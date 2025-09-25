iPhone 17 review: de normale iPhone is stiekem een Pro geworden

Apple heeft de iPhone 17 uitgebracht en heeft een aantal langverwachte functies bij de iPhone geïntroduceerd. Heb je dit jaar nog wel een iPhone 17 Pro nodig? Dat lees je in onze review van de iPhone 17!

iPhone 17 review

Apple heeft de iPhone 17 onthuld! De ‘normale’ iPhone van 2025 heeft een aantal langverwachte updates gekregen. Heb je dit jaar nog wel een iPhone 17 Pro nodig, of is het basismodel meer dan voldoende? En voor welke prijzen haal je de nieuwste iPhone? Wij vertellen het in deze review van de iPhone 17!

Snellere A19-chip

De iPhone 17 is voorzien van een nieuwe chip. Waar lange tijd geruchten gingen dat de iPhone 17 een A18-chip zou krijgen, heeft Apple tóch voor de nieuwste processor gekozen. Het toestel draait op de A19-chip en daar zijn we erg blij mee. Met de nieuwe processor werkt de telefoon ontzettend soepel en heeft het apparaat geen moeite met zware taken. Door de aluminium behuizing merken we ook dat de telefoon niet te warm wordt bij het verwerken van zwaardere opdrachten.

Misschien nog wel belangrijker is de ondersteuning voor Apple Intelligence en de nieuwste iOS-functies. Met de A19-chip weten we zeker dat de telefoon de komende jaren werkt met alle updates voor de iPhone en in oktober wordt uitgebreid met de Nederlandse versie van Apple Intelligence. Dat betekent dat je iPhone er veel meer functies bij krijgt, waardoor de iPhone 17 binnenkort nóg beter wordt.

Zelfde prijs, meer opslagruimte

De nieuwe processor is niet de enige belangrijke verandering van de iPhone 17, want je krijgt standaard veel meer opslagruimte. Waar je bij de iPhone 16 128 GB krijgt, is dat bij de iPhone 17 maar liefst 256 GB aan opslagruimte. Dat is een grote verbetering, die we gelukkig niet terugzien in de prijs. Apple hanteert bij de iPhone 17 dezelfde startprijs als bij de reguliere iPhone van 2024, terwijl je dubbel zoveel opslagruimte krijgt.

We zijn erg te spreken over de verdubbeling van de opslagruimte van het basismodel, zeker aangezien we dit niet terugzien in de prijs. Toch is 256 GB aan opslagruimte geen overbodige luxe wat ons betreft, omdat apps en programma’s steeds groter worden. Zo heb je dus ook steeds meer opslagruimte nodig, dat is bij de iPhone 17 gelukkig geen probleem.

Scherm maakt een grote stap

Het scherm van de iPhone 17 heeft een hele grote update gekregen. Dat is letterlijk zo, want de iPhone 17 heeft een 6,3-inch scherm. Bij de iPhone 16 was dit nog een 6,1-inch scherm, waardoor de nieuwe iPhone iets groter is. In praktijk merken we dat amper, de telefoon is nog steeds prettig om vast te houden en wordt niet lomper door het grotere scherm. Dit grotere schermformaat zorgt er wel voor dat je onbewust iets meer ruimte hebt op het display, dat volgens ons een mooi voordeel is.

Apple heeft de iPhone 17 voorzien van een ProMotion-scherm, dat een verversingssnelheid heeft van 120Hz. De Pro-modellen beschikken al sinds 2021 over deze techniek, maar dat geldt nu voor het eerst ook voor de reguliere iPhone. Het is een enorme verbetering waar veel gebruikers al lang op wachten, want de telefoon heeft hiermee eindelijk ondersteuning voor always-on. Dat werkt vooral prettig bij de stand-by modus, die je iPhone transformeert in een wekker.

Always-on bij de iPhone 17.

We merken de voordelen van ProMotion vooral bij animaties, die draaien soepeler op het verbeterde scherm. Ook voelt de iPhone sneller aan door de nieuwe schermtechniek. We vonden het hoog tijd dat de iPhone standaard met ProMotion komt, want goedkopere Android-apparaten hebben al jaren een verversingssnelheid van 120Hz. Nu krijg je dat dus ook bij iedere iPhone, want je hebt dit jaar geen iPhone 17 Pro nodig voor een ProMotion-scherm. Deze verbetering is wat ons betreft een enorm pluspunt voor de iPhone 17.

