De iPhone 8 is anno nu een prima instapmodel, maar de tijd begint wel te dringen. De software-ondersteuning loopt namelijk op zijn eind. In deze review-update bespreken we voor wie het zinvol is om de iPhone 8 in 2021 te kopen.

iPhones gaan naar verhouding ontzettend lang mee. Daar waar veel Android-smartphones na twee tot drie jaar geen updates meer krijgen, kun je met een Apple-telefoon tot wel vijf jaar vooruit. Omdat niet iedereen de nieuwste iPhone hoeft checkt de redactie van iPhoned jaarlijks of oudere toestellen nog de moeite waard zijn.

Welkom bij de rubriek review-updates! Ditmaal is de iPhone 8 aan de beurt, een toestel dat gelijktijdig met de iPhone X in 2017 geïntroduceerd werd. In aanloop naar kerst nemen we alle Apple-telefoons van afgelopen jaren onder de loep en de eerste review-updates staan al online:

Vertrouwd design heeft één voordeel

Toen de iPhone 8 werd aangekondigd sneeuwde het toestel behoorlijk onder, want we hadden het vooral over het ontwerp van de iPhone X. Dit toestel zorgde met zijn innovatieve ontwerp destijds voor een aardverschuiving en was met recht de vreemde eend in de bijt.

Anno nu zijn de rollen omgedraaid. Sinds de iPhone X zien alle Apple-telefoons er met hun voorkantvullende schermen en inkepingen voor Face ID er ongeveer hetzelfde uit. Grote uitzondering is de iPhone SE, die eerder dit jaar vernieuwd werd. Dit toestel lijkt namelijk sprekend op het lijdend voorwerp van deze review-update.

Over smaak valt natuurlijk niet te twisten, maar de iPhone 8 oogt tegenwoordig gedateerd. Dat komt met name door de forse bezels (schermranden), waardoor het effectief gebruikte display naar ratio vrij klein is. Wanneer je echter nog nooit een telefoon met voorkantvullend scherm hebt gehad is dit een triviaal minpunt.

Daartegenover heeft het toestel dankzij deze forse bezels wel één voordeel. Er is namelijk genoeg ruimte voor een fysieke Touch ID-scanner onder het scherm. Zo kun je het toestel met je vinger ontgrendelen en hoef je dus niet te hannesen met Face ID, wat tegenwoordig geen onnodige luxe is met alle mondkapjes.

Hardware komt prima mee, maar accuduur is minder

Alhoewel de buitenkant van de iPhone 8 een beetje ouderwets oogt, is de binnenkant dat zeker niet. Het toestel wordt namelijk aangestuurd door de A11-chip, die ook in de iPhone X en iPhone 8 Plus zit. Inmiddels is deze chip niet meer de snelste, maar in het dagelijks gebruik is de iPhone 8 snel genoeg voor alledaagse taken als browsen, internetten en social media.

Ook grafisch zwaardere taken, zoals het spelen van games, gaat het toestel prima af. Je kunt recente games als Brawl Stars en Mario Kart zonder problemen spelen. Bovendien openen apps snel, heeft iOS 14 ervoor gezorgd dat de camera-app sneller opent dan voorheen en reageert de Touch ID-scanner vlotjes.

Een duidelijk nadeel van de iPhone 8 is de accuduur. Wanneer je het toestel slechts gebruikt voor wat alledaagse taken kom je de dag wel door, maar zodra je YouTube-filmpjes en games gaat spelen moet ‘ie aan het begin van de avond echt wel even bijladen.

Ook de oplaadsnelheid is door de tijd ingehaald. Het toestel ondersteunt snelladen (met 18 Watt), maar wordt standaard met een 5 Watt-lader geleverd. Dat was anno 2017 al niet heel snel en tegenwoordig is zo’n oplaadsnelheid niets minder dan gênant. Je kunt wat ons betreft daarom het best nog een losse (snellere) adapter aanschaffen.

Enkele camera voelt verouderd aan

De camera van de iPhone 8 kan overdag prima meekomen, maar heeft het in de avond beduidend zwaarder dan zijn jongere broertjes, zoals de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Het toestel heeft namelijk geen Nachtmodus, een functie die ervoor zorgt dat je ook in de nachtelijke uurtjes degelijke kiekjes maakt. Ook een Portretmodus ontbreekt.

Al met al is de camera van de iPhone 8 dus beduidend minder veelzijdig dan nieuwere modellen. Dat gezegd hebbende, de enkele 12 megapixel-lens achterop maakt namelijk degelijke foto’s. Vooral wanneer je met veel daglicht fotografeert slaat de camera een hoop detail op. Hetzelfde geldt voor de 7 megapixel-selfiecamera.

Prijs

Apple zelf verkoopt de iPhone 8 niet meer, maar genoeg webshops hebben het toestel nog op voorraad. Een nieuwe, losse iPhone 8 kost op moment van schrijven bij hen ongeveer 500 euro. Voor dat geld raden wij het toestel niet aan. Wanneer je een dergelijk budget hebt kun je dan bijvoorbeeld beter voor de iPhone SE uit 2020 gaan, die bij 489 euro begint.

Een refurbished iPhone 8 is echter een stuk gunstiger geprijsd. Afhankelijk van de uiterlijke conditie ben je tussen de 250 en 330 euro kwijt. Dat is een redelijke prijs, want de iPhone 8 kan nog wel een paar jaar mee. Doorgaans ondersteunt Apple haar telefoons zo’n vier tot vijf jaar met software-updates. De iPhone 8 zou in dat geval in ieder geval iOS 15 en misschien iOS 16 nog meepakken.

Conclusie iPhone 8 in 2021 review

De iPhone 8 is anno 2021 een degelijk Apple-instaptoestel. Wanneer je niet per se het nieuwste van het nieuwste zoekt en wil checken of de iPhone iets voor jou is, doe je met de iPhone 8 een relatief betaalbare aankoop. De tijd begint langzamerhand wel te dringen, want het staat zo goed als vast dat de software-ondersteuning in 2022 stopt.

Wil je je telefoon langer dan een à twee jaar gebruiken? Dan kun je beter voor de iPhone SE gaan. Die is sneller en in alles beter dan de iPhone 8, maar heeft wel hetzelfde design. Ook beschikt het toestel over Touch ID, de vertrouwde vingerafdrukscanner die door sommige Apple-fans gekoesterd wordt.

iPhone 8 kopen

Wil je de iPhone 8 kopen? Dat kan. Een losse iPhone 8 is zowel nieuw als refurbished verkrijgbaar. Bij laatstgenoemde optie is het toestel eerder in gebruik geweest, maar verkeert technisch in nieuwstaat. Uiteraard kun je de iPhone 8 ook met abonnement aanschaffen. Je hebt keuze uit vier kleuren: goud, spacegrijs, rood en zilver.