De iPhone 7 kwam in 2016 op de markt. Als je goed zoekt, kun je hem nog steeds in de winkel vinden. Daar moet je hem ook lekker laten liggen. De nieuwe iPhone SE is een veel betere en uiteindelijk zelfs goedkopere keuze.

Lees verder na de advertentie.

Elk jaar een nieuwe iPhone kopen is wel leuk, maar zeker niet noodzakelijk. Apple ondersteunt zijn smartphones immers heel lang. Vier of zelfs vijf jaar grote updates zijn eerder regel dan uitzondering. Ook zijn de chips zo snel dat iPhones niet gauw traag aanvoelen.

Daarom testen we ieder jaar alle iPhones die nog op de meest recente iOS-versie draaien. Eerder keken we al naar de iPhone 6S en de iPhone SE. Nu is het de beurt aan de iPhone 7. De komende dagen publiceren we ook review-updates van de iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, iPhone 11 en de iPhone 11 Pro.

De iPhone 7 in 2021: oud en vertrouwd

De iPhone 7 heeft misschien wel het meest herkenbare iPhone-ontwerp ooit. Het 4,7 inch-scherm met de grote bezels en de fysieke thuisknop met Touch ID zagen we voor het eerst op de iPhone 6. Apple voerde slechts minimale aanpassingen door voor de iPhone 6S, 7, 8 en de nieuwe iPhone SE. Er zijn dus gigantisch veel exemplaren van dit model iPhone in omloop.

Over smaak valt niet te twisten, maar ik vind het de saaiste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. Hij ontbeert het industriële design van de iPhone 4 en 5, maar straalt ook niet de luxe uit van de iPhone X en nieuwer. De iPhone 7 is, zeker voor Apples doen, nogal gewoontjes. De enorme schermranden doen daarnaast gedateerd aan en je moet het stellen zonder Face ID en draadloos opladen.

Het bescheiden formaat van de iPhone 7 is wel erg geschikt voor wie een functionele telefoon wil. Bellen, appen, mailen en een beetje surfen gaat prima. Dit formaat smartphone is bovendien ideaal om met één hand te bedienen. Als je echter meer van je telefoon verlangt, is de iPhone 7 anno 2021 simpelweg te klein. Video’s kijken of gamen is geen pretje, zeker niet als je inmiddels een grotere smartphone gewend bent.

Over snelheid niets te klagen

We zeiden het al eerder: de chips die Apple in zijn iPhones stopt zijn erg snel. De iPhone 7 is inmiddels dik vier jaar oud, maar doet qua prestaties niet onder voor een mid-range Android-toestel als de OnePlus Nord. Apps openen vlug en ook switchen tussen bijvoorbeeld je mail en de camera verloopt zonder stotteringen.

De iPhone 7 verraadt zijn leeftijd wel als je zware websites bezoekt. Halverwege begint het scrollen dan wat stroperig te worden. Ook als je regelmatig minutenlang door Instragam struint, zul je merken dat foto’s steeds moeizamer laden. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat zelfs moderne high-end smartphones soms moeite hebben met sociale media.

Eenvoudige spelletjes als Candy Crash lopen natuurlijk prima op de iPhone 7, maar ook intensieve games als Call of Duty: Mobile kun je gewoon nog spelen. Je merkt dan wel dat dit soort games is ontworpen voor grotere schermen. Het is geen pretje om langer dan tien minuten oorlog te voeren op het kleine display van de iPhone 7.

Apple heeft de laatste jaren grote sprongen gemaakt op het gebied van accuduur. Als je alleen wat mailt, appt en af en toe een foto schiet, kom je met de iPhone 7 de dag wel door. Bij intensiever gebruik zul je waarschijnlijk tussentijds moeten bijladen.

Camera voldoet, maar niets meer

Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar vier jaar geleden hadden de meeste smartphones slechts één camera op de achterkant. De iPhone 7 was er zo eentje. Inmiddels hebben zelfs Apples instappers vaak twee lenzen en de Pro-modellen wel drie.

Erg flexibel ben je dus niet met de iPhone 7. Je mist de ultragroothoeklens van bijvoorbeeld de iPhone 12 en ook een telelens om mee in te zoomen ontbreekt. Sterker nog: er zit zelfs geen softwarematige portretmodus op de iPhone 7. De nieuwe iPhone SE heeft die wel, waardoor je de achtergrond van je foto’s automatisch onscherp kunt maken.

De iPhone 7 beschikt wel over een hdr-modus. Die zorgt voor redelijk gelijkmatig belichte kiekjes, maar is niet zo effectief als Smart HDR 3 op de nieuwste iPhones. Daarnaast heb je de mogelijk om panorama’s te maken. Dat werkt over het algemeen prima.

De kwaliteit van de foto’s voldoet voor simpele snapshots, maar veel meer moet je er niet van verwachten. Vooral bij minder licht is het verschil met modernere smartphones enorm. De iPhone 7 spuwt dan donkere foto’s uit met weinig contrast en detail.

Prijs: Goedkoop en toch te duur

Er zijn best wat winkels die de iPhone 7 nog verkopen. De prijs is het afgelopen jaar licht gedaald en ligt nu rond de 325 euro. Aangezien je al een iPhone SE scoort voor rond de 400 euro is het moeilijk om de iPhone 7 in 2021 aan te bevelen. De SE ziet er hetzelfde uit, maar heeft een drie generaties nieuwere chip, zal veel langer software-updates blijven ontvangen en maakt mooiere foto’s. Ook kun je de SE wél draadloos opladen.

Stel je je tevreden met een refurbished iPhone? Je vindt tegenwoordig een zo goed als nieuwe iPhone 7 voor ongeveer 200 euro. Aangezien de iPhone 7 nog hooguit één versie-update van iOS krijgt, is dat ook wel de maximale prijs die wij voor het toestel zouden betalen.

Conclusie iPhone 7 in 2021 review

De iPhone 7 loopt in 2021 op zijn laatste benen. Het toestel is nog steeds rap genoeg voor dagelijks gebruik, maar zal niet lang meer worden ondersteund door Apple. Ook is de accuduur beperkt in vergelijking met moderne telefoons. De belangrijkste reden om de iPhone 7 af te raden is echter zijn jongere broertje. Als je op zoek bent naar een kleine en relatief goedkope smartphone kun je beter naar de iPhone SE kijken. Hij is weliswaar een paar tientjes duurder, maar zal ook veel langer meegaan. Daardoor is de SE niet alleen een betere, maar uiteindelijk ook goedkopere keuze. Je hoeft hem immers minder snel te vervangen.

Pluspunten iPhone 7 Nog steeds snel genoeg voor dagelijks gebruik

Nog steeds snel genoeg voor dagelijks gebruik Handzaam formaat Minpunten iPhone 7 Krijgt nog hooguit één nieuwe versie van iOS

Krijgt nog hooguit één nieuwe versie van iOS De accuduur is ondermaats

De accuduur is ondermaats De camera is gedateerd

De camera is gedateerd De iPhone SE is niet veel duurder, maar een stuk toekomstbestendiger

iPhone 7 kopen

Wil je na het lezen van deze review-update toch een losse iPhone 7 kopen? Check dan onze prijsvergelijker voor de beste deals. Ook helpen we je op weg als je een iPhone 7 met abonnement wil. Heb je een beperkt budget? Overweeg dan om een refurbished iPhone 7 aan te schaffen.