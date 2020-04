De eerste echte instap-iPhone sinds 2016 is hier en wij hebben hem getest. In onze iPhone SE 2020 eerste indruk lees je dat het toestel direct laat zien waar hij in uitblinkt.



iPhone SE 2020 eerste indruk

Jarenlang hebben fans erop gewacht en minstens zolang hebben we er op iPhoned geruchten over geschreven: de opvolger van de iPhone SE duikt al jaren op in geruchten maar kwam keer op keer niet uit. Ondertussen probeerde Apple op andere manieren een ‘budgetmodel’ te introduceren. Eerst in de vorm van de iPhone XR en daarna de iPhone 11.

Het probleem was dat dit nog steeds aardig prijzige smartphones waren, met talloze Android- en refurbished-alternatieven waarmee je voor een stuk minder geld toch een goede smartphone in huis kon halen. Dat is helemaal anders nu Apple de iPhone SE 2020 verkoopt: voor 489 euro haal je nu een gloednieuwe iPhone in huis die de kracht heeft van de iPhone 11.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Design: oud van buiten, nieuw van binnen

Dat de nieuwe SE qua kracht niet onderdoet voor de iPhone 11 zou je niet zeggen als je het toestel voor het eerst ziet. Wat het design betreft is het toestel aan de voorkant namelijk niet te onderscheiden van de iPhone 8, inclusief de forse schermranden aan de boven- en onderkant en de Touch ID-sensor. Geen Face ID en Animoji dus op dit toestel, waarover later meer.

Aan de achterkant is er wel het een en ander veranderd. Zo is het Apple-logo naar het midden geschoven, net zoals de iPhone 11-serie. Apple noemt het design van de iPhone SE 2020 dan ook ‘vertrouwd’, al zou het woordje ‘ouderwets’ hier wellicht beter passen: een nieuwe smartphone die in 2020 verschijnt met dergelijke grote schermranden voelt namelijk alles behalve modern. Gelukkig maar dat er aan de binnenkant meer aan de hand is.

Eerste indruk: van groot naar klein

Voordat de SE 2020 op mijn deurmat plofte gebruikte ik al maanden de iPhone 11 Pro Max, de grootste iPhone die Apple ooit gemaakt heeft met een 6,5 inch scherm. De stap terug naar een iPhone met een 4,7 inch display is dan ook een flinke.

Hoewel de nieuwe SE een stuk groter is dan de originele SE (die het design van de iPhone 5S had), voelt het apparaat anno 2020 opvallend licht en compact in je handen. De forse schermranden zorgen ervoor dat het apparaat nog steeds niet klein is, maar het scherm is dat zeker wel.

Dat heeft voor- en nadelen. Zo is de iPhone SE 2020 prima met een hand te bedienen en stop je hem gemakkelijk in je broekzak. Wat nog het meeste opviel was hoe gemakkelijk je ook de bovenste hoekjes van het scherm kunt bereiken met een hand. Dat maakt de SE 2020 een heel prettig toestel om te gebruiken, waar de A13-chip ook een belangrijke rol in speelt.

A13-chip blaast alle concurrentie weg

Ondanks het wat verouderde iPhone 8-ontwerp, draait de SE 2020 op dezelfde A13-chip als de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Dat is meteen een van de sterkste punten van dit toestel en waarmee hij zich in een klap van alle concurrenten in deze prijsklasse onderscheidt. Allereerst mag deze chip zich de snelste en best presterende chip van het moment noemen, die nu dus in een smartphone van 489 zit. Daarnaast betekent dit dat de SE 2020 jarenlang verzekerd is van software-updates en de nieuwste iOS-functies.

Deze snelheid merk je direct, ook in de korte periode dat we het toestel gebruikt hebben. De iPhone SE 2020 is razendsnel, of je nu door verschillende apps heen bladert of een spel opstart. Het zal ons niet verbazen als dit de allersnelste en best presenterende smartphone is die je voor deze prijs in huis kunt halen.

Touch ID: een verrassend fijn weerzien

Het gebrek aan Face ID gezichtsherkenning heeft wel een bijkomend voordeel: het is de eerste keer in lange tijd dat Apple weer een Touch ID-knop in een iPhone heeft gestopt. De herkenbare vingerafdrukscanner is ongewijzigd van degene die we kennen uit de iPhone 8.