De iPhone 17 is verder voorzien van een sterker scherm, omdat Apple gebruik heeft gemaakt van Ceramic Shield 2-glas. Volgens Apple is dit glas tot drie keer beter beschermd tegen krasjes. We hebben dit niet uitvoerig durven te testen voor deze review, maar kunnen wel zeggen dat het scherm na een aantal dagen intensief gebruik nog zonder beschadigingen is.

Camera’s van een hoger niveau

Vind je de camera van je volgende iPhone belangrijk? In dat geval heeft de iPhone 17 een belangrijke verbetering gekregen. Het is de eerste normale iPhone met twee 48-megapixelcamera’s. want de ultragroothoeklens heeft een grote stap gemaakt. Dit was bij de iPhone 16 een 12-megapixelcamera, maar is bij de iPhone 17 een 48-megapixelcamera geworden. Een soortgelijke lens zagen we eerder al bij de Pro-modellen.

Dat betekent dat je nu standaard foto’s en video’s maakt in een hogere resolutie. Net als de Pro-modellen heeft de iPhone 17 alleen nog maar 48-megapixelcamera’s aan de achterzijde. Standaard worden foto’s gemaakt in 24 megapixel om opslagruimte te besparen, maar je ook voor 48 megapixel kiezen. We merken deze hogere resolutie wel degelijk, want afbeeldingen en video’s worden veel minder snel korrelig.

iPhone 16. iPhone 17.

Aan de voorkant zien we eveneens een verbeterde camera, want de frontcamera heeft eindelijk 18 megapixel. Apple heeft deze camera voor het eerst sinds de iPhone 11 aangepast. De nieuwe lens biedt ondersteuning voor Middelpunt, zodat je altijd in het midden van het beeld wordt getoond. Misschien nog wel leuker: je kunt nu ook landschapsfoto’s maken terwijl je de iPhone rechtop houdt. Bij eerdere iPhones moest je het toestel daar nog voor draaien.

We zijn zeer te spreken over de verbeterde camera’s van de iPhone 17. Waar je voorheen een iPhone Pro nodig had voor de beste camerafuncties, is de camera van de iPhone 17 voor de meeste gebruikers meer dan voldoende. We merken dat de camera altijd goed presteert, ook bij slecht licht. Zelfs de frontcamera heeft leuke upgrades gekregen, zodat we facetimen en videobellen in de beste kwaliteit. We zijn vooral te spreken over de landschapsmodus in verticale houding, zo hoef je niet meer onnodig met je iPhone te draaien om selfies te maken in de breedte.

Langere accuduur

Apple heeft een aantal veranderingen doorgevoerd bij de iPhone 17 om de batterijduur van het toestel te verbeteren. De iPhone 17 draait op de A19-chip, die energiezuiniger is dan eerdere chips. Daarnaast is de accu van de reguliere iPhone dit jaar groter met een batterijcapaciteit van 3692 mAh. Het toestel gaat volgens Apple tot 30 uur mee bij het kijken van video’s. Dat is een groot verschil met de iPhone 16, want daarmee doe je tot 22 uur volgens Apple.

In praktijk merken we inderdaad dat de accu van de iPhone 17 is verbeterd. Waar de iPhone 16 aan het einde van de dag nog wel eens aan de lader moest, is dat bij de iPhone 17 niet het geval. We vinden dat een enorm voordeel, omdat de accu toch wel één van de belangrijkste onderdelen van de iPhone is. Je hebt weinig aan een iPhone die aan het einde van de dag leeg is, maar die zorgen heeft Apple met de iPhone 17 weggenomen.

Bekende behuizing

Bij de behuizing van de iPhone 17 zien we weinig spannende veranderingen. Apple heeft opnieuw gekozen voor de cameralenzen die onder elkaar staan, waardoor het camera-eiland compacter is dan bij onder andere de iPhone 15 en de nieuwere iPhone 17 Pro (Max). De ‘normale’ iPhone heeft dit jaar weer een aluminium behuizing, met een achterkant van gekleurd glas. Ook de actieknop en cameraregelaar zien we terug, waardoor de telefoon er eigenlijk hetzelfde uitziet als de iPhone 16.

Je kunt bij de iPhone 17 kiezen uit de kleuren lavendel, nevelblauw, saliegroen, zwart en wit. De kleuren zijn minder opvallend dan bij de iPhone 16-serie, maar zijn naar onze mening nog steeds leuke opties. Voor het ontwerp hoef je de iPhone 17 niet te kiezen, want die is weinig vernieuwend. Dat vinden wij geen probleem, zo zag de iPhone 16 er al prima uit. De grote veranderingen onder de motorkap compenseren bovendien het gebrek aan vernieuwing bij de behuizing.

Het is goed nieuws dat Apple de actieknop ook naar de iPhone 17 heeft gebracht. We merken dat we de knop veel vaker gebruiken, sinds je zelf bepaalt welke functie je eraan koppelt. Zelf gebruiken we de button om in de ochtend alle wekkers in één keer uit te schakelen, maar de overige opties zijn eindeloos. Over de cameraregelaar zijn we minder te spreken, we gebruiken deze knop zelden. Op bijzondere gelegenheden als reizen of feesten is de cameraregelaar handig, op andere momenten drukken we hem voornamelijk onbedoeld in.

iPhone 17 review: conclusie

De iPhone 17 heeft dit jaar een reeks grote verbeteringen gekregen, waar we al jaren op wachten. Vooral bij het scherm zien we een flinke upgrade, met ProMotion en ondersteuning voor always-on. Dit zijn functies die lange tijd exclusief voor de Pro-modellen waren, maar in 2025 eindelijk naar de ‘normale’ iPhone zijn gekomen. Het verbeterde scherm werkt ontzettend soepel en maakt dat de iPhone enorm snel aanvoelt. Met maar liefst twee 48-megapixelcamera’s en een verbeterde frontcamera heeft het camerasysteem eveneens een grote stap gemaakt bij de iPhone 17. Dat merken we in praktijk zeker, want de telefoon maakt erg scherpe foto’s – ook bij weinig licht. De verbeterde frontcamera is een welkome verandering, zeker als je regelmatig videobelt of digitale vergaderingen hebt. De telelens ontbreekt, maar het is de vraag of dat echt een gemis is voor de gemiddelde iPhone-gebruiker. Je krijgt bij de iPhone 17 (los van het grotere 6,3-inch scherm) een bekende behuizing, maar die beschikt wél over een langere accuduur en de nieuwste A19-chip. Apple heeft de reguliere iPhone in 2025 op vrijwel ieder vlak verbeterd, waardoor de iPhone 17 misschien wel de beste koop van het jaar is. Zeker als je nog een iPhone 15 of eerder hebt, is de iPhone 17 een hele mooie overstap. Je hebt dit jaar eigenlijk geen iPhone Pro meer nodig, omdat de iPhone 17 over de belangrijkste functies beschikt.

iPhone 17 kopen

Ben je enthousiast over de iPhone 17 en wil je een nieuwe iPhone te halen? Als je een iPhone 15 of eerder hebt is de iPhone 17 zonder twijfel een uitstekende overstap om te maken. Je krijgt er veel meer functies en dubbel zoveel opslagruimte bij. Heb je een iPhone 16? In dat geval zijn de verschillen iets kleiner, maar het verbeterde scherm, de scherpere camera’s en de opslagopties vanaf 256 GB zorgen alsnog voor een flinke upgrade.

Apple hanteert bij de iPhone 17 een beginprijs van 969 euro, bij andere aanbieders kost de telefoon inmiddels € 969,-. Voor die prijs krijg je het basismodel met 256 GB aan opslagruimte. Vind je dat te weinig? Dan kun je ook kiezen voor de uitvoering met 512 GB, die bij Apple 1219 euro kost. Bij andere webshops haal je dat model voor € 1.219,-. Ben je benieuwd naar alle prijzen? Bekijk hier waar je het minste betaalt voor de iPhone 17:

Vind je deze prijzen nog te hoog? Dan kun je op meerdere manieren geld besparen. Vaak krijg je nog geld voor je oude iPhone, bekijk hier welk bedrag je nog voor je huidige toestel krijgt. Daarnaast is het combineren van de iPhone 17 met een abonnement doorgaans voordeliger, omdat je flinke toestelkorting krijgt. Wil je weten wat de laagste abonnementsprijzen zijn? Bekijk hier alle aanbiedingen:

