wel even meegaat. Haal je het toestel nu in huis, dan hoef je je de komende jaren niet druk te maken om software-upgrades.

Dit is ook een voordeel van de iPhone SE 2020 ten opzichte van de iPhone XR, die nu nauwelijks 100 euro duurder is. Deze telefoon heeft weliswaar een moderner ontwerp, Face ID en betere accuduur, maar de ondersteuning loopt wel een jaar eerder af. Op de lange termijn is de SE daarom een interessantere keuze.

Al met al is de iPhone SE anno 2021 een prima koop, vooral als je niet het nieuwste van het nieuwste nodig hebt, maar wel een betrouwbaar toestel wil. De SE is compact, makkelijk met één hand te bedienen en razendsnel. Daarnaast is de camera prima en is het fijn dat de telefoon draadloos opladen ondersteunt.

Het design is wel flink achterhaald en de accuduur van de iPhone SE 2020 valt tegen, helemaal als je een intensieve smartphonegebruiker bent. Kun je daarmee leven en wil je niet al te veel uitgeven aan een nieuwe iPhone? Dan raden we je de SE nog steeds aan. Als je een modernere, compacte zoekt is de iPhone 12 mini het overwegen waard, maar houd er dan wel rekening mee dat je fors meer betaalt.

iPhone SE kopen: de beste deals

Ben je van plan de iPhone SE te kopen? Het instaptoestel heeft een adviesprijs van 492 euro, maar is inmiddels een paar tientjes in prijs gezakt. Daardoor betaal je nog ongeveer 450 euro. In onze prijsvergelijker zetten we de beste deals voor een losse iPhone SE en iPhone SE met abonnement voor je op een rijtje.