Door je vinger op de sensor te leggen herkent het toestel je vingerafdruk, zodat je er de iPhone mee kunt ontgrendelen, mee kunt inloggen in je wachtwoord-app of betalingen mee kunt doen met Apple Pay. Hoewel ik inmiddels gewend ben aan Face ID, valt me op hoe snel Touch ID is in gebruik.

Door de SE al op te pakken met je vinger op de scanner is het toestel al ontgrendeld voordat je hem voor je gezicht houdt. Kijk je puur naar snelheid, dan lijkt Touch ID dus een tikkeltje sneller te zijn dan de Face ID-camera.

Camera: terug naar de enkele cameralens

De nieuwe SE is uitgerust met een enkele cameralens op de achterkant, waardoor het toestel een aantal functies niet heeft die de iPhone 11 en 11 Pro zo goed maken. Zo ondersteunt deze camera niet de nachtmodus van Apple, waardoor foto’s in een ruimte met weinig licht niet softwarematig verbeterd worden. Wel kun je Portretfoto’s maken, omdat de SE dankzij machine learning de voorgrond en achtergrond van een foto kan onderscheiden. Daardoor kun je mensen die je fotografeert mooi vastleggen en er wat mooie effecten aan toevoegen.

Daardoor komt de iPhone SE 2020 camera na een eerste indruk vooral in de buurt van die van de iPhone XR. Dat toestel had ook een enkele cameralens maar ondersteunt ook dankzij de software de portretstand. Daardoor hebben de duurdere iPhone 11 en 11 Pro zichtbaar betere camerakwaliteit, maar dat neemt niet weg dat deze iPhone prima foto’s maakt.

De testfoto’s die we gemaakt hebben tonen realistische belichting en neemt ook kleine details in een foto mee. Ook bij het maken van video is de SE 2020 uitstekend en laat hij weer goed zien waarom Apple altijd zo goed scoort op het gebied van videokwaliteit. Als we weer naar het prijskaartje kijken, is de camera daarmee erg compleet en kwalitatief goed. Al gaan we de komende week nog veel meer foto’s en video’s maken om hier meer over te kunnen zeggen in de definitieve review.

Accuduur en draadloos opladen

Omdat we de iPhone SE 2020 pas een dag in gebruik hebben, kunnen we nog niet zoveel zeggen over de accuduur. Daar vertellen we je over een week meer over in onze definitieve review. Wel is het handig dat dit toestel ook draadloos opladen ondersteunt.

De glazen achterkant maakt dit mogelijk, waardoor je het toestel op een Qi-lader kunt leggen om de accu bij te vullen. Ook ondersteunt de SE 2020 snelladen, al moet je hier wel een betere adapter voor kopen dan degene die in de doos meegeleverd wordt. Een beetje jammer, maar aangezien Apple zelfs de duurdere iPhone 11 ook deze langzame oplader meegeeft viel dit te verwachten.

Conclusie iPhone SE 2020 eerste indruk

De iPhone SE 2020 is niet de beste iPhone die Apple ooit gemaakt heeft, maar mogelijk wel degene met de beste prijs kwaliteitverhouding. Vanaf 489 euro haal je een iPhone in huis met een prima camera, razendsnelle specs, draadloos opladen en een gegarandeerde software-ondersteuning van jaren. Dat maakt het heel lastig om een beter alternatief te vinden, zelfs als je naar de doorgaans goedkopere Android-concurrentie kijkt. De komende week gaan we de SE 2020 uitgebreid testen, dus houd iPhoned in de gaten voor onze definitieve (video)review.

iPhone SE 2020 kopen

Ben je na het lezen van onze iPhone SE 2020 eerste indruk overtuigd? Check dan onze prijsvergelijker voor alle iPhone SE 2020 met abonnement en iPhone SE 2020 los toestel deals. Deze vergelijker wordt continu bijgewerkt, zodat je altijd op de hoogte bent van de meest recente levertijd.

iPhone SE 2020 Welke iPhone SE 2020 wil je? Selecteer: 64GB 128GB 256GB Nieuw los vanaf € 489,00 iPhone SE 2020 met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 27,00 p/m Abo: € 7,50 p/m Toestel: € 19,50 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen