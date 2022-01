Review-update: iPhone 12 Pro Max in 2022

Met de nieuwe iPhone 13 Pro Max zou je soms bijna het vorige paradepaardje van Apple vergeten. Is de iPhone 12 Pro Max ook in 2022 nog steeds de moeite waard of zijn er inmiddels betere alternatieven? Dat vertelt iPhoned je in deze review-update!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 12 Pro Max was de grootste en beste iPhone die Apple in 2020 heeft uitgebracht. Inmiddels is de opvolger (de iPhone 13 Pro Max) ook alweer een tijdje uit. In dit artikel lees je of het in 2022 nog steeds de moeite waard is om de iPhone 12 Pro Max te kopen.

iPhone 12 Pro Max snelheid: helemaal prima

De iPhone 12 Pro Max heeft een A14-chip en deze chip debuteerde in de iPad Air 2020. Inmiddels is er al een A15-chip verschenen, maar de iPhone 12 Pro Max is nog steeds razendsnel. Dat neemt niet weg dat de nieuwe iPhone 13 Pro Max (met die nieuwe A15-chip) toch net wat ‘snappier’ aanvoelt. Dit merk je echter alleen wanneer je beide toestellen naast elkaar houdt.

Hele zware applicaties, zoals de games MARVEL Future Revolution en Genshin Impact draait de iPhone 12 Pro Max nog steeds zijn hand niet voor om. Maar als hij het zwaar krijgt wordt het toestel wel wat warmer. De warmte is niet zo’n probleem, maar je merkt het ook aan het scherm. Ter bescherming wordt de helderheid dan omlaag gezet en soms is dat best vervelend (vooral op zonnige dagen). De iPhone 13 Pro (Max) heeft hier minder last van.

Uiteraard kan de iPhone 12 ook overweg met het nieuwste besturingssysteem: iOS 15. We verwachten dat het toestel nog zeker vier jaar software-updates krijgt, dus je kan nog wel eventjes vooruit!

Accuduur: zeker genoeg voor een dag

De accuduur van de iPhone 12 Pro Max is prima en je doet makkelijk een volle dag met één acculading. Gemiddeld haal je zo’n 9 uur als je de iPhone de hele tijd gebruikt (en niet superzware apps draait). De nieuwe iPhone 13 Pro Max doet hier nog een schepje bovenop en laat zien dat hij wel 11 uur lang vooruit kan met een enkele acculading bij constant gebruik.

iPhone 12 Pro Max: geen Promotion-scherm

Dit heeft vooral te maken met het Promotion-scherm. Hiermee kan het beeld van iPhone 13 Pro (Max) 120 keer per seconde verversen. De iPhone 12 Pro Max heeft een standaard oled-scherm van 60 Hz en kan dat dus niet. Promotion zorgt er ook voor dat bewegingen (zoals het swipen) net wat vloeiender gaan. Dit valt echter alleen op als je beide toestellen gebruikt. Anders

iPhone 12 Pro Max-camera: nét niet meer de beste

Wanneer je een iPhone 12 Pro Max koopt, heb je een drievoudige camera achterop en de beschikking over de LiDAR-scanner. Deze sensor is ideaal voor het maken van bijvoorbeeld portretfoto’s, omdat hij uitblinkt in het inschatten van dieptes.

De camera krijgt verder ondersteuning van een groothoeklens (handig voor het maken van groepsfoto’s) en een telelens. Laatstgenoemde is erg fijn voor het inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De optische zoom gaat tot 5x, en dat is slechts heel iets lager dan de 6x optische zoom van de iPhone 13 Pro Max.

Wel ProRAW, geen ProRes-video

Fervente smartphonefotografen kunnen daarnaast met Apple ProRAW nóg meer kwaliteit uit de lenzen persen. Wat wel ontbreekt: fotografische stijlen heeft de iPhone 12 Pro Max niet. Daarnaast is de optie om een ProRes-video te maken ook niet aanwezig bij de oudere iPhone.

Ook bij het maken van nachtfoto’s laat de camera van de iPhone 12 Pro Max nog steeds zijn goede kant zien. De foto’s zien er nog steeds uitstekend uit, alleen shots die je maakt met de groothoeklens zijn wat korrelig. Wat wel ontbreekt is de macrozoom-functie van de iPhone 13 Pro (Max). Maar ook daar is wat aan te doen …

Lees meer: Macrofoto’s maken met je iPhone, lukt ook prima zonder iPhone 13

iPhone 12 Pro Max kopen: is dat nog verstandig?

In 2022 is de iPhone 12 Pro Max nog steeds een van de beste iPhones die te koop is. Vooral bij de refurbished prijzen is er vaak nog een aardig prijsvoordeel te halen wanneer je niet per se de nieuwste iPhone 13 Pro Max wilt.

Bij de nieuwprijzen ligt het allemaal wat genuanceerder, want er zit soms net geen 100 euro verschil tussen een nieuwe iPhone 12 Pro Max en een iPhone 13 Pro Max. En in dat geval is het toch slimmer om voor het nieuwste toestel te gaan.

iPhone SE 2022: stuk goedkoper, slechtere camera

Wil je een oerdegelijke iPhone die een stuk gunstiger is geprijsd? Dat is het verstandig om nog even te wachten op de nieuwe iPhone SE 2022, die Apple waarschijnlijk in maart of april uitbrengt. Dit toestel is goedkoper (waarschijnlijk gaat o’n 489 euro kosten) en er zit vermoedelijk een A15 Bionic-chip in, met 5G-ondersteuning. Alleen krijgt de iPhone SE 2022 niet zo’n goede camera als de iPhone 12 Pro Max en is het scherm wel een stukkie kleiner.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Conclusie iPhone 11 in 2022 review

De iPhone 12 Pro Max kan in 2022 nog prima mee. Het paradepaardje van 2020 houdt op veel vlakken zelfs de nieuwe iPhone 13 Pro Max nog behoorlijk bij. Je mist een paar functies ten opzichte van de iPhone 13 Pro Max en dat is jammer, maar dat maakt het toestel niet meteen verouderd. Het prijsverschil met een nieuwe iPhone 13 Pro Max is echter zo klein (vaak minder dan 100 euro) dat je er goed aan doet om dan toch voor het nieuwste toestel van Apple te gaan.