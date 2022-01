iPhone SE 2020 review-update: de slechtste iPhone die je kunt kopen

Met de opvolger in aantocht is het tijd voor een review-update van de iPhone SE 2020. We kunnen het jammer genoeg niet mooier maken, maar dit jaar is deze compacte smartphone echt geen aanrader meer. iPhoned legt uit waarom.

Toen de iPhone SE 2020 verscheen, waren we er behoorlijk enthousiast over. Het was een uitstekende smartphone en er was geen betere deal te vinden in deze prijsklasse. Inmiddels zijn we twee jaar verder en we weten nu dat er (zeer) binnenkort een opvolger aan zit te komen. Daarom is de iPhone SE 2020 op dit moment de slechtste iPhone die je kunt kopen.

iPhone SE 2020 design

De iPhone SE 2020 is aan de buitenkant identiek aan de iPhone 8 en dat zorgt ervoor dat hij er behoorlijk gedateerd eruit ziet. De dikke schermranden aan de boven- en onderkant zijn anno 2022 erg ouderwets. Bijna iedere andere smartphone heeft inmiddels een display dat bijna de volledige voorkant vult. Verder heeft de iPhone SE nog een functie van de iPhone 8: Touch ID. Het toestel is dus uitgerust met een fysieke homeknop. Deze zit onderaan, net als bij de iPhone 8.

Het design gaat volgens de laatste geruchten echter niet veranderen bij de opvolger, iPhone SE 2022. Dus daar moet je het ook met de toekomstige versie van deze instap-iPhone mee doen.

De iPhone SE draait op de A13-chip, die je kent van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Apple ondersteunt zijn toestellen doorgaans vijf tot zes jaar en dat betekent dat de SE 2020 nog wel een paar jaar meegaat.

Snelladen en draadloos opladen

Daarnaast is het fijn dat de iPhone SE 2020 snelladen ondersteunt, mits je over de juiste adapter beschikt. Na een half uur zit de iPhone voor de helft vol en volledig opladen duurt ook niet lang. Verder is draadloos opladen aanwezig en ook dat is een welkome feature.

Compact, maar soms net té klein

De iPhone SE 2020 is vooral een heel compact toestel, waardoor je hem makkelijk met één hand vasthoudt en bedient. Maar het typen op het kleine schermpje vraagt om wat oefening en het 4,7 inch-display is eigenlijk net te klein om goed van video´s en games te genieten. Daarnaast merk je ook tijdens het surfen dat het scherm soms echt aan de kleine kant is en dat sommige websites niet meer voor deze kleine schermen geoptimaliseerd zijn.

iPhone SE 2020 camera

De SE maakt redelijke foto´s, mits je genoeg daglicht hebt. In het donker zijn kiekjes al snel korrelig, ook omdat er geen Nachtmodus aanwezig is. Wel kun je portretfoto’s maken waarbij de iPhone mensen herkent en de achtergrond onscherp maakt. Dat levert nog steeds een tof effect op.

iPhone SE 2020 versus iPhone SE 2022

Het is belangrijk om stil te staan bij de opvolger van de iPhone SE 2020: de iPhone SE 2022. Er gaat op het eerste gezicht niet heel veel veranderen aan de jongste telg van de iPhone SE-familie. Maar de aanpassingen die Apple waarschijnlijk gaat doorvoeren zorgen er wel voor dat je de oude iPhone SE eigenlijk niet meer moet kopen in 2022.

De iPhone SE 2022 krijgt naar alle waarschijnlijkheid exact hetzelfde ontwerp als de huidige versie. Maar de belangrijkste veranderingen vind je onder de motorkap. Dit zijn een krachtigere A15 Bionic-chip en ondersteuning voor 5G, die de instap-iPhone stukken toekomstbestendiger maakt.

Daarnaast verwachten we dat de adviesprijs onveranderd blijft. Dit zou betekenen dat iPhone SE 2022 een startprijs heeft van 489 euro. Daarmee heeft de SE een hele scherpe prijs, terwijl hij met de A15 en 5G-ondersteuning helemaal bij de tijd is.

De prijs van een nieuwe iPhone SE 2020 is een paar tientjes gezakt, naar 442,95 euro. Maar zelfs dan is het prijsverschil nog veel te laag om niet eventjes te wachten en voor de iPhone SE 2022 te kiezen

Conclusie

In 2021 was de iPhone SE 2020 nog een prima koop. Maar in 2022 weten we dat er (zeer) binnenkort een nieuwe iPhone SE 2022 aan zit te komen. Daarom kun je beter de iPhone SE van twee jaar geleden links laten liggen en nog eventjes wachten. Voor een nieuwe iPhone SE 2022 betaal je straks ongeveer evenveel als de oudere iPhone SE uit 2020, maar je krijgt een krachtigere A15 Bionic-chip en 5G-ondersteuning. Dit maakt de nieuwe instap-iPhone een stuk toekomstbestendiger. Het is alleen jammer dat het design van de iPhone SE 2020 en 2022 inmiddels behoorlijk achterhaald is. Daarnaast is het scherm echt klein en dat merk je vooral tijdens het surfen. Zoek je daarom een moderne en compacte smartphone met een iets groter scherm? Dan is de iPhone 13 mini het overwegen waard, maar houd er dan wel rekening mee dat je een stuk meer moet betalen.